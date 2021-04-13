“后金元时代”的中超，有哪些看点？

来源：新华网

在经历一个冬天的沉寂后，属于中超的战斗与热血即将到来。

12日，2021赛季中超冬季转会窗口正式关闭，各俱乐部的引援工作尘埃落定。8天后，新赛季中超就将正式拉开大幕。

这无疑是充满看点的一个赛季。全新的赛程赛制、更趋理性的投资、更讲性价比的引援……不仅让本赛季中超的竞争格局充满变数，还将在一定程度上对中超联赛的未来产生影响。

新赛季的中超联赛虽然仍采取分阶段赛会制形式，但更加科学、合理，在尽最大可能堵住赛制漏洞，避免上赛季有球队赢一场即保级的“闹剧”重演。同时，中国足协表示，将在满足疫情防控等条件的前提下力争踢满30轮。这样，联赛基本回归原来的积分制，比赛将更加激烈、公平。

球迷也将有更多近距离观赛的机会。在做好疫情防控的前提下，新赛季中超将借鉴上赛季开放球迷进场观战的经验，进一步扩大球迷现场观赛的规模。

为迎接新赛季的到来，各俱乐部早已厉兵秣马。尽管这个冬季转会期中超俱乐部整体引援动静不大，以往常常有大手笔的广州队、大连人等，几乎是“只出不进”；在限薪酬、限投资等政策施行后，有胡尔克、特谢拉等大牌外援离开中超，但整体看，各俱乐部的外援引进更趋理性，更注重性价比。“不求最好，但求最贵”已彻底没了市场。

不过转会市场其实并非不热闹。由于中国足协放宽了引援名额限制，加上多支俱乐部解散或退出，不少球员获得“自由身”，成为转会市场上竞相争抢的香饽饽。国内球员的转会和交易量可能并不输以往赛季。像沧州雄狮、武汉队，引援人数都在10人以上。

新赛季中超的竞争格局注定将不同以往。虽然广州队、上海海港、北京国安、山东泰山等传统豪强仍将会是冠军的有力争夺者，仍属“第一集团”，但由于整体引援力度削减，他们与“第二集团”的实力差距在缩小。

上海申花、沧州雄狮、武汉队大规模补强阵容，势必希望在新赛季有所作为。上海申花引进了巴索戈和阿德里安后，五大外援实力出众，同时，吴曦的加盟更让申花的现役及前国脚人数超过10名。幸运递补进中超的沧州雄狮已经连续十余天官宣新人加盟，其中包括谢鹏飞、罗竞、郑凯木、郭皓、林创益、阿不都海米提等实力球员。武汉队在李霄鹏挂帅后，也补充了姆比亚、赵宏略、黄紫昌、杨博宇、田依浓、叶重秋等10余名强将。

球队实力的趋近不仅让争冠形势难以预测，保级争夺也更扑朔迷离。天津津门虎无疑是最困难的球队，这支在最后时刻才通过联赛准入资格的球队，甚至可以说是临时拼凑的“杂牌军”，教练团队和球员“大换血”不说，备战时间也一共才20余天。对于暂时由政府托管的津门虎来说，应尽快落实投资方和资金来源，稳定军心，同时要避免联赛开局可能出现连续输球进而兵败如山倒。