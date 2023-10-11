加沙平民伤亡惨重 欧盟促建人道走廊

以巴新一轮冲突爆发以来，已造成至少逾2000人死亡。欧盟各国外长呼吁以色列不要切断对加沙地带“食水和电力”的供应，应尝试为逃亡民众建立人道走廊。

综合媒体报道，以色列军方星期三（10月11日）说，巴勒斯坦激进组织哈马斯向以色列发射了4500枚火箭弹。以色列军方称，新一轮冲突共造成至少1200名以色列人死亡；以色列媒体则报道，共有约2900名以色列人在冲突中受伤，约150人被哈马斯俘虏。

巴勒斯坦卫生部则通报称，以色列已在加沙地带和约旦河西岸打死至少1055名巴勒斯坦人，另有约5184人受伤。

由于以巴局势持续升级，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期二（10日）在阿曼召开以巴冲突紧急会议后，抨击以色列全面封锁加沙地带的做法违反了国际法。他说，“绝大多数”欧盟外长支持继续向管理约旦河西岸的巴勒斯坦权力机构提供援助。

此外，无国界医生等国际医疗人道救援组织星期二警告，加沙地带的卫生与人道主义状况正在不断恶化，呼吁紧急设立人道主义走廊支持医疗救灾工作。

一段在即时通信平台Telegram流传的视频画面显示，哈马斯武装分子星期六（7日）无预警冲进以色列南部城市斯德洛特（Sderot）以色列居民区，准备对当地居民发动枪袭。所幸两名妇女在即将遇袭前，被赶来的以色列士兵救出，最终得以幸免于难。

不过，这类“幸运案例”并不占多数，更多平民死亡、伤残或失踪，以巴平民伤亡人数持续飙升。

以色列国防军发言人康里克斯（Jonathan Conricus）说，1200名遇袭身亡的人“绝大多数是平民”，“可悲的是，有些事情告诉我，这些（死亡）数字并不是最终数字”。