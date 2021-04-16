“行”字剧大热，剧名跟风“行不行”

来源：扬子晚报

最近荧屏上的热播剧以古装剧为多，待播的也有一串。这厢《长歌行》正热播，“姐弟CP”迪丽热巴与吴磊荧屏内外“营业忙”。《骊歌行》突然官宣15日开播，这还不够，排队的还有《皓衣行》《青簪行》《月歌行》《雪中悍刀行》……发现没有？从《甄嬛传》《芈月传》《如懿传》的“传”字，到《陈情令》《山河令》《玉昭令》的“令”字，甚至七绝诗取名后，目前的潮流刮到了“行”字。这不禁让人担忧，《长歌行》目前豆瓣分6.3，后续还有5部“行”字剧，不知道最终能“行”的有几部。

翻看这些年的古装剧发现，流行词汇也刮到了这个领域，此前已经流行过“传”“记”“令”等。《陈情令》两位主角王一博和肖战的热度则一直居高不下。《山河令》收官后热度依然不减，两位主角龚俊和张哲瀚也红出圈。其实，“传”字剧算是一个“过去式”了。十年前《甄嬛传》一经播出就火遍全网，至今仍被人津津乐道。四年后《芈月传》开播，虽然也是孙俪主演，然而这部剧没有比过《甄嬛传》，之后就是《如懿传》，争议也是不少。而大男主古装戏，则有《搜神记》《择天记》等，它们爱用“记”字做后缀。

电视剧取什么剧名当然重要，但一窝蜂地跟风相似就没新意了。曾几何时，古风潮刮进电视剧，也流行过“七绝诗”，比如《秦时丽人明月心》《那年花开月正圆》《香蜜沉沉烬如霜》等等，但有观众抱怨名字太长，不容易记。而关于“令”和“行”，有研究古代文学的大学教授告诉记者，这两个字放到古代语境里，大多跟音乐有关，“行”多是乐府，“令”起源于酒令，不过用到古装剧剧名上，似乎全然跟剧情无关，《陈情令》的“令”就是陈情号令百鬼的意思。

不管如何，这些偏古风的剧名扎堆也说明传统文化在年轻人中依然有影响力、辐射力和接受度，一定程度上也折射了网络文学影视化、通俗化带来的一些现象。然而，最终电视剧本身的魅力，肯定还是“内容为王”，与其费尽心思蹭“名字梗”，不如扎扎实实做好内容。近期收官的悬疑志怪类电视剧《司藤》，剧名看似普通，但无论是还原原著精髓，还是剧情和男女主角的表现，都得到了“尊重观众”的普遍肯定，豆瓣评分就能稳居7.5。