与书结伴而行 郭建超：书房带我遨游各地美学

从阅读到人生，《走进书房》系列节目为读者介绍几位爱书人。他们跨越不同的职业领域，经历了不同的时代篇章，他们的书房不仅成为了与生活相伴的挚友，也收藏了岁月的点滴。走进书房，从字里行间，领略他们的人生轨迹。

本期嘉宾：新加坡美术馆创馆馆长郭建超

本期嘉宾：新加坡美术馆创馆馆长郭建超（林泽锐摄）

郭建超在新加坡出生，先后毕业于加拿大新科斯金艺术大学及英属哥伦比亚大学美术史研究院。主要著作有：《新加坡美术百年史——汇流》、《东南亚现代美术》（与周雁冰合著）及多篇学术论文。

郭建超曾于2002年获颁法国艺术与文学骑士勋章，并于2009年获军官勋章。他是多个国际视觉艺术大赛及年展，如福冈三年展及爱马仕韩国艺术大奖的评审，也是新加坡在圣保罗及威尼斯双年展的首个展览的总策划人。

郭建超也是新加坡美术馆的创馆馆长，他于1993年进入该馆，从无到有建立国际品牌和声誉，是“开馆”功臣。

《走进书房》邀请郭建超分享他与书相伴的成长经历，也记下了他推荐的书单，与爱书的读者们分享：

《意派论》作者：高名潞

《意派论》

作者：高名潞

高名潞，艺术批评家及策展人，出生于中国天津。

1978文革结束后，到天津美院学习研究艺术史，现执教于美国纽约州立大学，布法罗分校艺术史系。

从1990年代初到哈佛大学求学，高名潞就一直辗转于中美两国，一边吸收西方的艺术史理论，一边关注和参与中国当代艺术实践。

2009年出版《意派论》，高名潞将中国传统文化里的“意”放入当代艺术的语境之中，抽象成“意派”的概念，希望借此概念来阐述中国艺术。

《艺术的理论与哲学：风格、艺术家和社会》作者：迈耶·夏皮罗

《艺术的理论与哲学：风格、艺术家和社会》

作者：迈耶·夏皮罗

迈耶·夏皮罗（Meyer Schapiro，1904 — 1996），是美国20世纪最著名的艺术史家和艺术批评家之一。

夏皮罗的学术成就集中体现在四卷本的选集中，它们是《罗马式艺术》（1977）、《现代艺术：19与20世纪》（1978）、《古代晚期、基督教早期和中世纪艺术》（1979），以及《艺术的理论与哲学：风格、艺术家和社会》（1994）。

夏皮罗一生获得过无数荣誉，代表作《现代艺术：19与20世纪》获颁美国国家书评奖和米切尔艺术史奖。

《非理性的人》作者：威廉·巴雷特

《非理性的人》

作者：威廉·巴雷特

威廉·巴雷特（William Barrett，1913 — 1992），美国哲学家，存在主义主要代表之一，作品包括《非理性的人》、《什么是存在主义》、《自我与本能》等。

《非理性的人》是威廉·巴雷特的成名作和代表作，被公认为英语国家中研究、解释和介绍存在主义的最优秀的著作，在美国和整个西方哲学界享有很高的声誉。它在问世后多次再版，至今仍被一些大学列为“当代哲学”和“存在主义哲学”课程的教科书。

走进郭建超的书房

（林泽锐摄）

（林泽锐摄）

（林泽锐摄）

（林泽锐摄）

（卞和摄）

（卞和摄）