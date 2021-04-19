来源：澎湃新闻

作者：蒋子文

受到业界关注的山西电影专门教学研究机构已于近日正式成立。

据《山西日报》报道，4月17日，山西传媒学院山西电影学院揭牌仪式举行，省委书记楼阳生出席并为学院揭牌。省委副书记、省长林武出席，省委副书记蓝佛安讲话。省领导吕岩松、李凤岐、吴伟，中国电影导演协会会长李少红出席，中国电影家协会分党组书记、副主席张宏致辞，山西电影学院院长贾樟柯作表态发言。

报道称，楼阳生为山西传媒学院山西电影学院揭牌，为山西电影学院院长贾樟柯和余力为、袁媛、顾峥、张阳、沈剑勤、林旭东、雷建军等7位特聘专业主任和专家颁发聘书，并为汾阳、平遥教学实践基地授牌。

此外，报道还披露了山西电影学院是“依托山西传媒学院建设”，并将“构建‘一校两基地’育人体系”。

知名导演、山西电影学院首任院长贾樟柯在4月17日的发言中介绍了“一校两基地”模式。

据新华社报道，贾樟柯发言称，“今天能成为山西电影学院的首任院长，我一定尽我所能、尽我所学，全心全意推动山西电影学院产学研创展一体化发展，为建立好山西优质的、完整的电影生态做出自己的贡献。”据贾樟柯介绍，山西电影学院是面向中共全国招生的公立大学，通过创新体制机制，按照“一校两基地”的架构建设，一校就是山西传媒学院文华校区，两基地就是指吕梁市汾阳市和晋中市平遥县。

山西传媒学院是中国国家广播电视总局和山西省政府共建高校。学校的前身是由原广播电视部于1983年建立的华北广播电视学校，在此基础上1990年成立广播电影电视部管理干部学院，2000年划转山西省政府管理，2013年改制升格为本科院校并更名为山西传媒学院。学校是中国第三所公办传媒类普通本科高校，也是国家广播电视总局专业人才培训基地。

澎湃新闻注意到，山西电影学院设立教学实践基地的汾阳、平遥均与贾樟柯颇有渊源。

贾樟柯1970年出生于汾阳，从《小武》《站台》到《山河故人》，他的多部作品都曾在老家汾阳取景拍摄。而平遥则是贾樟柯发起创办的平遥国际电影展所在地，自2017年起已举办四届。

此外，山西传媒学院官网信息显示，贾樟柯系该校客座教授。