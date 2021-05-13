早报骑行：骑一段旧火车路

全长24公里的铁道走廊（Rail Corridor）从岛国南部的丹戎巴葛火车站旧址一路向西北延伸到兀兰，充满历史气息和自然风光。铁道走廊沿线有不少进出口，我们根据景点和路况等因素，为脚踏车爱好者策划一段旧火车路骑行路线。

从即将拆迁的东陵福组屋区进入铁道走廊，往南骑至靠近丹戎巴葛火车站旧址“朝圣”，这里还在进行修复与地铁工程，预计2025年完成。从这里回头往北骑，沿途可见建国初期的组屋，如何渐渐变化为高耸入云的高楼组屋，一路见证本地建屋史。

来到荷兰路段，住宅区逐渐让道给青葱绿意和历史气息，越接近自然保护区，越能感受到树林释放出来沁心舒爽的芬多精。在铁道广场稍作休息之后，往回骑到东陵福熟食中心，以美食感受老区余韵。

《联合早报》和zaobao.sg设计了四条能够反映新加坡人文与自然风景的路线，每条路线20至25公里，绝大部分是公园连道或脚踏车道，不骑车的朋友，也可按图徒步旅游。如果你已报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），可以根据我们的地图一面累积里数，一面重新认识新加坡。

全程：约22公里（参考谷歌地图路线）

难度：低/中（部分沙石路、上坡路）

导航员：杨全龙（新闻中心副刊副主任）

骑行经验：骑车大半辈子，发现它就如生活，不仅要学会平衡，摔车后更要懂得爬起来继续前进；还有，要喜欢迷路才能邂逅不期然的人生美景。

骑行贴士：某些路段是沙石路，别给脚踏车轮胎过度充气，以免砾石刺穿轮胎。疫情期间，铁道走廊成了在地游热点，骑车时要有耐心，并发挥同理心，照顾步行者的安全。在人多的路段提前响铃提醒前方路人，必要时下来推车。想避开人潮，享受静谧，可在平日时段到访。记得，分享既是互爱（sharing is caring）。

早报骑行私房路线 “打卡”赢好礼

即日起，只要跟随“早报骑行私房路线”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，即有机会赢取一份LAZER Compact 脚踏车头盔（价值59元9角），共三份等待读者赢取。活动将于6月13日截止。

参与方式：

在你的个人Facebook或Instagram上传使用“早报骑行私房路线”的图片或视频，说明你喜欢路线的理由。 加入 #cyclewithzaobao 和 #ocbccycle 的标签，将Privacy设为“公开”。若上载平台是Instagram，可用@zaobaosg，若上载平台是Facebook，可用 @lianhezaobao来tag我们，好让我们能看到你的帖文。

（图/蔡新友）

东陵福

选择从东陵福进入铁道走廊有几个考量，一来交通方便-，附近有联邦地铁站，也有大型停车场。更重要的是，这里的31座组屋、54个商店，以及熟食中心和巴刹，估计一年内开始拆除。在它成回忆之前,来感受老镇风情吧。

在东陵福用完早餐后上车，越过旁边联邦通道（Commonwealth Drive），穿越由改良信托局(SIT)在1960年代兴建、俗称“红白屋”的低层组屋后，来到铁道走廊的入口处。

东陵福（Tanglin Halt）是一个进入铁道走廊的热门出入口，既有停车场也靠近地铁站。（摄影/ 叶振忠）

1960年代兴建俗称“红白屋”（也昵称Snoopy House）的低层组屋。（摄影/ 叶振忠）

火车站旧式组屋

从入口处往左拐，沿着铺成沥青路的旧铁道路线骑行约6公里，来到丹戎巴葛火车站附近的史布纳路（Spooner Road），也就是铁道走廊起点。这里有两座仿佛停留在上世纪六七十年代的组屋，楼外印着Kemuning（ 七里香 ）和Melati（ 茉莉花 ）两个马来文。这里原本由马来西亚管理，用以安顿火车站员工，随着火车站于2011年交还新加坡，这两座员工宿舍也由我国接管，改为租赁组屋。

