福布斯公布世界足坛俱乐部价值排名 巴萨位列第一

来源：中国新闻网

日前，财经杂志《福布斯》公布了最新的世界足坛俱乐部价值排行榜。巴萨以47.6亿美元排在榜首，皇马和拜仁分别以47.5亿美元和42.2亿美元紧随其后。

《福布斯》上一次盘点足坛最具价值俱乐部排行是在两年前，当时皇马排名第一，如今他们已经被死敌巴萨反超。

这份榜单列出了全球最具价值的20家足球俱乐部，20支球队的平均价值为22.8亿美元(约16.6亿英镑)，比两年前发布排名时增长了30%。

上个赛季，这20支球队的平均收入为4.41亿美元(约3.21亿英镑)，比2017-18赛季下降了9.6%。尽管如此，俱乐部的商业价值还是出现了增长。

以下为《福布斯》全球最具价值俱乐部排行：

1、巴塞罗那，47.6亿美元

2、皇家马德里，47.5亿美元

3、拜仁慕尼黑，42.1亿美元

4、曼联，42亿美元

5、利物浦，41亿美元

6、曼城，40亿美元

7、切尔西，32亿美元

8、阿森纳，28亿美元

9、巴黎圣日耳曼，25亿美元

10、托特纳姆热刺，23亿美元

11、尤文图斯，19.5亿美元

12、多特蒙德，19亿美元

13、马德里竞技，10亿美元

14、国际米兰，7.43亿美元

15、埃弗顿，6.58亿美元

16、AC米兰，5.59亿美元

17、罗马，5.48亿美元

18、西汉姆，5.08亿美元

19、莱斯特城，4.55亿美元

20、阿贾克斯，4.13亿美元