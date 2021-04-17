亲爱的小孩，你为什么不快乐？

来源：中新网

“3.1415926……”“大声点！”

你有过在家宴上背圆周率、表演才艺的紧张体验吗？

最近热播的《小舍得》，就让很多人梦回童年，作为“小”系列的第三部，《小舍得》对准了“小升初”的家庭生活。

孩子成绩怎么样、该不该报辅导班、参加几门兴趣课、当不当班干部、拿不拿到奥数英语奖、能不能择校去金牌初中……看似快乐的小学生生活，背后都是家长的暗中角力。

“小升初”，家长的战场

《小舍得》的第一个家宴，就让不少观众感到窒息：

南俪(宋佳 饰)和田雨岚(蒋欣 饰)参加父亲南建龙(张国立 饰)策划的团圆宴，父亲庆祝南俪的女儿欢欢唱歌拿了第一名，心怀不忿的田雨岚就开始炫耀儿子子悠考试得第一；南俪和女儿快乐地一弹一唱，田雨岚就逼儿子当众背一千多位的圆周率。

田雨岚和南俪，一个是笃信爱拼才会赢的严格“虎妈”，一个是希望孩子快乐长大的“佛系”家长。

“人往高处走水往低处流，孩子的学习千万不要放松，你现在心疼他，就等于将来害了他。”

“没办法，孩子起点高，从小也没缺什么，童年只有一次，快乐最重要。”

两人的针锋相对，一方面来自特殊家庭关系的积怨。父亲南建龙离过一次婚，再娶了当护工的蔡菊英，南建龙的女儿南俪和蔡菊英的女儿田雨岚便组成了“半路姐妹”。

田雨岚小时候经济条件不够好，上大学、结婚都靠着南建龙的资助，也因此被婆家看不起。尽管现在生活优渥，但心里总觉得低人一等，所以她把力气都用在了孩子的学习上。

每逢在家宴上看不过母亲的低声下气，她就拿出孩子来赚面子。于她而言，孩子的成绩就是增光添彩、保持年轻的工具。

当儿子数学考了86分，田雨岚如临大敌，她怀疑是出卷的钟老师私办补习班搞不公平对待，最后举报到老师辞了职。但当知道钟老师是课外金牌班的老师后，她又百般哀求、送礼，甚至全家上阵，只要进班怎么都行。

田雨岚的“鸡娃”式教育，看得让人焦虑又闹心，但长期处在这样的氛围里，一直倡导快乐教育的南俪也发生了变化。

南俪从来不给孩子高压式教育，却偶然被田雨岚戳破了女儿考45分的事实，夫妻俩考察过许多培训班以后，决定亲自来教孩子，结果让欢欢考了最后一名。

他们心里也犯起嘀咕：两个学霸父母，怎么没有培养出一个成绩优秀的孩子？

于是，当本就较劲的姐妹遇上“小升初”的关键期，冲突就逐渐从暗处来到了明面上。而他们的育儿焦虑，也一步步蔓延到了祖孙两代。

为了帮外孙们争取金牌培训班的机会，南建龙找到过去的下属求情又道歉，最后只求得一个名额，一边是亲女儿一边是救过自己命的母女，他又要面对“一碗水端不平”的尴尬。

才华出众的欢欢学习成绩退步，不仅在班委竞选中落选，更遭到了班里同学的嘲笑，个性要强的她哭着主动让爸妈安排补习班，并且越快越好……

育儿故事，为何总成热门？

有人说，《小舍得》的故事看得让人血压上升，可也有人说，看看生活里，这样的案例处处都有。

“5岁儿童入学简历”“海淀妈妈”……近年来，关于“鸡娃”的话题频频登上热搜。

所谓“鸡娃”，就是打鸡血式教育孩子。网上曾流传着北京海淀父母的“鸡娃”人生规划表：1岁，一开口说话，中英双语教学；3岁，能自己看英文绘本，背100首古诗；5岁，奥数学习，思维训练；6岁，上区里最好的小学，奥数进入创新班……

