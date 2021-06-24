异国味·本地尝：俄罗斯饺子外有“老虎” 里面能藏水果？

长时间无法出国，异国风味料理令人怀念。zaobao.sg将推出六集的《异国味·本地尝》视频系列，由美食记者黄亿敏和陈爱薇将带领读者，领略俄罗斯、比时利、菲律宾、以色列和尼泊尔等国家的特色菜肴。

首先登场的是俄罗斯餐馆Dumplings.RU。老板Vadim出身乌克兰，早年从事海事相关工作，四海为家，2004年举家搬到新加坡定居。原本太太在家制作俄罗斯饺子与亲友分享，因为受欢迎而开始接收订单，2019年在丹戎巴葛开设一个外带小铺Ang Moh Dumplings，去年初搬到现址后才易名为更能体现特色的Dumplings.RU。

Vadim和太太思念家乡时，就会来一杯啤酒，配搭俄罗斯饺子。

餐馆最大卖点是色彩缤纷的饺子。俄罗斯人重视家庭聚会，每当有特别的节日，家人就会围在一起包饺子、话家常。Vadim希望Dumpling.Ru也可予人宾至如归之感，Dumplings.RU售卖色彩缤纷的饺子，不同颜色的饺子皮包着不同的馅料，有肉馅、蔬菜馅和水果馅。最让人惊喜的是，这里还有带着虎皮条纹的饺子皮！观看视频，了解每种颜色背后的意义及饺子的制作过程，还真的不得不佩服老板的巧思。

俄罗斯人重视家庭聚会，每当有特别的节日时，就会围坐一起吃饺子。

不同颜色的饺子皮包着不同的馅料。

除了饺子，汤也是俄罗斯正餐中不可缺少的菜肴之一。俄罗斯汤类用料特别，包括甜菜根、牛肉萨拉米肠（salami）和鸡肉香肠。视频会特别介绍俄罗斯冷汤，这款冷汤是如何办到清凉又微酸？

Vadim也示范层层叠叠沙拉的制作过程，以及分享在俄罗斯做沙拉可直接到园子里摘新鲜蔬菜等家乡趣事。

俄罗斯人做的沙拉美得让人惊艳。惊，是因为他们注重色彩的搭配；艳，则是因为沙拉宛如艺术品般呈现，让食客在吃之前就能大饱眼福。

冷汤是俄罗斯正餐中不可缺少的前菜之一。

俄罗斯沙拉注重色彩配搭，宛如艺术品般呈现。

Dumpling.Ru弥漫浓浓俄罗斯风情，也是超赞打卡点，还有养眼的俊男美女！你不可不知的俄罗斯美食文化，都收藏在《异国香·本地尝》第一集，马上观赏。