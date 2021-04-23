欧超联只剩皇马和巴萨，这么大的瓜，三天就吃没了

来源：中新体坛微信公众号

这两天，欧洲足坛很是热闹。由12个豪门俱乐部创建的“欧洲超级联赛”，在世界体育圈引发热议。

但是，这个“看起来很美”的联赛只“风光”了不到48个小时，各大豪门就陆续宣布退出。在21号晚上AC米兰和尤文“易帜”后，只剩下皇马和巴萨两支球队继续坚决支持这一计划。

从“十二路诸侯讨(ou)董(zu)卓(lian)”到“对口相声二人转”，欧超联赛这么大个瓜，万万没想到，从19号凌晨官宣开始满打满算，不到三天就吃没了……

欧洲超级联赛的创始球队原本有12支：皇马、AC米兰、阿森纳、马竞、切尔西、巴萨、国米、尤文、利物浦、曼城、曼联和热刺。几乎囊括了来自意甲、西甲、英超的所有豪门球队。

新联赛的成立，无疑对欧足联旗下的王牌赛事欧冠联赛造成了巨大冲击。于是在当地时间20日举行的欧足联大会上，55个成员协会一致通过一项声明，强烈谴责“欧洲超级联赛”。

国际奥委会主席巴赫、国际足联主席因凡蒂诺也都在当天的会议上表示了对超级联赛的反对。

面对官方的指责、球迷的声讨，很多豪门球队立马发表声明：我们不玩了，我们退出！

于是，在宣布成立欧超联赛时无比拉风的豪门们陆续退出，有些在声明里没明说退出，也点明了欧超联赛目前不可能实现。欧超联赛在成立了不到两天的时间里土崩瓦解。

这或许可以竞争一下地球上存活时间最短的联赛。

现在，只剩皇马和巴萨丝毫没有受到这波“退出潮”的影响，依然态度坚定地岿然不动。两支球队依旧不离不弃、生死相依，这一幕团结友爱的戏码，竟然还让网友觉得“有点甜。”

当然，也有一些球迷在猜测皇马巴萨真的“情比金坚”吗？有皇马球迷说：巴萨马上也要跑路，巴萨球迷则表示：陪你到这就不错了，还要啥自行车！

还有网友调侃，以后“西班牙国家德比”可以直接改名“欧超联赛决赛。”

除了国内网友，国外网友也坐不住了。大家都表示：“这两支球队是提前会师决赛啊。”

超级联赛？NO！超级德比？YES！

千言万语汇合成外国网友的一个表情包，别说了，你们俩，般配！

看着曾经的盟友纷纷“叛变”，现任皇马主席，也是欧超联赛第一任主席的弗洛伦蒂诺觉得特别委屈。他表示：“我从未见过这么大的敌意。”

弗洛伦蒂诺在接受采访时称：“我很伤心，很失望，因为我们为此努力三年了。在宣布成立欧超时，我们就说想要和欧足联、国际足联对话，但他们没有反应。”

他还说道：“自己的人生中多了很多威胁和侮辱，就好像我们杀了足球一样。其实我们试图拯救足球。”

不知道是为了挽回颜面，还是依旧对超级联赛抱有信心，弗洛伦蒂诺并不认为尤文和米兰已经退出：“欧超处于待命状态，我可以确定这一点。尤文和AC米兰还没退出，皇马、巴萨、尤文和米兰正在通过对话来寻求出路。”

对于那些已经退出的球队，弗洛伦蒂诺认为他们的行为“完全错误”。

据悉，12支球队之间签署了具有约束力的合同。但弗洛伦蒂诺表示：“我们不会起诉英超俱乐部。创始俱乐部相信这项计划，欧超并未终结，我们会继续努力。”

欧洲超级联赛目前来看败局基本已经确定了，但这样的尝试也并非全无收获。最起码，巴萨和皇马明白了，真爱原来就在身边！