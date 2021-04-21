靠着“浪姐2” 芒果吸到金了吗？

来源：成都商报

上周五晚，《乘风破浪的姐姐》第二季(以下简称：浪姐2)总决赛落下帷幕，那英、周笔畅、杨丞琳、容祖儿、王鸥、杨钰莹、吉克隽逸七位女星拿下最终成团席位。

“浪姐2”延续“浪姐1”的“30+”独立女性定位策略，但随着第二季的收官，也让网友产生猜想，芒果超媒的“30+”独立女性故事是否还能继续讲下去？浪姐系列一直被认为是芒果超媒的吸金利器，而芒果是如何通过浪姐系列吸金的，用户还会继续为其买单吗？

广告收入远超“浪姐1”

作为主攻“综艺”的芒果超媒，是国内鲜有能够实现盈利的长视频流媒体平台，其原因主要是综艺相比电视剧、电影等内容成本更低，同时也有着更为充足的广告收入。

广告是“浪姐2”重要收入来源，“浪姐2”共有15家广告主，其中金典是独家冠名，美团优选是首席合作伙伴，VIVO、唯品会、有道精品课、Swisse、LUX、豌豆思维、德芙是合作伙伴，同时还有6家是行业指定产品。

一份券商研报显示，“浪姐1”的广告业务在中性情况下，广告收入达到4.55亿元，随着“浪姐1”的试水成功，“浪姐2”的广告再次升级，“浪姐2”的广告收入自然也远超“浪姐1”。之前曾有业内人士预测《浪姐2》可拿到的广告赞助可能会达到8亿-10亿元。

但随着“浪姐2”正式播出后，据镜像娱乐不完全统计，“浪姐2”单个艺人的商业合作相比“浪姐1”有所减少，这或许也表现出“浪姐2”商业广告热度呈现降温趋势。

会员收入也是综艺的主要收入来源，从会员付费收入来看，“姐姐1”对芒果超媒的付费用户拉动明显，数据显示，“浪姐1”为芒果超媒带来的会员收入为5.52亿元。但从“浪姐2”播出后的播放量以及前期“浪姐1”已有的会员沉淀来看，“浪姐2”的会员推动效果或不如“浪姐1”那般迅猛，其会员收入的带动作用可能弱于“浪姐1”。

小芒电商表现不够亮眼

最后也是“浪姐2”此次的另一个创新收入“小芒电商”。芒果超媒为什么要涉足电商业务？其实并不是芒果超媒在盲目跟风，而是芒果超媒有着做电商的自有优势，首先是芒果超媒体的用户多为年轻女性群体，这部分群体购物需求旺盛，付费能力相对强，同时芒果超媒还有各路明星艺人资源，明星带货在这个擅长做综艺的平台下，看似匹配度非常高。小芒电商也成为了此次“浪姐2”芒果超媒除了广告和会员之外的又一收入来源。

小芒电商正式发布时间为2021年1月1日，不足一月之后，“浪姐2”首播。小芒电商主要涉及美妆、美食、家居、时尚、潮玩和汉服六个领域，这显然也是为爱剁手的女性群体专属定制。

小芒电商主要通过明星种草效应，产生粉丝付费意愿。目前已有不少明星入驻小芒电商，如李斯丹妮、张大大等。而“浪姐2”播出后，芒果超媒也在不留余力的为小芒电商引流，“浪姐节目同款”成为小芒电商力推产品，同时，小芒电商成为“浪姐2”大众评审报名的唯一入口。

然而从小芒电商的具体表现来看，“浪姐2”播出当天确实给小芒带来了较为明显的用户流量，但是之后的小芒电商无论是从APP下载量、电商订单数量来看，表现都不够亮眼。

浪姐的故事还能讲多久？

如果说，浪姐系列，曾让芒果超媒在2020年迎来新的高光时刻，那么2021年，虽然芒果超媒前期做了更多的营销铺垫，但是从用户反馈来看，似乎有些不如人愿。有观点认为，用户的不买账一方面是审美疲劳，同时也来自节目组的过度炒作、浪姐“划水”等问题，受到用户质疑。

根据网易文创整理数据显示，在浪姐系列的好评用户中，“浪姐1”给人留下的印象更多的是源自节目新颖，浪姐们的成熟与勇敢；而在“浪姐2”的好评用户则是源自于节目后期营造的综艺效果。那种在早期“30+”独立女性立意已经在观众心中消解了不少。

浪姐故事未来还有观众愿意买单吗，面对“浪姐2”口碑与影响力的双双下跌，如果还有“浪姐3”，这或许需要芒果超媒从内容本身出发，找到新的突破口。