Melati（ 茉莉花 ）是上世纪五六十的组屋，供当时马来西亚关卡人员和轨道局人员居住。（摄影/ 叶振忠）

蓝底白字的Singapura字样让这里更有故事和年代感。（摄影/ 叶振忠）

黑白洋房与乡野绿地

在史布纳路调头往北骑，晨光开始照映路上美景。沿途能看到园艺园林（Hort Park）一带的黑白洋房。来到女皇道一带植物覆盖的辽阔绿地，感觉就像置身国外的乡野草原，非常适合打卡。

女皇道一带植物覆盖的辽阔绿地。（摄影/ 叶振忠）

桥底涂鸦艺术

穿过好几座高架桥和公路桥底， 偷得几许清凉，骑士可在这里避雨或躲避烈日，还能欣赏多处涂鸦艺术，为绿道添加几许缤纷色彩。

从东陵福往武吉知马的方向骑行，路程中会经过高架桥底下的美丽涂鸦壁画。（摄影/ 叶振忠）

金文泰树林

来到荷兰路一带，接近武吉知马自然保护区时，空气顿时更加清新，骄阳下仍能感受沿途清凉，绿色地带的降温作用在这段路上尽显。来到一处空旷小山脊，右侧是武吉知马第一分水渠和荷兰埔直线公园（Holland Green Linear Park），左侧就是最近爆红的绿色“胜地”金文泰树林。

最近爆红的“金文泰森林”是本地面积第二大的“次生林”。（照片提供：叶俊颖）

铁道走廊一边是金文泰森林，另一边是武吉知马第一分水渠和荷兰埔直线公园（Holland Green Linear Park）。（摄影/ 叶振忠）

武吉知马火车站

受保留的武吉知马火车站和火车站前职员宿舍是铁道走廊上的地标。这里的修复工程预计明年完工，部分建筑到时将辟为聚会和研讨会等用途的空间，建筑外的花园也会展示上世纪60年代用来装饰或制成食品的植物。

武吉知马火车站原建于1900年代，1930年代重建时效仿马来亚和英国当年的郊区火车站。新加坡境内的火车铁道服务2011年停运后，火车站就被列为受保留建筑。（摄影/ 叶振忠）

这里也是一个著名拍照打卡点，由于还在整修，你需要发挥你的创意让照片与众不同！（摄影/ 刘永健）

桁架桥

武吉知马桁架桥（truss bridge）和铁道广场附近的武吉知马上段桁架桥都建于1930年代，部分原有轨道获得保留。除了这两座标志性的桁架桥，铁道走廊上另外两座桥——新加坡采石场桥（Singapore Quarry Bridge）和海希德桥（Hindhede Bridge）也已修复。

旧火车桁架桥 (Truss Bridge）也成了新加坡的一道独特风景。（摄影/ 叶振忠）

过了旧武吉知马火车站不久就能来到这个分叉口—— 靠左前行就能直达铁道走廊北部的兀兰火车站，右转就能离开铁道走廊往武吉知马方向前去。（摄影/ 叶振忠）

武吉知马消防局

从海希德路（Hindhede Road）离开铁道走廊，右拐北上一段爬坡路后，来到建于1956年的武吉知马消防局。这里将打造成旅客中心，以呈现这栋建筑物的历史，并连接武吉巴督自然公园与铁道走廊等自然和文化景点。不远处是二战历史遗迹和展馆旧福特车厂（Former Ford Factory）。

旧武吉知马消防局。（摄影/ 叶振忠）

铁道广场

在食肆、餐馆林立的铁道广场（The Rail Mall）憩息，饮食选择不少，可吃些小点心并补充水分。之后往回一路骑返东陵福，若沿途不多停留，一小时内可抵达。这段路最棒的其中一点是，终点选在东陵福，可到即将拆迁的东陵福熟食中心用餐。这个由三座六角形建筑组成的熟食中心，有别处找不到的古早味西餐和咖喱饭。

铁道广场。（摄影/ 叶振忠）

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