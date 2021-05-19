白袍背后的书生 陈淮沁：报纸为我开启阅读的门

从阅读到人生，《走进书房》系列节目为读者介绍几位爱书人。他们跨越不同的职业领域，经历了不同的时代篇章，他们的书房不仅成为了与生活相伴的挚友，也收藏了岁月的点滴。走进书房，从字里行间，领略他们的人生轨迹。

本期嘉宾：心脏科医生陈淮沁

陈淮沁教授是本地心脏科权威之一，也是新加坡国立大学心脏中心总主任。1963年生于新加坡，1987年毕业自新加坡国立大学医学院，1987年陈淮沁教授毕业自新加坡国立大学，荣获国大内科医学硕士学位，以及在1992年成为英国皇家内科医学院院士。

本期嘉宾：心脏科医生陈淮沁（档案照）

陈淮沁教授受访说，报纸为他打开了阅读的大门，从小就追看报纸上的连载小说。这份与报纸的羁绊也让他持续十多年来，孜孜不倦地在联合早报《乐活·医生执笔》专栏。

他也是少有以中文执笔，撰写至理至性医学散文的西医。勤于著述的他著有《临床心得》与《临床心得II》。

2018年第13场早报悦读@NLB邀请陈淮沁教授主讲

《走进书房》邀请陈淮沁分享他与书相伴的成长经历，也记下了他推荐的书单，与爱书的读者们分享：

（世界科技出版公司）

《林崇椰自传：一名新加坡教授的人生历程》

作者：林崇椰

林崇椰教授是本地知名经济学者，是全国工资理事会的首位主席，担任该职长达29年。他曾在2012年提出展开“第二次经济重组”或所谓“休克疗法”，大幅度推高低收入者工资，一度引发热烈讨论。

《林崇椰自传》共21个章节，林崇椰在书中也忆述他在马六甲的成长时光，在打工时期如何带动组织他人生中第一场“罢工”，以及和家人的生活点滴。

（世界科技出版公司）

《飞虎回忆录：二战退伍军人与新航先驱机师的故事》

作者：何永道、沈耀发

何永道1920年出生于马来亚怡保。抗日战争时期，他是飞虎队轰炸机师。1951年，他来到新加坡，成为本地民航界先驱机师。

何永道在《飞虎回忆录》中忆述他长达38年的飞行生涯，以及他在第二次世界大战的大历史下经历的命运转折。

（创意圈工作室）

《巨匠陈瑞献》

作者：方桂香

《巨匠陈瑞献》出版于2002年。

陈瑞献是著名多元艺术家，曾荣获新加坡文化奖及多项国际奖项与殊荣。

在涉足艺坛以前，陈瑞献以文学创作崭露头角，发表的第一部现代诗集《巨人》 (1968年) 使他成为备受瞩目的诗人。1973年, 陈瑞献在国家图书馆举行第一次个人画展。

走进陈淮沁的书房

（林泽锐摄）

（叶振忠摄）

（叶振忠摄）

（林泽锐摄）