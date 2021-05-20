早报骑行：环游世界三小时

这个系列来到最后一期，我们给大家“加料”，在一次骑行中游览世界五大洲。

今天介绍的这段路，从卡迪地铁站出发后将在北部绕一小圈再回到原点，车程大约三小时。首先经过我国中央集水区自然保护区，有人说新加坡的原始山水就在这一带，静谧、悠然尽显。转入乌鲁三巴旺公园连道（Ulu Sembawang PCN），会发现自己突然闯入早期的乡村，进入眼帘的是一道绿油油的草地风景。

编按：视频与照片在5月15日之前拍摄

穿过兀兰组屋区进入坎贝拉公园连道（Canberra PCN）再直上三巴旺公园，这里是殖民地时期的海军部，小时候我外婆家在这一带，当时也称为“军港”。这个地方的道路几乎都以英殖民地命名，包括肯尼亚、苏丹、加拿大、奥克兰、德班等等。让我们在“日不落帝国”领地走了一遍。

三巴旺公园（Sembawang Park）海边也是新加坡最北岸，天气好的时候可以从这里瞭望马国。这条路线原本计划到三巴旺温泉，因疫情的关系温泉目前暂时关闭，希望6月之后，我们可以安全地去泡温泉。

骑行完毕，当然要找个好地方休息，建议大家到义顺的Orto去绕一圈。在这段高警戒防疫阶段结束后，与骑行的朋友一起到池边享用晚餐，那将是人生一大乐事。

《联合早报》和zaobao.sg设计的四条骑行路线已全部推出，这些私房路线反映了新加坡人文与自然风景，每条路线20至25不超过30公里，绝大部分是在公园连道或脚踏车道，不骑车的朋友，也可以按图徒步旅游。如果你已报名参加华侨银行“骑车乐”脚踏车大会（OCBC Cycle），可以根据我们的地图一面累积里数，一面重新认识新加坡。

全程：约28公里（参考谷歌地图路线）

难度：中（较多爬坡路）

导航员 ：韩咏梅（新闻中心总编辑）

骑行经验：只要休假日，天不下雨，多半就会骑车。年纪大了胆子小，现在不敢上公路，目标是骑遍新加坡每一寸PCN。

骑行贴士：保持良好坐姿骑车，避免整个人卷扑在车把上，因为这个姿势会让你呼吸不顺畅。如果你的脚踏车能够换挡，上坡时记得换到轻挡，不仅容易踩踏，也能更好地控制车子。万一还是骑不动就下来推车，不要硬硬来以免伤到膝盖。

早报骑行私房路线 “打卡”赢好礼

即日起，只要跟随“早报骑行私房路线”，沿途“打卡”并分享至个人社交媒体平台上，即有机会赢取一份LAZER Compact 脚踏车头盔（价值59元9角），共三份等待读者赢取。活动将于6月13日截止。

参与方式：

在你的个人Facebook或Instagram上传使用“早报骑行私房路线”的图片或视频，说明你喜欢路线的理由。 加入 #cyclewithzaobao 和 #ocbccycle 的标签，将Privacy设为“公开”。若上载平台是Instagram，可用@zaobaosg，若上载平台是Facebook，可用 @lianhezaobao来tag我们，好让我们能看到你的帖文。

万礼路

这一趟骑行绝大部分是PCN，要注意从离开义顺到万礼路（Mandai Road）有一段两三百米的上坡路，对体能有一点挑战。加油！实里达上段蓄水池的景色，会让你觉得这一趟是值得的，因为这一条路上不准停车，除了骑脚踏车或徒步，只能搭巴士来了。

乌鲁三巴旺

Ulu是马来语形容一个地方偏僻、未开发，乌鲁三巴旺（Ulu Sembawang）确实有点ulu，如果不注意旁边的路牌，可能就会错过这条别具特色的小路。如果跟着我们的路线，在大约5公里的地方，过了实里达上段蓄水池，使用交通灯越过马路就会来到Ulu Sembawang PCN。走进丛林仿佛走入时空隧道，上个小坡左转，似乎闯进邻国，进入眼帘的是绿色的东南亚田野风光。

旧时“军港”

一直沿着兀兰12道公园连道（Woodlands Ave 12 PCN）骑3.5公里左右，就可连接上坎贝拉公园连道（Canberra PCN）。这一带也是过去人们口中的“军港”，因为当年英国海军为防备日军入侵，在这里建设世界上数一数二的海军基地。因此这里的黑白洋房特别多，有高级军官住的都铎风格黑白洋房，也有当年海军和工作人员住的宿舍。如果有时间，可以从德班路（Durban Road）进去寻找以英国殖民地命名的每一个路牌，从中长点历史知识。

三巴旺公园

这是新加坡最北的公园，旁边是三巴旺造船厂。英军撤退时，以一块钱把军港转让给新加坡政府，之后发展为三巴旺造船厂。这里的码头经常有人钓鱼，岸边也有人摘淡菜。记得小时候，舅舅偶尔会带我到这个俗称“十五碑”的海边玩水。

印度寺庙

1944年日本战败，英国殖民地政府取回军港，许多印度人来这里工作。1962年印度丰收节这天，军港工人在一棵大树下设了一个简单的祭坛，供奉印度教的战神Murugan，那棵树有六根健壮的枝干，象征着与战神的联系。 这座圣树巴拉素巴曼尼亚庙（Holy Tree Sri Balasubramaniar Temple） 的白色外观代表圣洁，是印度教徒结婚的热门地点。

慈济人文青年中心

在义顺池塘边，毗邻邱德拔医院有一个我很喜欢的地方——慈济人文青年中心。这是个可以安安静静看书的地方，如果遇上雨天，还是观雨的绝佳地点。骑脚踏车时最怕下雨，万一遇上了，这里是避雨首选。大力推荐这里的素食餐馆，等这波疫情过后，可以去尝点清新的口味。

Orto

最后一站是介绍大家到堪称义顺瑰宝的消闲园地，这里有至少十个大小不同的餐饮选择。希望6月13日之后，我们可以走出疫情阴影，骑行后在池畔找一个餐馆，在晚风下享受轻松的晚餐。

鸣谢：