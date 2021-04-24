赵丽颖冯绍峰宣布离婚后 “汪峰定律”冲上热搜

来源：正观新闻

4月23日上午，赵丽颖工作室发布微博宣布赵丽颖与冯绍峰已结束婚姻关系，“因工作聚少离多选择重新回归朋友关系”，未来将共同抚养并陪伴孩子成长。

随后，冯绍峰本人发布微博回应，表示“日子很长，过去很好，愿未来更好”。

据凤凰网娱乐，赵丽颖方回应表示“这是丽颖峰哥友好协商后的共同决定，我们尊重他们的决定，之后两人会继续承担作为父母的责任。”

回顾两人情史：

2016年，赵丽颖冯绍峰合作《西游记之女儿国》；2017年9月，网友爆料赵丽颖在冯绍峰家中共度一晚，因两人此前也被拍到穿同款同进酒店，疑似坐实恋情；2017年10月，赵丽颖冯绍峰合作《知否知否应是绿肥红瘦》；2017年12月，有媒体曝光在《知否》夜戏拍摄现场，冯绍峰赵丽颖身穿戏服并肩聊天散步，赵丽颖突然伸手挽住冯绍峰臂膀，一路行走。

2018年8月，卓伟朋友圈爆料赵丽颖确已怀孕，随后网友疑偶遇赵丽颖冯绍峰牵手出行；2018年9月，网友偶遇冯绍峰赵丽颖，女方衣着宽松小腹凸起；随后工作人员再度否认怀孕传闻；2018年10月16日，冯绍峰赵丽颖晒出结婚证官宣结婚；2018年11月1日，网友偶遇赵丽颖冯绍峰婚后浪漫出行；2018年11月23日，赵丽颖晒老公视角美照；2018年12月25日，网友日本偶遇赵丽颖冯绍峰。

2019年1月1日，冯绍峰发文正式宣布赵丽颖怀孕喜讯，“知否知否，应是一家三口”；2019年3月8日，冯绍峰发文宣布妻子赵丽颖产下一子；2019年3月9日，冯绍峰抱婴儿篮现身医院；2019年3月11日，赵丽颖产后首次现身，在冯绍峰的陪伴下出院；2019年6月4日，赵丽颖冯绍峰合体现身；2019年7月，赵丽颖营业为冯绍峰宣传新作；2019年8月，冯绍峰接机赵丽颖；2019年9月，偶遇赵丽颖冯绍峰出游；2019年10月，赵丽颖为冯绍峰庆生，冯绍峰为赵丽颖庆生；2019年12月，赵丽颖冯绍峰婚后首合体拍广告；2020年5月，赵丽颖探班冯绍峰；2020年10月，赵丽颖为冯绍峰庆生，冯绍峰为赵丽颖庆生；2021年2月，赵丽颖冯绍峰夫妇同游三亚；2021年4月，偶遇冯绍峰赵丽颖餐厅吃饭。

网友：你可以不相信爱情，但你不可以不相信汪峰

消息传出后，#赵丽颖冯绍峰离婚#迅速引爆热搜，网友纷纷议论表示太突然，“还在等冯绍峰补办给赵丽颖的婚礼呢，这就离婚了”。

同时，话题#汪峰定律#也冲上热搜，原来歌手汪峰老师刚宣布巡演的消息不久，赵丽颖冯绍峰就宣布了离婚。网友纷纷调侃，“你可以不相信爱情，但你不可以不相信汪峰”。