【新画彩】第二集 杨子扬：油画中的幽默

杨子扬是个都市漫游者，当兵或上学，吃饭或出游，凡是生活中的人事物，他都观察入微。在邻里组屋区长大的他，会捕捉“难看的安哥安娣”的表情，画出不一样的美感。住家楼下的巴刹、咖啡店、垃圾桶、塑胶椅、4D马票等，无不表达着他的感觉和情绪。

在本地画家中，杨子扬（Yeo Tze Yang）可谓年轻有为。他在新加坡国立大学求学期间已参展“艺术登陆新加坡”与“平价艺博会”，2016年以《阿嬷的厨房》获该年大华银行全国绘画比赛资深画家组银奖，崭露头角，吸引到画廊与藏家的注意。1994年出生的他，已在新加坡与吉隆坡办过三次个展，有单幅作品售价超过两万元，这在年轻画家当中相当少见。

杨子扬的油画《集中精神》（2018）画下棋与围观的安哥，画出不一样的美感。（档案照）

令不少人惊讶的是，成绩斐然的杨子扬，其实从未上过正规美术学校。在国家初级学院美术特选课程中，他尝试过抽象画、泼彩等，但相比之下，具象写实更吸引他，也促使他自学油画。杨子扬的创作灵感多来自日常生活，看到喜欢的景象，他就掏出手机拍下，之后经过严格筛选，将一个个引人思考、夹杂着幽默感的画面呈现在帆布上。他的绘画技巧也是自己摸索出来的，强调用色与厚彩层层叠叠画出立体逼真的效果，表现力强。

杨子扬18岁就想当画家，在父母支持下朝艺术创作的道路前进，大学毕业就当全职画家。（龙国雄摄）

杨子扬在国大期间主修东南亚学，这看似与绘画毫不相干的专业，却对他的创作影响深刻。他的毕业论文也是写母亲10岁从马来西亚新山移民到新加坡的融入过程。成为全职画家后，家人也仍是杨子扬绘画的主题之一。

他说：“虽然有很多时候是靠灵感，可说是随意。可是那种随意，是随着很多时间，很长期的一种累积，很多情绪，很多想法的累积，然后在那一刻很快把它画出来。可能一幅画可以花一个礼拜画出来。可是去想，去找到那个东西去画，是需要很多时间。”