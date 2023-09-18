特朗普称国会骚乱当天 他“表现得非常好”

美国前总统特朗普在最新的采访中对有关国会骚乱行为的许多具体问题避而不答，但他表示自己当时“表现得非常好”。

美国广播公司（ABC）报道，特朗普在美国全国广播公司（NBC）于星期天（9月17日）播出的新闻节目“会见新闻界”（Meet the Press）中说，他认为2020年总统选举存在被操纵的情况。但他拒绝回答他在国会骚乱事件发生当天是否给执法部门打了电话、给谁打了电话，以及如何目睹了骚乱的发生。他对节目主持人说，他那天“表现得非常好”。

2021年1月6日，特朗普的支持者暴力闯入国会大厦，扰乱了正在进行的总统选举计票程序。国会大厦建筑群被封锁，楼内立法者和工作人员被紧急疏散，之后被骚乱人群占领并破坏长达数个小时。当天一系列的冲突导致五人死亡，超过140人受伤。

他在节目中坚称自己想“和平地、抱着爱国之心”（peacefully and patriotically）前往国会大厦。这与他那天早些时候在白宫外发表的讲话如出一辙。

不过，时任总统的特朗普在当天的讲话中也鼓励他的支持者向国会游行，并称“如果你们不拼命战斗，你们就不再拥有一个国家”。

特朗普在星期天的节目中被问及如若当选总统，会否赦免国会骚乱日被判有罪的人。他回答称“会看看”情况，“如果我认为合适，当然可能会赦免（他们）。”

美国司法部说，截至目前，已有1000多人因国会骚乱事件的调查而被捕。其中有300多人被控在1月6日当天袭击、抵抗或妨碍官员或工作人员工作，有100多人被控使用致命武器。

司法部称，1月6日当天约有140名警察遭到袭击。

谈及自己的官司情况，特朗普说，如果再次入主白宫，他“不太可能”赦免自己，因为他“什么都没做”。他表明：“我最不会做的事，就是特赦自己。”

特朗普身背多项诉讼，其中包括商业犯罪、卸任后不当处理国家机密文件、伙同他人试图推翻2020年大选结果等，但他一直表示这些指控都是“政治干预”。他对主持人说，他不担心坐牢，也没想过坐牢，“我想的只是让国家变得伟大”。