早报骑行：新加坡“棒棒哒”脚踏车道

新加坡就700多平方公里，但这个岛国的美你是否都已一一浏览？
2019冠状病毒让骑行风再度刮起，社交媒体上一片骑行打卡照片，目不暇给之余最多的反应就是“这是哪里？新加坡有这样的风景？”
《联合早报》和 zaobao.sg 设计了四条能够反映新加坡人文与自然风景的路线，大家一起来探索。每条路线大约25公里，如果你报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），也可以根据我们的地图一面累计里数，一面重新认识新加坡。
不骑脚踏车怎么办？别担心，早报骑行私房路线所用的路线绝大部分是公园连道（Park Connector Network，简称PCN）或脚踏车道，按图徒步也能领略各处的美。
第一条要介绍的路线为何被称为“棒棒哒”？出发前要准备什么？路上有哪些景点好骑、好走、好看？踏上你的脚踏车，Let’s Cycle！
骑行东北————新加坡“棒棒哒”脚踏车道
- 路线设计：韩咏梅（新闻中心总编辑）
- 路线里数：约25公里
- 难度：低（适合亲子同骑）
- 路线景点一览：榜鹅东、西岛之间的桥、实里达渔村、划手湾、Jane Buyers墓碑、翰士德湿地公园、黑白洋房、“无牙叔”食堂、最后的甘榜“罗弄万国”、宝石桥
- 路线骑行须知：某些路段有较多重型车辆、部分路段也有较多沙石和坑洼，需要多加注意。
- 脚踏车选择：各类型皆适合
“打卡”早报骑行私房路线 赢好礼
4月29日起，只要跟随“早报骑行私房路线”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，即有机会赢取一份LAZER Compact 脚踏车头盔（价值59元9角），共三份等待读者赢取。活动将于6月13日截止。
参与方式：
- 在你的个人Facebook或Instagram上传使用“早报骑行私房路线”的图片或视频，说明你喜欢路线的理由。
- 加入 #cyclewithzaobao 和 #ocbccycle 的标签，将Privacy设为“公开”。若上载平台是Instagram，可用@zaobaosg，若上载平台是Facebook，可用 @lianhezaobao来tag我们，好让我们能看到你的帖文。
沿途观赏岛国东北部的美景
欲知该路线各景点的详尽介绍，请留意5月2日《早报星期天》周刊。
鸣谢：
- 携手推出：OCBC Cycle 2021
- 主持人Birdy脚车提供：Mighty Velo
- 主持人装备提供：Lazer, Sunday Shades Co., Timbuk2