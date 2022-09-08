【身情告白】 谢谢你的肾 与我相伴余生

点燃一支蜡烛，给自己庆生，也为逝者祈愿。

对经历过三次换肾手术的私召车司机叶振源（58岁）来说，每一年的生日都是一次告白，把感恩之情传递给那位已经不在人间，也不知道名字的捐肾者。

有这颗肾相伴余生，叶振源从心底里感到知足常乐 —— “若我被淘汰，我在天堂见你。”

《身情告白》系列由经历过换脏手术的病患亲口讲述他们在病痛下的挣扎，也向捐出器官的恩人表达由衷的感激：因为有你，生命才有下一站。点击链接，观赏《身情告白》系列视频。

叶振源患有家族遗传的高血压，32岁时因没有服药控制病情，导致两个肾脏衰竭。从1995年至2006年，他经历了三次换肾手术。

回忆起当时手术的病痛，还有等待换肾的煎熬，叶振源说自己几乎要放弃，一度想要轻生，“那时候有一把声音一直叫我跳下去，这是很可怕的一件事情。后来我一直坚持说不行，我一直跟我的上天说，你给我过了这一关，明天我就好了。”

从1995年至2006年，叶振源经历了三次换肾手术。

叶振源之前在卡拉OK酒廊当经理，但因为要安排每周一、三、五洗肾，他只好在1996年考取执照，转行驾德士糊口。

为了有灵活的工作时间定期洗肾，叶振源改行开德士糊口。

洗肾长达11年，叶振源每次白天洗肾回来后，往往要休息到晚上，然后在夜间开车载客至凌晨。

长此以往，他的体力难免不支，“有几次是发晕了，就是头晕目眩的感觉。我是冒盗汗，全身都是汗，整个衣服都是湿透了......所以我就停在一边休息半个小时，睡着了，真的是整个就晕了，就直接驾车回家。”

1996年，叶振源等来了第一次换肾机会，但仅仅三个月后就因为动脉阻塞导致换肾失败；1999年，第二次机会则因为手术后大量失血，再次失败。

从希望到失望，一而再的失败深深地重创了叶振源的信心，“第二次换肾失败的时候，我就对上天说，你给了我这么痛苦的一个过程。我只想说，如果这样的话，我的生命就全权交给你吧。”

在2006年，叶振源终于在国大医院器官移植中心成功完成第三次换肾。每年的这一天他都会为了这颗肾庆生，“2006年的2月15日换肾，所以我每年的2月14日都会跟它一起庆生。所以我有两个生日，一个是它的生日。”

“我有两个生日，一个是它的生日。” —— 叶振源，换肾病人

叶振源与民歌餐厅弹唱人老板蔡忆仁是多年好友，他不仅为叶振源的换肾经历制作了一张单曲MV《多走一步》，还在叶振源第二次换肾大出血时召集了很多朋友到医院捐血。

叶振源至今难忘命悬一线时好友的仗义相救：“当时我在医院，输了70多包血，他就打了一个电话，很多朋友都来医院捐血。我到现在完全很感恩这些朋友，有些都不知道是谁。”

叶振源与民歌餐厅弹唱人老板蔡忆仁是多年好友，换肾失败时得到朋友们输血相救。

换肾后16年，叶振源说自己在老去，他的肾也在老去，而这是一种无法言说的陪伴。他觉得作为回馈，他要带着新肾去看看这个世界，去斯里兰卡的佛牙寺、印尼的婆罗浮屠寺等等。“我跟我的肾脏说......因为我老了，你也老了，我也不知道你是几岁的时候给我的......我根本不知道你是谁，是几岁，只要我懂得去感恩你的存在，这是多么值得开心的一件事情。

据2020年统计新加坡有超过8500名洗肾病患。本地肾脏移植平均须等逾8年。若有意愿填写器官捐赠表格，可前往Live On官网网站。