教育培训机构的广告也无不放大着这种情绪：“两岁了还没有开始学英语，您快要错过孩子敏感期了。”“再不让孩子学编程，他就会就被时代抛弃了。”

可即使学校不渲染竞争氛围，培训机构没有大力宣传，家长们的内心焦虑也已经满溢：

学校不提供学生的考试排名，统计表上贴着一张张的黄色小纸条，架不住家长还是会相互打听孩子的成绩；

一些艺术培训机构甚至推出“三级跳”服务：每年只练考级的规定曲目，用三四年的时间拿下十级考试。他们瞄准的，正是家长急于求成的功利需求。

为了不让孩子输在起跑线，家长拼尽全力，把他们的学习生活安排得满满当当，理由听上去好像也都有道理：

“我相信我的孩子就是天赋异禀、天生不平庸，也许‘鸡’一下，就能变凤凰呢？”

“现在资源竞争这么激烈，多拼一次，就能让孩子多一条选择的道路”；

“我通过拼搏才有了现在的好生活，童年过于快乐，未来就不会轻松”；

“我现在这些付出，都是为了以后孩子不会后悔埋怨我。”

《小舍得》里，来自外地的小学生米桃总是考第一，她的妈妈做家政，爸爸卖水果，没有父母疯狂催促、报补习班，她偏偏就是能成为学霸。

看到这样充满天赋的孩子，其他的父母又怎会不着急？

不甘落后与不敢落后的心态，让一个个家长逐渐走上“鸡娃”的道路。

他们的高标准和高期待，催生出了各种教育方式和“黑话”。普通孩子是“青蛙”、能力突出的孩子是“牛蛙”，自己在家“鸡娃”的叫“家鸡”、报课外班的叫“班鸡”，甚至还有家长组建了“鸡眼”群：为了保护孩子的视力，每天带孩子做眼保健操、爬树看绿叶子。

快乐成长，还是打鸡血成长？

“一代要比一代强”的观念下，所有父母都希望儿女能过上更幸福的人生。

当观众每每为田雨岚“鸡娃”生气的时候，看到她为孩子四处操心又抹泪，又能理解她的苦衷。

但是，如此育儿的背后，家长们真的在意过孩子们的想法吗？

乖巧懂事、被田雨岚视为骄傲的子悠，有一个小爱好：昆虫。

他告诉欢欢，自己最大的梦想就是做一个生物学家，但这个爱好在妈妈那儿只能得到“恶心兮兮”的回应。

剧里有一处片段，田雨岚回家看见子悠在玩昆虫，又听到他忘带作业本而抓狂，把在外面受的气一股脑撒在儿子身上；

当知道儿子考了好成绩以后，她又立刻变得笑容满面。

被要求考第一、被要求竞选班干部……观众可以看见的是，孩子的心理压力和疲惫感一天比一天大。

而另一边，擅长文艺、性格开朗的欢欢，也在家长和同学一次次的攀比下逐渐心态失衡，动不动都会哭。

长此以往，他们真的快乐吗？

电视剧借孩子之口，向父母们问了一个问题：你们到底是爱我，还是爱一个考满分的我？

育儿焦虑是个难解题，每个父母都想帮孩子挣得上升通道的门票，可成长，从来不是一条单向道。

父母可以对孩子有期待，但不能因为喊着“都是为你好”的口号就上不封顶。

也许你自诩用心良苦让孩子学会十八般武艺，最后并不会得到他们的领情；可能你仔细规划好了孩子的人生之路，最后反而是一些偶然的爱好和兴趣，帮助他们获得了未来的成功。

电视剧无法解答现实中的难题，可也提供了另一个思考的角度：

父母在渴望孩子成龙的同时，是不是更应该关注，他们的心理问题该如何疏导？在督促孩子上进的时候，是否也能慢一点、更多地听一听他们的声音？