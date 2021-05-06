早报骑行：沿着河流去市区

新加坡目前的脚踏车道共有近500公里，其中不少建在水道旁。为了收集每一滴水，我国的水沟全联系到蓄水池，而蓄水池都是公园，很自然地把水道连起来，水道边几乎也就是公园连道（Park Connector Network，简称PCN）。

慢游新加坡，用骑的最好。沿着河流骑脚踏车，会发现不一样的新加坡，也可以更了解新加坡的水源故事。

本周我们介绍的早报私房路线，带大家从岛国中部宏茂桥出发，沿着加冷河南下滨海湾，再拐往新加坡河，途经邻里组屋区、工业园、庙宇、滨海堤坝、金融中心、艺术建筑；新加坡的民生、自然、历史、文化，一趟骑行一览无遗。

这条路特别适合折叠车或者用共享脚踏车的骑士，可以从宏茂桥地铁站出发，一路南下到市区，之后把车子折起或归还，搭地铁回家。

《联合早报》和zaobao.sg设计了四条能够反映新加坡人文与自然风景的路线，每条路线20至25公里，绝大部分是在公园连道或脚踏车道，不骑车的朋友，也可以按图徒步旅游。如果你已报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），可以根据我们的地图一面累积里数，一面重新认识新加坡。

全程：约21公里 （参考谷歌地图路线）

难度：低（适合亲子同骑）

导航员：杨全龙（新闻中心副刊副主任）

骑行经验：骑车大半辈子，发现它就如生活，不仅要学会平衡，摔车后更要懂得爬起来继续前进；还有，要喜欢迷路才能邂逅不期然的人生美景。

骑行贴士：新加坡天气炎热，就算在午后时分启程，还是要做足防晒功夫，预防晒伤皮肤；骑车时也记得带水瓶经常补充水分，并事先规划好可以添水的地点。

早报骑行私房路线 “打卡”赢好礼

即日起，只要跟随“早报骑行私房路线”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，即有机会赢取一份LAZER Compact 脚踏车头盔（价值59元9角），共三份等待读者赢取。活动将于6月13日截止。

参与方式：

在你的个人Facebook或Instagram上传使用“早报骑行私房路线”的图片或视频，说明你喜欢路线的理由。 加入 #cyclewithzaobao 和 #ocbccycle 的标签，将Privacy设为“公开”。若上载平台是Instagram，可用@zaobaosg，若上载平台是Facebook，可用 @lianhezaobao来tag我们，好让我们能看到你的帖文。

（图/蔡新友）

宏茂桥地铁站

从熙来攘往的宏茂桥地铁站出发前往碧山—宏茂桥公园，约1公里的路程都在地铁轨道下的脚踏车道上。这里遮阳挡雨，路面平滑，往来骑士之外也见到跑步者和尽情玩乐的小孩，是充分利用有限土地资源的例子。这段路也是骑士们昵称的“红地毯”。不说不知，全岛多处的“红地毯”和公园连道不同，它们由陆路交通管理局铺设，是连接交通枢纽的脚踏车和人行道。

长约一公里的“红地毯”为宏茂桥居民提供不少便利。（摄影/ 叶振忠）

水道绿景

经过碧山—宏茂桥公园，进入加冷公园连道，目睹“大自然中的城市”（City in Nature）理念的神来一笔。连道与碧山地铁车厂之间的人工水道铺上绿被，中央还有园林景观，绿意盎然，流水潺潺，几乎不见人工斧迹。人类的赏心悦目是其次，重要的是它已成鱼鸟共荣的生态乐园。

花园里的城市。（摄影/ 叶振忠）

沿途除了绿意，也有蓬勃的生态待你发掘。（摄影/ 叶振忠）

回旋坡道

加冷河上方横跨布莱德路的巨型回旋坡道去年底开放，把原本被布莱德路隔成两段的加冷公园连道衔接起来，让脚踏车骑士可从碧山一路骑车到市区。位于新加坡建设专科学院旁的这条脚踏车坡道俨然已成中部连道的靓丽地标。

