12家豪门自创欧超联赛 欧足联等如何联合“绞杀”？

来源：成都商报

皇马巴萨曼联等欧洲十二家顶级俱乐部4月19日凌晨宣布“自立门户”，他们已经达成协议创立一个新的联赛，即欧洲超级联赛。皇马主席弗洛伦蒂诺担任超级联赛第一届主席。

欧洲超级联赛正式成立，但欧足联和国际足联绝对不会善罢甘休，他们很可能对参赛球队和球员进行全面禁赛的重罚。西甲联盟可能因为欧洲超级联赛的宣布，取消本赛季西甲联赛。

何为欧洲超级联赛？它动了谁的蛋糕？为何欧足联和国际足联要联合“绞杀”它，这番斗法谁能赢呢？

率先“入驻”欧超的12家俱乐部

皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技、AC米兰、国际米兰、尤文图斯、曼联、曼城、利物浦、阿森纳、切尔西、热刺

新联赛从何而来？

疫情下“抱团取暖” 美国人欲接管欧洲精英足球

自1998年以来，欧洲豪门俱乐部多次准备成立新的赛事对抗欧冠联赛，此前都在一片反对声中没有了下文。在疫情的影响下，欧洲各大豪门的收入普遍大幅下降，陷入了巨大的困境，在此背景下，欧洲超级联赛就成了足球豪门“抱团取暖”的捷径。

据英国《每日邮报》介绍，欧洲超级联赛的概念是皇马主席弗洛伦蒂诺和曼联、阿森纳、利物浦的美国老板构思的产物。美国银行巨头摩根大通将为联赛提供46亿英镑(约合人民币414亿元)的债务融资，融资以未来的转播收入为抵押。

规划中，创始俱乐部将共享31亿英镑的基础设施拨款，每家俱乐部仅这一项就将获得8900万英镑至3.1亿英镑不等的收入。

《每日邮报》表示，欧超联赛还代表了美国人对欧洲精英足球的接管。

欧超联赛的官方声明表示，首届超级联赛将共有20家俱乐部参加，包括15个创始俱乐部以及另外5支前一赛季表现优异球队。所有比赛都在周中进行，所有参加超级联赛的俱乐部继续参加本国联赛。

“这次疫情表明，必须有战略远景以及使用商业手段才能创造价值，让整个足球世界的金字塔受益。创始俱乐部认为，监管机构提出的解决方案无法解决根本性的问题，即提供高质量比赛，以及为整个足球界获取更多财富。”

动了谁的蛋糕？

这是对欧冠改制的抗议 或使欧洲足球更加贫富分化

按原定计划，欧足联将于当地时间4月19日官方宣布从2024年开始实施的欧冠改制方案，欧冠将从32队扩大至36队。12家豪门俱乐部的这次突然行动被视为对欧足联的施压，是动了欧足联旗下金牌赛事欧冠联赛的蛋糕。

据统计，欧冠估值约为179亿美元。但近年来参赛球队数量众多、实力参差不齐，让该赛事的商业价值不断下降。

据《泰晤士报》估计，欧超联赛常任创始俱乐部每赛季至少可获1.3亿至2.3亿英镑的奖金，而2019-2020赛季欧冠冠军拜仁慕尼黑的欧冠奖金仅为1.29亿欧元。显然，欧洲超级联赛对豪门来说更有吸引力。

不仅是欧冠，欧洲本国联赛也面临巨大挑战。欧洲五大联赛内部竞争力不断下降，也是引发这场变革的催化剂。纵观五大联赛，豪门统治的剧本让国内联赛越来越难以依靠悬念吸引球迷，豪门的转播收入也遇到瓶颈。而汇聚五大联赛豪门的欧超联赛将因更精彩的对抗得到更高的关注度和曝光度。

值得注意的是，欧超联赛必将使欧洲足球贫富差距愈发严重、两极化问题更加突出。现任乌克兰国家队主教练舍甫琴科就曾公开表达担忧，“它只会让精英球队、精英足球国家受益，足球在乌克兰这样的国家将无从发展。”

禁止参加本国联赛及欧战、禁止相关球员参加FIFA赛事、诉讼索赔……

欧足联等将如何联合“绞杀”？

而在欧洲超级联赛官宣成立前几个小时，欧足联及英西意三大联赛、足协官方声明：如果球队参加欧洲超级联赛，将禁止球队参加本国联赛以及欧战，球员将无法代表国家队出战FIFA赛事。据BBC报道，欧足联将暂停正在进行中的欧冠和欧联杯的半决赛，以应对欧超联赛的创立。西班牙《阿斯报》称，西甲联盟可能因为欧洲超级联赛的宣布，取消本赛季西甲联赛。

超级联赛的计划甚至惊动了多国元首，英国首相鲍里斯·约翰逊表示，英超6强参与的欧洲超级联赛“对足球贻害无穷”。拜仁、多特、巴黎等德甲和法甲球队并未参加超级联赛，他们均表示支持欧足联，拒绝了欧超联赛的邀请。法国总统马克龙声明称：“我们欢迎法国俱乐部拒绝参与欧洲超级联赛项目的立场，该项目威胁到团结和体育价值的原则。”

不仅如此，欧足联还将对这些球队发起诉讼，索赔金额甚至超过500亿欧元。国际足联早在今年年初就已经正式表态不承认欧超联赛，因凡蒂诺声称参加了欧超联赛的球员将没有资格参加国际足联以及各大洲足联旗下的所有赛事，包括世界杯、欧洲杯、美洲杯等。国际足联试图从球员入手，瓦解欧超联赛的组建。

此番欧洲足坛神仙斗法，势必会对原有足球势力产生剧烈震荡。值得一提的是，在各大协会联合“绞杀”的背景下，欧洲超级联赛仍然坚持成立，这也反映了他们要改天换日的决心。

正如皇马主席弗洛伦蒂诺表示的，“我们将全方位地帮助足球，让足球到达它在世界应得的位置。足球是世界上唯一的全球性运动，有着超过40亿粉丝，我们大俱乐部的责任就是要回应它的渴求。”