福布斯公布世界足坛俱乐部价值排名 巴萨位列第一

来源：中国新闻网
日前，财经杂志《福布斯》公布了最新的世界足坛俱乐部价值排行榜。巴萨以47.6亿美元排在榜首，皇马和拜仁分别以47.5亿美元和42.2亿美元紧随其后。
《福布斯》上一次盘点足坛最具价值俱乐部排行是在两年前，当时皇马排名第一，如今他们已经被死敌巴萨反超。
这份榜单列出了全球最具价值的20家足球俱乐部，20支球队的平均价值为22.8亿美元(约16.6亿英镑)，比两年前发布排名时增长了30%。
上个赛季，这20支球队的平均收入为4.41亿美元(约3.21亿英镑)，比2017-18赛季下降了9.6%。尽管如此，俱乐部的商业价值还是出现了增长。
以下为《福布斯》全球最具价值俱乐部排行：
1、巴塞罗那，47.6亿美元
2、皇家马德里，47.5亿美元
3、拜仁慕尼黑，42.1亿美元
4、曼联，42亿美元
5、利物浦，41亿美元
6、曼城，40亿美元
7、切尔西，32亿美元
8、阿森纳，28亿美元
9、巴黎圣日耳曼，25亿美元
10、托特纳姆热刺，23亿美元
11、尤文图斯，19.5亿美元
12、多特蒙德，19亿美元
13、马德里竞技，10亿美元
14、国际米兰，7.43亿美元
15、埃弗顿，6.58亿美元
16、AC米兰，5.59亿美元
17、罗马，5.48亿美元
18、西汉姆，5.08亿美元
19、莱斯特城，4.55亿美元
20、阿贾克斯，4.13亿美元