《尚气》劣评如潮 败因非刘思慕太丑 而是错把中国功夫当超能力

来源:香港01

漫威(Marvel)又出了一部新的超级英雄电影,这回主角是华人英雄,名叫尚气。这个星期,《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)公布了首支预告片,成了影迷圈的一大话题。看过预告片观众反应,不客气地说,差评如潮。大多数的不满,都集中在男主角刘思慕的长相上。“这个男主也实在太路人了,看起来就不像超级英雄”“典型的西方亚裔面孔审美,就不能找一些正常的男明星来演吗?”。从2008年《铁甲奇侠》(Iron Man)开启漫威宇宙(MCU)以来,一直到第一阶段大结局《复仇者联盟4:终局之战》(Avengers: Endgame),一共20多部电影,几乎从未失手,每部都是叫好又叫座。但这次,至少从这部预告片来看,《尚气》很可能成为漫威的滑铁卢。

撇开亚裔角色和故事背景相关的政治观点暂且不谈,就这两分钟的《尚气》预告片本身来看,质量也实在太说不过去了。人物立不住,功夫画面应付了事,剧情背景欲说还休,不了解漫威故事的看了一头雾水,对漫威粉丝更是毫无惊喜可言。

尚气这个角色,其实1973年就在漫威漫画中出现,虽然有著那么久的历史,但一直都是漫威世界里边角料的小英雄。2019年,《尚气与十环帮传奇》开拍,出生于哈尔滨的加拿大华裔演员刘思慕出演主角尚气。导演德斯汀克里顿(Destin Cretton)是来自夏威夷的日裔后代,演员里超过90%都是华裔,包括中国观众熟悉的梁朝伟、杨紫琼。

电影的大致剧情,是尚气从小被父亲文武(梁朝伟饰)当作战士培养,后来发现了父亲的邪恶目的,两人反目成仇,最后走出了自己的超级英雄之路。这次公布的预告片,也是顺着这样故事线简短展开,展现了尚气儿时被逼著练功、执行刺杀任务,离开父亲后在美国过着平凡人的生活,最后被父亲召回参加比武等内容。

从尚气在漫画中诞生的年代,其实可以看出一些端倪,上世纪60年代末70年代初,正是李小龙席卷荷里活的时候。1973年7月,《龙争虎斗》在美国引爆票房,几乎同时李小龙本人却意外离世,成就了一段遗憾的传奇。漫威以李小龙为灵感,设计了尚气这一角色。在他早期的漫画形像中,也能明显看出李小龙的影子。

大家都知道,漫威的超级英雄多少都有著酷炫的超能力。要么就是Iron Man这样给自己整一身战力无穷的铠甲,或者是美国队长、蜘蛛侠这样的超强肉体和特异功能。那么尚气的超能力是什么?漫威给出的答案是——功夫。因为李小龙的影响,至今在美国人眼里,功夫都理所当然算是超能力,飞簷走壁、力大无穷,一个打十个。但是对从小看惯了功夫片的中国观众而言:“哈?就这?”

別小看这一点文化差异,它成了尚气的设定隐患,一直埋到现在。导致我们看完如今这部预告片,第一个直接观感就是:“搞什么啊?这个黄皮肤的超级英雄,一点都不厉害嘛……”漫威对于自己的漫威宇宙系列电影是有著详细规划的,“不厉害”的超级英雄本来就该往后放。这也是为什么超能力不是特別强的鹰眼、黑寡妇直到如今才杀青,尚气这样的小角色才有机会露脸。

你要说真的按照功夫片的路子,扎扎实实拍一部《尚气》也行。但现在就预告片里这半吊子拳脚,离中国观众的审美差得就太远了。就像看知乎大神科普专家,好像什么领域都懂,都能侃侃而谈,但每次说到你熟悉的领域,就漏洞百出了。漫威也是如此,不管是来自北欧神话的雷神索尔(Thor),还是黑豹的非洲瓦坎达(Wakanda),异域元素似乎都造得有模有样。但只要荷里活拍到中国功夫,就怎么看怎么不是那个味儿。中国功夫元素在荷里活影视作品里不少,要像《22世纪杀人网络》(The Matrix)、《标杀令》(Kill Bill)里面那样来一小段点缀的话还不算太出戏。但真要作为全片的主线,最后呈现的就是唐人街风格的大杂烩,最近被疯狂吐槽的美剧《功夫》就是眼前的例子。

在《尚气与十环帮传奇》的预告片里,秀拳脚的场面加起来只有短短十几秒,从动作的爽快程度、打击感力量感到走位、运镜,都不在水准线上。同样是打木人桩,漫威啪啪啪加上一对光速出拳的特效,说实话还真不如让“叶师傅”自己来两段。虽然梁朝伟也不会功夫,在王家卫的光影氛围中,也能呈现了原汁原味的功夫意境。这次《尚气》的武术指导来自成家班,但至少在预告片里这几下看起来,效果真不怎么样。

为什么成龙的动作片,能让老美看着开心的同时,中国人也高度认同?原因就是即便离开了香港功夫片那一套,成龙还是那身实打实的真功夫、硬功夫。功夫这个动作元素,所体现出的银幕观感,必须通过积年累月的沉淀打磨,而非找个身材健硕的华裔“功夫爱好者”能速成的。尚气既然塑造的是一位主打“中国功夫”的超级英雄,在选角时就必须考虑到这一点,这是漫威失败的地方。

如果把整部电影比作一场武术套路的表演,那么预告片就是亮相的那一下起手式。起手式是干嘛的?说得糙点,是耍范儿的。《尚气与十环帮传奇》的这个预告片,是真没看出超级英雄的“范儿”来。预告片的作用,除了体现影片中的精彩元素吊足影迷胃口之余,重要的一点就是让主角能立住。回头看看漫威以前那几部的预告片,从《铁甲奇侠》到《黑豹》(Black Panther),主角的形象、性格都鲜明得跃然纸上,人物弧光在短短两分钟内完整体现。虽不赘述前世今生,但足以让你对这个超级英雄角色产生兴趣,他的使命是什么、他的痛苦在哪里,都一清二楚。

反观这部《尚气》,不了解漫画故事背景的人只能看得一头雾水。“给了你十年时间”,父亲又把尚气召回是要干嘛?尚气主角团踏上冒险之旅的动机是什么?父子俩为何反目成仇?许多影片的关键问题,预告片没能通过旁白文案和镜头描绘清楚,这不是制造悬念,而是话只讲了一半。

还有很重要的一点是,作为漫威宇宙的一部分,漫威粉丝并没能在这部预告片里看到太多惊喜。除了“十戒”的图案在之前《铁甲奇侠3》(Iron Man 3)满大人那段有过露出,《尚气》似乎就没有和漫威宇宙连接的地方了。按照原著漫画的设定,以及目前漫威宇宙第二阶段的规划,我们现在唯一能期待的可能只有尚气是否会和蜘蛛侠互动(原著里尚气是小蜘蛛的功夫导师)。

当然了,今年我们讨论的毕竟还是这样一部短短两分钟的预告片,最后电影成片会呈现出怎样的效果,目前还不能一棍子打死。等到9月电影上映,我们再来算算后账吧。