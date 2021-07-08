异国味·本地尝：猪头肉有多美味？ 试试菲律宾家常菜Sisig就知道

新加坡纬壹城（one-north）的Timbre+食阁每天早上9点多会飘出阵阵炭香，午餐前食阁内更是弥漫着烤肉香。原来这香气是来自菲律宾美食摊位Iskina Cebu。老板Frederick去年初接手这个摊位，卖起家乡宿务（Cebu）的烧猪和各种烤肉料理。
菲律宾烧肉的准备过程繁琐，前一天就得开始腌制。和中式烧肉很不同，老板在烧肉内加入香茅、青葱和大量腌料，然后缝合成圆筒状。隔天早上升火烧炭，光滑白嫩的猪肉烧成微焦透亮的烧猪，从画面看了就让人流口水。
除了烧猪，老板也售卖烤三层肉和烤鸡腿，同样是在炭火上从生肉烹煮成熟食，它们和烧猪的腌制及处理手法大不相同。另一道香气四溢又口感脆爽的铁板料理，不说的话，很多人可能不知道是用猪头肉炒出来的。
老板也在视频当中分享了菲律宾人为何如此爱吃猪肉和白米饭。除了美味之外，也和当地一些地区的生活水准不高有关。在新加坡，猪肉不算昂贵食材，但在新加坡工作、生活的菲律宾人仍然格外珍惜，还习惯来两碗饭呢！
菲律宾不同地区会有各自的特色食材，如菲律宾宿务就经常使用干芋头叶（当地人称为“Laing”）入菜，老板也特地引进新加坡。
这些食材和料理对新加坡人来说虽然新奇，接受度却也蛮高。老板说年底圣诞节或岁末倒数派对，经常有人订购烧猪，甚至是农历新年订单也会增加呢！
一起通过《异国香·本地尝》第三集，感受菲律宾人对猪肉料理的热爱。
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