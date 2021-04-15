东京奥运会产生金牌数最多的场馆是哪座？

来源：新京报

延期一年举办的东京奥运会已不到百天就将揭幕，东京奥组委的各项筹备工作仍在紧锣密鼓地进行。包括8个新建永久性场馆、25个现存场馆、10个临建场馆在内，东京奥运会一共有43个场馆。这些场馆严阵以待，为东京奥运会做最后冲刺。虽然跳水测试赛等暂时出现变数，但从4月下旬开始，有明竞技场、札幌大通公园、新国立竞技场等场馆将迎来海外运动员的检验。

新国立竞技场

比赛项目：开闭幕式、足球、田径

场馆座位：68000个

改造3年耗资1569亿日元

新国立竞技场又称奥林匹克体育场，曾是1964年东京奥运会的主会场，在原有基础上改建并更名后，又成为今年东京奥运会的主场馆。除了承办开幕式、闭幕式，还将举行田径、足球项目的多场比赛。

新国立竞技场的设计方案几经修改且耗资不菲，工程费用达1569亿日元(约合100.7亿元人民币)，工期建设历时3年。2019年12月15日，新国立竞技场举行竣工仪式，正式启用并对外开放。2020年元旦，该体育场迎来竣工后的首个大型体育活动——日本天皇杯决赛，神户胜利船最终以2比0击败鹿岛鹿角，首次夺得天皇杯冠军。

5月9日，这里将举行奥运测试赛。7月23日，备受全球瞩目的东京奥运会开幕式也将在新国立竞技场上演。

青海城市运动公园

比赛项目：攀岩、三人篮球

场馆座位：攀岩8400个、

三人篮球7100个

人气新项聚首临建场馆

攀岩和三人篮球同是东京奥运会的新项目，在年轻人中拥有超高人气，东京奥组委特意将两个新项目放在同一个比赛场馆——青海城市运动公园。

东京奥运会共有10个临建场馆，青海城市运动公园是其中的代表，距离奥运村较近，也可以远眺东京湾。攀岩场地可容纳8400名观众，三人篮球场地可容纳7100名观众，等到奥运会开始后，这个户外场馆将成为最受年轻人青睐的场馆。

有明竞技场

比赛项目：排球

场馆座位：15000个

中国女排5月在此热身

有明竞技场是东京奥运会新建的8个永久性场馆之一，于2017年动工，2019年12月正式竣工，耗资370亿日元，今夏将承办排球项目的所有比赛。

今年5月1日和2日，有明竞技场将举行奥运测试赛，邀请了中国女排、中国男排赴日本参赛。不出意外，中国女排将提前亮相有明竞技场，与东道主日本女排展开热身赛。日本一直是中国女排的福地，1981年女排世界杯，中国女排在日本拿到首个世界冠军。过去40年，中国女排先后在日本夺得1985年、2003年、2015年、2019年世界杯冠军。

日本武道馆

比赛项目：柔道、空手道

场馆座位：11000个

日本传统武术赛事圣地

今年奥运会的43个比赛场馆中，有不少是1964年东京奥运会的遗产，日本武道馆便是其中最知名的场馆之一。1964年，柔道项目首次进入奥运会，当时的比赛地点正是日本武道馆。

时隔50多年，奥运会再次在东京举行，日本武道馆也再度与奥运结缘。除了继续举办柔道项目的所有比赛，首次登上奥运会舞台的空手道项目也将在日本武道馆决出全部8枚金牌。柔道是日本队的奥运优势项目，如果东京奥运会最终允许观众入场观赛，日本武道馆很可能成为最受东道主观众欢迎的场馆。

东京水上运动中心

比赛项目：跳水、游泳、花样游泳

场馆座位：15000个

最晚建成的永久性场馆

东京奥运会8个新建的永久性场馆中，东京水上运动中心是最晚建成的，于2020年2月底正式竣工。按照最初的计划，今年4月下旬，东京水上运动中心将承办跳水世界杯暨奥运资格赛，同时也是奥运测试赛，但赛事日程日前出现变数。

不过，等到奥运会开始后，东京水上运动中心将成为产生金牌数最多的一个场馆，由于要承办游泳、跳水、花样游泳三个项目的比赛。今年夏天，这里将决出35枚游泳金牌、8枚跳水金牌和2枚花样游泳金牌。