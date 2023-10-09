美国派最先进航母战斗群到东地中海支持以色列

美国将派遣多艘军舰和飞机到更靠近以色列的东地中海，以示对以色列的支持。据报道，遇难和失踪人员中有美国人。

华盛顿认为，巴勒斯坦激进组织哈马斯对以色列发动致命袭击，可能是为了破坏以色列与沙特阿拉伯关系正常化。

路透社报道，美国国防部长奥斯汀星期天（10月8日）发表声明说，他下令“杰拉尔德·R·福特”号航空母舰战斗群移至更靠近以色列的东地中海，包括一艘航空母舰、一艘导弹巡洋舰和四艘导弹驱逐舰，以展示武力，准备应对任何情况，这些情况包括阻止更多武器送达哈马斯以及进行监视。

福特号为美国海军最新、最先进的航空母舰，也是美国海军第三代核动力航空母舰。此次大规模部署还包括大量舰艇和战机，凸显了美国对冲突升级的担忧。

奥斯汀说，美国也采取措施增强空军的F-35、F-15、F-16和A-10在该地区的战斗机中队。

奥斯汀说：“美国在全球范围内保持战备状态，以便在需要时进一步加强这种威慑态势。”

此外，拜登政府“将迅速向以色列国防军提供额外的装备和资源，包括弹药。第一批安全援助将于星期天开始运送，并在未来几天内运到”。

另据法新社报道，哈马斯指美国向以色列提供更多军事援助，相当于对巴勒斯坦人的“侵略”。

哈马斯在星期天（8日）的一份声明中说：“美国宣布将提供一艘航空母舰来支持（以色列的）占领行动，这实际上是对我们人民的侵略。”

哈马斯10月7日从加沙地带对以色列发动数十年来最猛烈的火箭弹袭击，并派武装分子从海陆空同步进攻以色列。以色列随即展开大规模反击。

彭博社报道，哈马斯突袭以色列引发的新一轮以巴冲突导致的死亡人数已超过1100人。

以色列公共广播公司等多家以色列媒体8日晚报道，以巴新一轮冲突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成至少413人死亡、2300人受伤。