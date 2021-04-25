从“乒乓外交”到“越洋球赛”，一场50年后的相遇与纪念

来源：中国新闻网

50年前，在北京首都体育馆，梁戈亮与朱蒂同场参与了一次意义非凡的中美乒乓球友谊赛；50年后，在北京首钢园的梁戈亮与大洋彼岸的朱蒂又一次在球场“相遇”——在24日举行的中美“乒乓外交”50周年纪念活动中，两人佩戴VR设备进行了一场虚拟“越洋球赛”。

1971年世乒赛期间，中美两国运动员友好互动受到广泛关注。以体育交往为契机，中美逐步推动关系破冰。当年4月10日美国乒乓球队访华，7月时任美国总统国家安全事务助理的基辛格秘密访华；次年2月总统尼克松访华，4月中国乒乓球队访美……“乒乓外交”内涵不断丰富，实现“小球转动大球”。

“友谊第一、比赛第二”，是这次纪念活动的主题。亲历者隔屏“相遇”，寥寥几字难以从记忆中抹去——因为这甚至是改变历史的八个字。

“当时周恩来总理在我们出访美国前，就向我们强调友谊第一、比赛第二。我们去美国访问，不仅是为了乒乓球赛，更主要是传播友谊。”亲历者李富荣如是说。

李富荣特别提到，在白宫玫瑰园，时任美国总统尼克松接见中国乒乓球队时表达过同样的话语：比赛的胜负不重要，胜利属于中国人民和美国人民。

正如乒乓球场“你来我往”才能更精彩，“你追我赶”方可共进步，50年间正是在“友谊第一”的合作理念下，中美在经贸往来、人文交流、共同应对全球性问题等领域取得丰硕成果，正是在一次次“相遇”之中诠释着“乒乓外交”的意涵。

以体育交流为例，50年间见证了两国体育界人士彼此“相遇”。球员时期姚明曾赴美职篮打球，成为中美体育交流的杰出代表，如今身为中国篮协主席，他对“交流”二字有了更深感悟：交流是解决误解和偏见的唯一办法。“我们更需要创造交流的平台、机遇和桥梁”。

“体育和文化无国界。”美国体操华裔教练乔良曾带领美国女队创下体操史上辉煌，2018年又接过中国女队教鞭，带领中国体操队走出低谷。他表示，竞赛和交流能够加深各国运动员间的了解，这样的机会无疑难能可贵。

对于中国乒协主席刘国梁而言，“乒乓外交”是他“从小就开始听的故事”，他也多次参与相关纪念活动。“任何时候大家都铭记着这段历史，乒乓球只是个载体，通过这个运动传递着友谊和正能量，这是代代都应该传承的。”

就在一周前，曾经的“老对手”、瑞典乒坛名将瓦尔德内尔和刘国梁通电话，说他要挑选国外优秀选手和刘国梁带领的中国队员进行交流赛，这被主持人水均益笑言“乒乓外交2.0版”。

当前世纪疫情与百年变局叠加激荡，中美关系面临新的挑战。创造更多“相遇”和“你来我往”，更加需要“小球里的大智慧”，也更加期待“乒乓外交”的“升级版”。

中国国家副主席王岐山视频致辞时强调，当前中美关系正处在重要关口。要从历史中汲取灵感和动力，聚焦合作，管控分歧，推进各领域交流合作，推动两国关系健康稳定发展。

美国前国务卿基辛格当天通过视频致辞时称，“乒乓外交”代表了许多人对于未来的一份期待，那就是美中两国人民能够基于两国在世界格局和世界经济中的重要性在彼此之间达成一种谅解。

“友谊第一、比赛第二”，50年前的智慧在今时今日依旧闪耀，50年前改变历史的“相遇”也因此更需被纪念。作为亲历者，李富荣说，“乒乓外交”在50年前起到了关键作用，打开了中美两国的大门，50年后其精髓更应继续发挥更大作用。