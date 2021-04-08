时隔420天再登场！中国女足迎冲击东京奥运终极之战

来源：中国新闻网

时隔420天，中国女足终于再次踏上国际赛场。北京时间8日15:00，中国女足将迎来与韩国女足的东京奥运会预赛附加赛首回合比赛，这也将是她们争夺东京奥运会资格的终极之战。

历尽波折，终迎终极之战

中国女足上次征战国际大赛，还要追溯到去年2月份的奥预赛。当时原计划主场作战的中国女足，因为突如其来的疫情被迫前往澳大利亚参赛。

失去主场优势后，客观条件带来的困难接踵而来。球队核心王霜以及姚伟、吕悦云、李梦雯等球员因为疫情防控无法出征。抵达澳大利亚之后，中国女足又在酒店隔离长达八天，在奥预赛首战前一天才得以进行正常的有球训练。

但就在如此不利的条件下，中国女足姑娘们还是拿出了亮眼表现，她们在首战6:1大胜泰国女足，又在次战中5:0横扫中国台北提前出线。面对主场作战的世界强队澳大利亚女足，中国女足丝毫不落下风，在1球领先的情况下，无奈因体能透支最终被对手逼平，屈居小组第二。

而因为疫情，与韩国女足的奥预赛附加赛也经历一波三折。原定于去年3月6日与11日进行的双回合比赛，一共推迟了4次，从去年4月份推迟至6月，随后又改至2021年2月进行，最终推迟至4月8日与13日。

中韩大战，依旧困难重重

中国女足与韩国女足在国际A级赛中交手过37次，中国女足取得26胜5平6负的绝对优势。双方最近一次交手在2019年年底的东亚杯，但当时中国女足0:0战平韩国女足，在场面上没有展现出太多优势。此番再度交手，中国女足能否拿出一年前奥预赛上的良好状态，还需要画个问号。

毕竟在疫情之下，中国女足经历了空前的比赛空白期，在如此重要的奥预赛附加赛前，球队也无法进行高质量的热身赛，只能不断内部打磨或是与国内的男足中超俱乐部交手。因此，在没有适应余地的情况下就要客战韩国队，中国女足届时的比赛状态、心态如何，都有太多的不确定性。

相比较而言，首回合主场作战的韩国队就要从容很多，队内三名旅欧国脚池笑然、赵昭贤李金玟全部归位，届时在主场球迷入场观战的情况下，也许会更容易进入状态。

在赛前发布会上，中国女足主帅贾秀全也谈到了对手韩国队，他表示中韩女足的差距并没有韩国媒体所说的那么大，“关心亚洲女足的媒体球迷知道，中韩女足近十年排名互有高低，在我心目中韩国是亚洲强队，我们会全力以赴，按照自己的方式把既定目标完成。”