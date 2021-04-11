半世纪前，她亲历“乒乓外交”

来源：中国新闻网

那已经是半个世纪前的往事了。但当郑敏之重新展开那些被珍藏的老照片，时光仿佛从未走远。

1971年4月10日，美国乒乓球队历史性地访问中国，成为新中国成立后首次获邀来华访问的美国人。次年，27岁的郑敏之随中国乒乓球队访美，为这段享誉内外的“乒乓外交”再添新彩。

弹出去又弹回来的乒乓球，改变了世界。体育，成为连接中美两国的纽带。

在旁观者看来，那是世界外交史上的佳话，令全球“震动”；在亲历者眼中，“小球转动大球”催生的感触，又岂止“震撼”。

在那一切发生前，郑敏之没有想到，最终是中美两国的运动员成为了和平与友谊的使者，率先推开了这扇大门。

被称为“国球”的乒乓球，被历史选择。

1965年的第28届卢布尔雅那世乒赛上，年仅20岁的郑敏之与队友们一道，为中国队夺得了第一座象征女团冠军的考比伦杯。在那之前，以世界冠军容国团为代表的更早一批的运动员，已经令乒乓球永载中国体育史册。

第一个世界冠军、第一个团体世界冠军，这些从无到有的突破，恰似推开了一扇大门——乒乓球不但成为中国一张闪亮的名片，也为中国与世界交流提供了新的窗口。

1971年日本世乒赛期间，美国选手科恩误上了中国队大巴车，中国运动员庄则栋主动上前搭话，并赠送一块绘有黄山风景的中国织锦留作纪念。次日科恩回赠一件印有“LET IT BE”字样、寓意呼唤和平的T恤，作为回礼。“乒乓外交”，由此铺陈开来。以体育交往为契机，中美关系逐步破冰。

坚冰消融，水到渠成。郑敏之说：“历史的东西，有偶然，也有必然。”

拿起那些泛黄的照片，郑敏之的思绪被完全唤回到半世纪前。

在中国乒乓球队一行抵达加拿大后，美方派专机迎接。

“我就看见飞机上写着两个字，‘友谊’。”这成为此行郑敏之对于美国的最初印象。

虽曾听父辈们讲起过美国，但对于这样一个远隔重洋的国家，郑敏之并没有具象的认知。

美国到底什么样？美国人呢？他们看到我们会不会感到奇怪？

在飞往美国的“友谊号”上，一个个问题从郑敏之心底冒了出来。她的心情也从出发时的激动，转为落地前的忐忑。

好在这些不安，很快便烟消云散。

中国乒乓球队访美的第一站，是时任美国乒协主席的家乡——底特律。随着飞机徐徐降落，郑敏之望向窗外，看到欢迎人群手持着中美两国国旗。不熟悉带来的隔阂感，在手臂的一次次挥舞中逐渐褪去。

下飞机后，给郑敏之留下最深印象的是人群中一位简姓美籍华人。仅一句“我好激动，多少年没见到亲人来了”，便瞬间拉近了彼此的距离。

这位新闻发布会的翻译，很快便与远道而来的同胞们打成了一片。郑敏之和队友们，都叫她简大姐。

包括简大姐在内，现场很多华人都留下了眼泪，他们不断重复着，“祖国亲人来了，祖国亲人来了……”

身在其中的郑敏之，被彻底感染了。

虽然言语不通，但是郑敏之依然能够感受到饱满的热情，所到之处皆受到热烈欢迎，访问也始终处在轻松、友好的氛围中。

在斯坦福大学打表演赛时，郑敏之突然听到身后的助威声中，有人用地道的上海话喊她的名字。

“我回过头，看台上有个人一直在冲我招手，表情很激动。”定睛一看，郑敏之认出那是她的老同学，后来迁至美国常住。

此时距离两人上一次相见，已过去了大约十年。

“她告诉我，在从报纸上看到消息后，便开车一路追随着中国乒乓球队。”郑敏之想近前与老友拥抱，但出于安全考虑被工作人员制止。

“她边掉眼泪，边和我招手。当时环境特殊，能见到也很不容易了。”为此，安保人员不断向郑敏之致歉，这令她释然不少。

从随行人员到工厂工人，如果为这一路上遇到的美国人寻找共同点，他们给郑敏之留下最深的印象是：友好、热情、朴实。

“他们人民很朴实，不像我想象的那样可怕。我相信美国人看到我们，美国乒乓球队到中国时的感受也一定是这样。太需要交流了，这种隔阂完全应该消除。”

从底特律到华盛顿，异国他乡的新鲜事物与风土人情令郑敏之和她的队友们感到新奇。一张张照片和照片中的一张张笑脸，成为那段旅程最好的注释。

这些珍贵的照片，被郑敏之收藏在一个个文件袋中，分类保存。看到它们，她就会想起那些人，那些事。

泛黄的老照片，是记忆的锚点。

直至今日，郑敏之还会把这些故事讲给后辈们听。看着照片中那些熟悉的外国友人，郑敏之说：“我衷心希望他们能够身体好，健健康康，我很怀念这一段友谊。”

时过境迁，物换星移。以直径只有三厘米的乒乓球为起点，中美两国间的交流早已从体育拓展到各个领域。人文交流，也成为中美关系的三大支柱之一。

作为“曲中人”，站在50年的时间节点上回首“乒乓外交”，郑敏之感慨，这种交流不能中断，她相信这也是美国人民的意愿。

“我觉得用人民之间的友谊去拓展世界和平是应该的，历史潮流不能阻挡。”