与书同居的建筑师 陈家毅：学懂看书的方式

从阅读到人生，《走进书房》系列节目为读者介绍几位爱书人。他们跨越不同的职业领域，经历了不同的时代篇章，他们的书房不仅成为了与生活相伴的挚友，也收藏了岁月的点滴。走进书房，从字里行间，领略他们的人生轨迹。

本期嘉宾：建筑师、作家陈家毅

本期嘉宾：建筑师、作家陈家毅

陈家毅与书店有不解之缘，新加坡纪伊国屋书店、叶壹堂书店，还有日本熊本县的荒尾市图书馆都是由他设计。

陈家毅的其他重要项目包括新加坡管理大学、长城脚下的公社、上海世博会新加坡馆。他也曾荣获威尼斯双年展银奖、新加坡总统设计奖等等。

“早报书选2019”年度好书：《思慕的城》 作者：陈家毅 出版社：联合文学（联合文学）

绘图之余，陈家毅有一颗文学的心，多年来他出版的作品包括《不完夏》（1978年）《重顾草莓地》（2006年）《城市磁场》（2008年）《思慕的城》（2019年）。《思慕的城》也入选了“2019年《联合早报》书选”

从1998年至今，陈家毅也在《联合早报》撰写文章和专栏，涉猎题材包括城市、文化和艺术等等。

《走进书房》邀请陈家毅分享他与书相伴的成长经历，也记下了他推荐的书单，与爱书的读者们分享：

《国宴与家宴》（中信出版集团）

《国宴与家宴》

作者：王宣一

王宣一，生于台湾台北。她是小说、散文、美食作家。

《国宴与家宴》是王宣一以母亲认真做饭、用心待客的家族故事为出发点，回忆家中一幕幕热闹的宴客情景和美食记忆。

通过一张张家族菜谱，王宣一在不经心间记录了老一代江浙菜的风貌，以及背后极具人情味的家宴文化。

《文化小露台》（有鹿文化）

《文化小露台》

作者：韩良露

韩良露，生于台湾高雄。她是作家、美食家、纪录片导演。

韩良露认为“文化”就像是一个露台，是附属于主屋之外的“多余”空间，但是沒有了它，生活的主屋就不会精采，失去了一种美。

《文化小露台》以露台为视角，展开了与城市、生活、文化的对话，不只是追求生活的快乐，也提醒人们当一个睿智的生活家。

《脂砚斋重评石头记》 甲戌本（台北中央印制厂）

《脂砚斋重评石头记》 甲戌本

胡适收藏

中国四大名著之首《红楼梦》，又名《石头记》。

历史上流传不少《红楼梦》的传抄本，胡适在1927年收藏了《脂砚斋重评石头记》（甲戌本），从此开启了《红楼梦》抄本的研究。

《脂砚斋重评石头记》是概括所有带有脂砚斋朱红色批语的传抄本，也有人称为脂批本或脂评本。

1961年，胡适交由台北中央印制厂出版影印本，据悉当时共出版了1500部。

陈家毅的书房

陈家毅还有三分之一的书本未带回新加坡的住家。（林泽锐摄）

（叶振忠摄）

（叶振忠摄）