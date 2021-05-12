当阅读越过山丘 林高：阅读是我人生的转捩点

从阅读到人生，《走进书房》系列节目为读者介绍几位爱书人。他们跨越不同的职业领域，经历了不同的时代篇章，他们的书房不仅成为了与生活相伴的挚友，也收藏了岁月的点滴。走进书房，从字里行间，领略他们的人生轨迹。

本期嘉宾：新华作家林高

作家林高，1949年生于新加坡静山村，原名林汉精。他分别在2014年和2015年荣获新加坡文学奖和新加坡文化奖，曾担任《微型小说季刊》、《萤火虫》和《百灵鸟》的编委和主编。1993年召集青年作者创办《后来》四月刊。

本期嘉宾：新华作家林高（档案照）

这是一位生长于甘榜，从一本书都没有的务农家庭里，走出来的一位新华作家。“静山村”在林高的文字里留下了不可磨灭的痕迹，也哺育了他心中对本土人文的关怀。

林高向同学分享新华文学。（受访者提供）

1981年，林高到台湾留学，与他的文学梦想相遇，开始涉猎散文、小说、评论、新诗等等。他的作品包括《被追逐的滋味》《倚窗阅读》《林高卷》（散文）《品读》（与蔡欣合写）、《赏读》（与陈志锐合写）《赏读2》《林高微型小说》《遇见诗》和《框起人间事》等。

《走进书房》邀请林高分享他与书相伴的成长经历，也记下了他推荐的书单，与爱书的读者们分享：

《红楼梦艺术论》作者：王国维、林语堂等

《红楼梦艺术论》

作者：王国维、林语堂等

出版于1984年的《红楼梦艺术论》，收录了王国维《红楼梦评论》、太愚（松青）的《红楼梦人物论》两本专书，以及林语堂、夏志清、俞大纲、康来新、徐𬣙、李辰冬、俞铭衡等29篇有关红楼梦艺术探讨方面的名家论文。

《受戒》作者：汪曾祺（中国画报出版社）

《受戒》

作者：汪曾祺

汪曾祺，中国著名当代作家，祖籍安徽、生于江苏高邮。 《受戒》是汪曾祺的代表作之一，发表于1980年第10期《北京文学》，荣获了1980年度“北京文学奖”。 小说从庵赵庄有座荸荠庵写起，描写了小和尚明海与农家女小英子之间的朦胧爱情。

据悉，1937年抗战时期，汪曾祺跟随祖父到农村庵赵庄避难，从当地的生活获得了创作灵感。

《往山中走去》作者：林高

《往山中走去》

作者：林高

1992年出版的散文《往山中走去》，收录了林高在山间漫步时的思索和感悟。

文中提到，在台湾的四年里，林高曾四次偕友登山：从阿里山走到溪头，从竹山到草岭，徒步南部横贯公路，游太极谷。

接近山，往山中走去，林高在他的山中旅行留下了对美的思索与感悟。

走进林高的书房

（叶振忠摄）

（卞和摄）

（叶振忠摄）

（叶振忠摄）