加冷河上方横跨布莱德路的巨型回旋坡道，让骑行者能从碧山直接往市区骑去。（摄影/ 叶振忠）

水江庙

位于加冷河和佩顿水道交界处，新旧组屋环绕的水江庙，是当地华人祈祷风调雨顺的庙宇。它历史悠久，早在二战后就建成，最初是亚答屋，后来重建以黑油布为屋顶，然后又改建为锌板屋。现在的面貌是2018年第五次重建后的宏伟格局，周围街灯也挂上不同的水墨画作，为连道披上艺术气息。

矗立在河畔旁的水江庙，曾是间茅屋搭建而成的庙宇，经几次翻新而有了现在的规模。（摄影/ 李健玮）

水江庙内部在翻新后也焕然一些。（摄影/ 李健玮）

加冷河畔

抵达体育城前途经的加冷河畔，选对时间来到这里，能看到全岛最有feel的夕阳美景。三两渔客在岁月斑驳的河堤上垂钓，市区一角的天际线倒映在水汽缭绕的河面，有本地难再找到的乡野谧静。水獭家族最近在这里筑巢，相信也是看上这里的恬静韵味吧。

Kallang Dragonboat Nursery Beach除了是划龙舟爱好者的聚集地，也吸引许多钓鱼爱好者在此垂钓。（摄影/ 叶振忠）

加冷河畔（杨全龙摄）

滨海堤坝

在体育城的便利店小憩之后继续挺进，可从1981年建成、约30公尺高的薛尔思桥下欣赏这座桥梁的宏伟。越过2008年建成、350公尺长的滨海堤坝时，不妨驻足远望新加坡市区首个蓄水池，金融区的地标景致进入眼帘。

暮色下的滨海堤坝，市区风景线在每一秒的天色变化中展现不一样的样貌。（摄影/ 叶振忠）

滨海湾金融区

骑车时若靠近市区，我总会绕过来骑这段，因为地标美景处处。沿着滨海湾花园的花穹（Flower Dome）、云雾林（Cloud Forest）右侧前进，再拐进滨海湾金沙酒店侧边，经过新加坡艺术科学博物馆、苹果旗舰店，然后一路来到富丽敦酒店和鱼尾狮，外国游客千里迢迢来打卡的众多景点，20分钟内搞定。

欣赏夜景的同时，也要注意骑行安全。（摄影/ 李健玮）

百看不厌的市区夜景。（摄影/ 刘永健）

来到鱼尾狮，怎么能少得了经典打卡照？（摄影/ 叶振忠）

新加坡河畔

越过滨海大桥（Esplanade Bridge），向左拐就来到新加坡河口。维多利亚剧院、亚洲文明博物馆、驳船码头、莱佛士登陆点等大家熟悉的地标擦肩而过。周末傍晚时分来到这一处，人流渐渐多了，尤其克拉码头更是络绎不绝，到了这里不妨下来推车，放慢脚步欣赏河畔夜色。克拉码头各色餐馆林立，是热闹的晚餐地点，但想感受截然不同的餐饮情调，多骑一小段路吧！

新加坡富丽敦酒店（The Fullerton Hotel）曾见证了多少对新人在桥上拍下甜蜜婚纱照？（摄影/ 李健玮）

新加坡的美，隐藏在各个等待你去发现的角落。（摄影/ 李健玮）

狮城版“小樽”

The Warehouse Hotel对面的罗拔申码头虽然离克拉码头只有约1公里，但个性大不同。隔着水道的酒店受保留建筑散发欧式风情，相对窄小的岸边步道沿路有不同个性的小酒吧和食肆，有几许类似北海道小樽运河的随性韵味。在这里下车，点一杯啤酒，尝一片手作比萨，为骑车路线画下完美句点。

曾是仓库的The Warehouse Hotel，在酒水碰杯和披萨香气间颇有北海道小樽气息。（摄影/ 李健玮）

你是否曾见过这位边唱歌边在雨伞上作画的阿伯的身影？（摄影/ 刘永健）

鸣谢：