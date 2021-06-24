异国味·本地尝：俄罗斯饺子外有“老虎” 里面能藏水果？

长时间无法出国，异国风味料理令人怀念。zaobao.sg将推出六集的《异国味·本地尝》视频系列，由美食记者黄亿敏和陈爱薇将带领读者，领略俄罗斯、比时利、菲律宾、以色列和尼泊尔等国家的特色菜肴。
首先登场的是俄罗斯餐馆Dumplings.RU。老板Vadim出身乌克兰，早年从事海事相关工作，四海为家，2004年举家搬到新加坡定居。原本太太在家制作俄罗斯饺子与亲友分享，因为受欢迎而开始接收订单，2019年在丹戎巴葛开设一个外带小铺Ang Moh Dumplings，去年初搬到现址后才易名为更能体现特色的Dumplings.RU。
餐馆最大卖点是色彩缤纷的饺子。俄罗斯人重视家庭聚会，每当有特别的节日，家人就会围在一起包饺子、话家常。Vadim希望Dumpling.Ru也可予人宾至如归之感，Dumplings.RU售卖色彩缤纷的饺子，不同颜色的饺子皮包着不同的馅料，有肉馅、蔬菜馅和水果馅。最让人惊喜的是，这里还有带着虎皮条纹的饺子皮！观看视频，了解每种颜色背后的意义及饺子的制作过程，还真的不得不佩服老板的巧思。
除了饺子，汤也是俄罗斯正餐中不可缺少的菜肴之一。俄罗斯汤类用料特别，包括甜菜根、牛肉萨拉米肠（salami）和鸡肉香肠。视频会特别介绍俄罗斯冷汤，这款冷汤是如何办到清凉又微酸？
Vadim也示范层层叠叠沙拉的制作过程，以及分享在俄罗斯做沙拉可直接到园子里摘新鲜蔬菜等家乡趣事。
俄罗斯人做的沙拉美得让人惊艳。惊，是因为他们注重色彩的搭配；艳，则是因为沙拉宛如艺术品般呈现，让食客在吃之前就能大饱眼福。
Dumpling.Ru弥漫浓浓俄罗斯风情，也是超赞打卡点，还有养眼的俊男美女！你不可不知的俄罗斯美食文化，都收藏在《异国香·本地尝》第一集，马上观赏。
你想出国吃尽道地异国美食的欲望，此时此刻或许无法得到慰藉。《异国味·本地尝》全新视频系列将安抚你的欲望！美食记者黄亿敏和陈爱薇将一一介绍你能在新加坡品尝得到的俄罗斯、比时利、菲律宾、以色列和尼泊尔等六个国家的美食。本视频系列共六集，从6月24日起，每逢星期四晚上9时在zaobao.sg首播，让你在家也能”伪出国“！