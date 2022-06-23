生活家：微缩世界里发挥创意 创造专属小天地

错落有致的温室，鲜花簇簇的花店，堆满面包洋果子的面包店，二手精品店等，李美贤在忙碌之余利用下班后的休闲时间，将创作微缩模型的爱好发挥得淋漓尽致。她的每一件作品复杂又细腻，虽然袖珍，却仿佛自成一个世界，每一处细节都生动呈现出不同的生活场景。这个爱好不需要花大钱来经营，李美贤常常用家里找得到的小物品变出不同模型。只要加点想象，就能够发挥无穷创意。

李美贤在忙碌之余，乐于利用下班后的休闲时间，将创作微缩模型的爱好发挥得淋漓尽致。（萧紫薇摄）

微型艺术是在毫厘之内的创作艺术，是仿造生活中的物件制作出可以置于指尖的微缩模型的艺术。

疫情期间，创意总监李美贤居家办公，和许多忙碌的上班族一样，上班长时间对着电脑，休息时也都是对着手机，为减少看屏幕的时间，她决定制作微缩模型。

“我的朋友当时也在面簿上分享了一个森林家族（Sylvanian Families）的帖文，让我想起自己小时候也是收集这些小玩具长大的。”那颗对美好事物充满追求与向往的心，一如往昔。

李美贤喜欢那些挤得满满、排得满满的店，店里的每处细节都吸引她。（萧紫薇摄）

自学微缩模型 打造生活场景

于是，李美贤开始自学制作微缩模型，在追求精巧细致中挑战自我。“一开始是透过观看Youtube上的教学视频，参考许多日本微缩模型艺术家的作品，一边看一边跟着做，如：面包、寿司等。”渐渐地，手边的小作品多了起来，她开始期待创作更大的生活场景。

她坦言，自己尤其喜欢那些挤得满满、排得满满的店，店里的每处细节都吸引她。

除了开设IG账号 @smallerthananchovies 与其他微缩模型艺术家交流，她也参考美国、荷兰微缩模型艺术家的作品，从中汲取创作灵感。她说，日本微缩模型艺术家喜欢用风干黏土做食物，成品手工细腻。美国式的微缩模型擅于利用3D打印技术，而她更倾向以纸张和手作技巧来制作微缩模型。

李美贤喜欢以手作技巧来制作微缩模型。（萧紫薇摄）

从小对美术深感兴趣的李美贤，中学、初院和大学念的都是艺术设计。毕业后她从事设计工作，接触室内设计，颜色搭配和空间设计难不了她，也有助她制作微缩模型，做起事来更得心应手。

创作素材家里找

制作微缩模型的材料包括：剪刀、尺、美工刀、蓝宝帖（Blu Tack）和镊子。她也分享，制作微缩模型并不需要花很多钱来购买材料，家里的小物件如：塑料瓶盖、吸管、碎布、木筷子、牙签等，加入一些想象力，也都可以成为有用的创作素材，就好比塑料瓶盖可做成花盆，木筷子可用作桌椅的脚，牙签可以做成凳子的脚，旧式塑料CD盒还能切割做成展示柜。

家人都支持她做微缩模型。“我妈甚至会在扔东西前问我要不要某些东西留下来做微缩模型。”

下班后，她把电脑关上，每个星期会有好几天抽出两三个小时，制作微缩模型。有时兴致来了或很想把场景做完的话，可以做上七、八个小时，一直做到凌晨3时，完成后特别有满足感。



真实瑞士卷蛋糕和李美贤捏制的微缩瑞士卷蛋糕比一比。（萧紫薇）

将现实生活中的法棍缩小，在追求逼真的同时发挥想象力。（萧紫薇摄）

区分工作与个人时间

工作并非生活的全部。对李美贤来说，制作微缩模型，无形中帮助她更好地区分出工作和个人时间，实现工作与生活的平衡。

“生活节奏实在太紧凑，我开始学会将生活里的两、三个小时留给自己，制作微缩模型，学习放慢脚步，享受属于自己的时间，我觉得是很重要的。”

李美贤认为，生活就是要寻求一个平衡，我们每天忙忙碌碌，也需要有适时的休息时间，做自己喜欢的事。在她看来，做微缩模型也是一种舒压方式。戴上耳机，听着音乐或播客，在手作的过程中沉浸、放空，做好眼前的微缩模型，压力也抛诸脑后了。

制作微缩模型虽很花时间，还需要耐心和专注力，但它赋予了李美贤新的生活节奏，在方寸间打造出属于自己的小天地。