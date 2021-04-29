早报骑行：新加坡“棒棒哒”脚踏车道

新加坡就700多平方公里，但这个岛国的美你是否都已一一浏览？

2019冠状病毒让骑行风再度刮起，社交媒体上一片骑行打卡照片，目不暇给之余最多的反应就是“这是哪里？新加坡有这样的风景？”

《联合早报》和 zaobao.sg 设计了四条能够反映新加坡人文与自然风景的路线，大家一起来探索。每条路线大约25公里，如果你报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），也可以根据我们的地图一面累计里数，一面重新认识新加坡。

不骑脚踏车怎么办？别担心，早报骑行私房路线所用的路线绝大部分是公园连道（Park Connector Network，简称PCN）或脚踏车道，按图徒步也能领略各处的美。

第一条要介绍的路线为何被称为“棒棒哒”？出发前要准备什么？路上有哪些景点好骑、好走、好看？踏上你的脚踏车，Let’s Cycle！

骑行东北————新加坡“棒棒哒”脚踏车道

路线设计： 韩咏梅（新闻中心总编辑）

韩咏梅（新闻中心总编辑） 路线里数： 约25公里

约25公里 难度： 低（适合亲子同骑）

低（适合亲子同骑） 路线景点一览： 榜鹅东、西岛之间的桥、实里达渔村、划手湾、Jane Buyers墓碑、翰士德湿地公园、黑白洋房、“无牙叔”食堂、最后的甘榜“罗弄万国”、宝石桥

榜鹅东、西岛之间的桥、实里达渔村、划手湾、Jane Buyers墓碑、翰士德湿地公园、黑白洋房、“无牙叔”食堂、最后的甘榜“罗弄万国”、宝石桥 路线骑行须知： 某些路段有较多重型车辆、部分路段也有较多沙石和坑洼，需要多加注意。

某些路段有较多重型车辆、部分路段也有较多沙石和坑洼，需要多加注意。 脚踏车选择：各类型皆适合

“打卡”早报骑行私房路线 赢好礼

4月29日起，只要跟随“早报骑行私房路线”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，即有机会赢取一份LAZER Compact 脚踏车头盔（价值59元9角），共三份等待读者赢取。活动将于6月13日截止。

参与方式：

在你的个人Facebook或Instagram上传使用“早报骑行私房路线”的图片或视频，说明你喜欢路线的理由。 加入 #cyclewithzaobao 和 #ocbccycle 的标签，将Privacy设为“公开”。若上载平台是Instagram，可用@zaobaosg，若上载平台是Facebook，可用 @lianhezaobao来tag我们，好让我们能看到你的帖文。

沿途观赏岛国东北部的美景

盛港浮动湿地公园（叶振忠摄）

路经甘榜罗弄万国，记得要尊重在地居民，打卡拍照在门口牌子即可！（叶振忠摄）

（叶振忠摄）

新加坡“最后的甘榜” ——罗弄万国村。 (韩咏梅摄)

前往科尼岛，看看一望无际的碧海蓝天。（叶振忠摄）

观赏日落的绝佳地点——划手湾，累了也能在草地上休息，边吃边享受晚霞美景。 (韩咏梅摄)

无心插柳，一座连接两个岛的堤坝也可以成就一道美丽风景（叶振忠摄）

在义顺堤坝附近的红树林 (韩咏梅摄)

黑白洋房配上蓝天白云，是不是有置身国外的感觉？（叶振忠摄）

开发后的划手湾风景宜人设备齐全，步行与骑行皆方便的木桥上也是热门打卡点。（叶振忠摄）

从划手湾远眺义顺堤坝，有种与世隔绝的错觉。

“无牙叔”食堂—— 另一个让人误以为走入时光隧道的地点。（叶振忠摄）

这里的马来饭相当有名，不少人慕名而来，更是附近兵营的热门午餐点。（叶振忠摄）

到Hampstead湿地公园记得来跟它打招呼—— 它是这里的在地鸭（Resident Duck）（刘永健摄）

实里达渔村的浮桥，斑驳的痕迹流露岁月的痕迹。（刘永健摄）

盛港公园连道可连接好几个地点，说得上是四通八达。 (韩咏梅摄)

新加坡最后一个渔村—— 实里达渔村 (韩咏梅摄)

骑行进入科尼岛，感受大自然的美。（叶振忠摄）

晚霞下的珠宝桥，这里也是另一个看日出日落的热门景点。 (韩咏梅摄)

合法钓鱼地点之一—— 划手湾。 (韩咏梅摄)

榜鹅东岛和西岛之间的堤坝，黄昏时别有一般景致。(韩咏梅摄)

黄昏的榜鹅东岛和西岛。(韩咏梅摄)

欲知该路线各景点的详尽介绍，请留意5月2日《早报星期天》周刊。

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