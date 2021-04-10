如果有选择，你是否还想当姐姐？

来源：中国新闻网

“十八岁，我把读书的机会让给你爸爸，你奶奶说，我什么都优先我儿子来，你就不要想了。”

“我是姐姐，从生下来那天就是，一直都是。”

最近电影《我的姐姐》成为票房黑马，父母车祸离世后，张子枫饰演的姐姐安然面临着追求独立生活还是抚养幼弟的抉择。

安然的姑妈一直认为，作为姐姐理当抚养弟弟，因为当初的她就是这么做的。后来她才发现，套娃不一定要放进同一个套子里，姐姐也可以有自己的选择。

明白这点后，姑妈摸着套娃说起年轻时学的俄语。有网友说，这是全片最让人破防的瞬间，是属于“中国式姐姐”的悲哀。

成为姐姐

当姐姐是种什么样的体验？

在问这个问题之前，其实还有一个问题，那就是“姐姐为什么会成为姐姐？”

对于片中姑妈那一代的人来说，这并不由得他们选择。那个年代，兄弟姐妹好几个是常态，在“重男轻女”思想影响下，很多家庭的姐姐都承担着比弟弟更重的包袱。

姑妈年轻时为了让弟弟读中专，放弃了西师俄语系。后来她想去俄罗斯做生意，也因为弟弟刚生了女儿需要照顾而放弃。父母留下的一套房子，她也留给了弟弟。为了家庭，她不仅放弃自己的梦想，还付出了一生。即便如此，她也没能得到一个美好的家庭。丈夫瘫痪在床需要照顾，儿女叛逆，弟弟去世，生活一地鸡毛……

这样的事例并不少，有网友说：“我妈成绩好，父母不让她读书，却让成绩差的弟弟读。”还有网友称，自己的四个姑姑常说，宁肯自己少一子，也不能让娘家断了根，对侄子和侄女的态度截然不同。

不顾自己的小家庭，而去帮扶自己娘家的弟弟，甚至没有原则掏空自己，网友为这类人取了个称号，叫“扶弟魔”。

近年来，影视剧出现很多“奇葩妈”，《欢乐颂》的樊胜美妈妈、《都挺好》的苏明玉妈妈、《安家》的房似锦妈妈，每个都因太气人而登上热搜。她们以亲情之名对女儿进行道德绑架，通过“吸血”女儿来养儿子。

而实际上，她们也是“重男轻女”的牺牲品，是上一代被毁掉的姐姐。苏明玉妈妈之所以嫁给苏大强，是为了把弟弟的农村户口转成城市户口，结婚后她一再拿钱补贴弟弟一家，姐姐这一身份改变了她的一生。

勤劳能干、以弟弟为先、只求付出不求回报，以前这被广泛认为是姐姐的本分和美德。对于父母的区别对待，很多人也没有觉得不公，或慢慢接受，或本就认为理所应当。

难怪有网友会说，“谁想当姐姐，听着就一种忍辱负重的味道。”“如果可以选，没有人愿意当姐姐。”

因为你是姐姐

至于当下的姐姐，则与她们面临的情形又不同。片中安然本是独生女，小时候，父母为了要儿子，开证明说她是残疾人。安然不从，由此招来一顿打。开放二胎后，父母终于找到理由生儿子。但那时，安然已经读大学了，姐弟之间都没见过几次面。

姐姐和弟弟口中的爸爸也似乎不是同一个人。

姐姐的爸爸为了让她早赚钱养家，把她心仪的临床专业改成了护理专业。大学四年，她的生活费和学费都是自己赚的。

弟弟的爸爸从来没打过他，还说家里的东西都是他的。手机里和家里都是弟弟的照片，家里似乎没有姐姐这个人。

这也是现实中很多家庭面临的问题。一是老大和老二之间的年龄差距太大，老大面对弟弟妹妹出现排斥心理。二是有的家庭要二胎，是为了最后拼个儿子传宗接代。三是要了儿子之后，不能一碗水端平，让姐姐一味忍让付出。

当姐姐是什么体验？有网友分享，大概就是清明节跟爸妈逛街，说到有个朋友要给她寄芭乐，她说她不爱吃别寄，而妈妈说让她寄给你弟吃呀。

“因为你是姐姐，你就得让着他；因为你是姐姐，你不帮他帮谁？因为你是姐姐，你做得再多都是应该的。”

有网友说，感受就是年纪轻轻有了半个儿子，受委屈永远只有一句“他比你更小”。

姐姐的人生

2019年，山东一位67岁超高龄孕妇产女的新闻引起热议。有网友认为，生孩子是他们的权利，不关别人的事。也有网友表示，如此大龄生孩子，将来会给其他子女造成负担，对于小女儿的成长也不利。

成年子女有抚养弟妹的义务吗？这个问题争论纷纷。最近，一个20岁女孩因不堪养活三弟妹压力而轻生。因为父母离异，两个妹妹和一个弟弟全靠她养活，她十几岁就出来打工。因为生活压力太大，她不止一次想过自杀。

许多网友认为，女孩负担了不该负的责任。有网友指出，很多人只会生孩子却不懂得如何做父母，由此造成很多原生家庭的矛盾。也有人将女孩称为“现实版我的姐姐”。

片中安然面对的情形更极致，她的父母去世了。亲戚们都说，她的首要任务是养大弟弟，至于考研什么都是次要的。

但作为一个从小不被支持的女儿，安然的困境也该被看见，她才二十出头，难道没有追求自己人生目标的权利吗？每个人都想拥有自己的人生，这不应该成为一种奢望。

愿她不再独自抵抗

当姐姐，原本是很简单的事。很多网友分享了自己当姐姐的正面案例，有人说，当姐姐很开心，有时候会忍不住宠弟弟，舍不得弟弟受苦，听到弟弟脆生生地喊着姐姐很开心。

有网友说，有个弟弟很好，“小时候吃的零食不多，哪怕有一包小饼干，弟弟也会给我留一半，所以我一直很喜欢我弟弟，因为我知道他心里真的很爱我。”

“爱是双向的”，有网友总结，其实当姐姐的感觉，完全取决于父母怎么对待。如果父母平等对待，姐姐还是会照顾弟妹。当父母眼里你只是“姐姐”，不再是同样需要被爱的“宝贝女儿”之后，当姐姐就是件非常难受的事情。

片中饰演舅舅的肖央也曾说过自己的看法，他认为，其实不计较回报的爱，会让周围的人比较幸福，自己也比较自由。

《我的姐姐》最后的开放式结局引起两级评价。有人认为，姐姐最后还是陷入“扶弟魔”的套路中，之前反抗命运的努力全都白费了。也有人觉得，姐姐不养弟弟是不顾亲情，家庭成员之间应该互相照顾。还有人指出，电影揭示了现实存在的问题，但批判性不够强，也没有给出解决方案。

其实，从电影引起的讨论而言，其现实意义已经大于电影本身的意义。作为一个女性视角的影视作品，让女性说话，看见女性的问题，这已经是最大的价值。

以往，所谓“重男轻女”“长姐如母”的枷锁如同套娃，套住了一代代姐姐。但从姑妈到安然，套娃终于有了另外的出口。姐姐要不要抚养弟弟，更重要的选择在现实中。

像张子枫那首歌唱的那样：愿她不再独自抵抗，愿她可以放下疲惫肩膀，愿她的故事也有人传唱，愿千千万万个她都能被照亮。