《尚气》劣评如潮 败因非刘思慕太丑 而是错把中国功夫当超能力

来源：香港01

漫威（Marvel）又出了一部新的超级英雄电影，这回主角是华人英雄，名叫尚气。这个星期，《尚气与十环帮传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）公布了首支预告片，成了影迷圈的一大话题。看过预告片观众反应，不客气地说，差评如潮。大多数的不满，都集中在男主角刘思慕的长相上。“这个男主也实在太路人了，看起来就不像超级英雄”“典型的西方亚裔面孔审美，就不能找一些正常的男明星来演吗？”。从2008年《铁甲奇侠》（Iron Man）开启漫威宇宙（MCU）以来，一直到第一阶段大结局《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame），一共20多部电影，几乎从未失手，每部都是叫好又叫座。但这次，至少从这部预告片来看，《尚气》很可能成为漫威的滑铁卢。

撇开亚裔角色和故事背景相关的政治观点暂且不谈，就这两分钟的《尚气》预告片本身来看，质量也实在太说不过去了。人物立不住，功夫画面应付了事，剧情背景欲说还休，不了解漫威故事的看了一头雾水，对漫威粉丝更是毫无惊喜可言。

尚气这个角色，其实1973年就在漫威漫画中出现，虽然有著那么久的历史，但一直都是漫威世界里边角料的小英雄。2019年，《尚气与十环帮传奇》开拍，出生于哈尔滨的加拿大华裔演员刘思慕出演主角尚气。导演德斯汀克里顿（Destin Cretton）是来自夏威夷的日裔后代，演员里超过90%都是华裔，包括中国观众熟悉的梁朝伟、杨紫琼。

电影的大致剧情，是尚气从小被父亲文武（梁朝伟饰）当作战士培养，后来发现了父亲的邪恶目的，两人反目成仇，最后走出了自己的超级英雄之路。这次公布的预告片，也是顺着这样故事线简短展开，展现了尚气儿时被逼著练功、执行刺杀任务，离开父亲后在美国过着平凡人的生活，最后被父亲召回参加比武等内容。

从尚气在漫画中诞生的年代，其实可以看出一些端倪，上世纪60年代末70年代初，正是李小龙席卷荷里活的时候。1973年7月，《龙争虎斗》在美国引爆票房，几乎同时李小龙本人却意外离世，成就了一段遗憾的传奇。漫威以李小龙为灵感，设计了尚气这一角色。在他早期的漫画形像中，也能明显看出李小龙的影子。

大家都知道，漫威的超级英雄多少都有著酷炫的超能力。要么就是Iron Man这样给自己整一身战力无穷的铠甲，或者是美国队长、蜘蛛侠这样的超强肉体和特异功能。那么尚气的超能力是什么？漫威给出的答案是——功夫。因为李小龙的影响，至今在美国人眼里，功夫都理所当然算是超能力，飞簷走壁、力大无穷，一个打十个。但是对从小看惯了功夫片的中国观众而言：“哈？就这？”

別小看这一点文化差异，它成了尚气的设定隐患，一直埋到现在。导致我们看完如今这部预告片，第一个直接观感就是：“搞什么啊？这个黄皮肤的超级英雄，一点都不厉害嘛……”漫威对于自己的漫威宇宙系列电影是有著详细规划的，“不厉害”的超级英雄本来就该往后放。这也是为什么超能力不是特別强的鹰眼、黑寡妇直到如今才杀青，尚气这样的小角色才有机会露脸。

你要说真的按照功夫片的路子，扎扎实实拍一部《尚气》也行。但现在就预告片里这半吊子拳脚，离中国观众的审美差得就太远了。就像看知乎大神科普专家，好像什么领域都懂，都能侃侃而谈，但每次说到你熟悉的领域，就漏洞百出了。漫威也是如此，不管是来自北欧神话的雷神索尔（Thor），还是黑豹的非洲瓦坎达（Wakanda），异域元素似乎都造得有模有样。但只要荷里活拍到中国功夫，就怎么看怎么不是那个味儿。中国功夫元素在荷里活影视作品里不少，要像《22世纪杀人网络》（The Matrix）、《标杀令》（Kill Bill）里面那样来一小段点缀的话还不算太出戏。但真要作为全片的主线，最后呈现的就是唐人街风格的大杂烩，最近被疯狂吐槽的美剧《功夫》就是眼前的例子。

在《尚气与十环帮传奇》的预告片里，秀拳脚的场面加起来只有短短十几秒，从动作的爽快程度、打击感力量感到走位、运镜，都不在水准线上。同样是打木人桩，漫威啪啪啪加上一对光速出拳的特效，说实话还真不如让“叶师傅”自己来两段。虽然梁朝伟也不会功夫，在王家卫的光影氛围中，也能呈现了原汁原味的功夫意境。这次《尚气》的武术指导来自成家班，但至少在预告片里这几下看起来，效果真不怎么样。

为什么成龙的动作片，能让老美看着开心的同时，中国人也高度认同？原因就是即便离开了香港功夫片那一套，成龙还是那身实打实的真功夫、硬功夫。功夫这个动作元素，所体现出的银幕观感，必须通过积年累月的沉淀打磨，而非找个身材健硕的华裔“功夫爱好者”能速成的。尚气既然塑造的是一位主打“中国功夫”的超级英雄，在选角时就必须考虑到这一点，这是漫威失败的地方。

如果把整部电影比作一场武术套路的表演，那么预告片就是亮相的那一下起手式。起手式是干嘛的？说得糙点，是耍范儿的。《尚气与十环帮传奇》的这个预告片，是真没看出超级英雄的“范儿”来。预告片的作用，除了体现影片中的精彩元素吊足影迷胃口之余，重要的一点就是让主角能立住。回头看看漫威以前那几部的预告片，从《铁甲奇侠》到《黑豹》（Black Panther），主角的形象、性格都鲜明得跃然纸上，人物弧光在短短两分钟内完整体现。虽不赘述前世今生，但足以让你对这个超级英雄角色产生兴趣，他的使命是什么、他的痛苦在哪里，都一清二楚。

反观这部《尚气》，不了解漫画故事背景的人只能看得一头雾水。“给了你十年时间”，父亲又把尚气召回是要干嘛？尚气主角团踏上冒险之旅的动机是什么？父子俩为何反目成仇？许多影片的关键问题，预告片没能通过旁白文案和镜头描绘清楚，这不是制造悬念，而是话只讲了一半。

还有很重要的一点是，作为漫威宇宙的一部分，漫威粉丝并没能在这部预告片里看到太多惊喜。除了“十戒”的图案在之前《铁甲奇侠3》（Iron Man 3）满大人那段有过露出，《尚气》似乎就没有和漫威宇宙连接的地方了。按照原著漫画的设定，以及目前漫威宇宙第二阶段的规划，我们现在唯一能期待的可能只有尚气是否会和蜘蛛侠互动（原著里尚气是小蜘蛛的功夫导师）。

当然了，今年我们讨论的毕竟还是这样一部短短两分钟的预告片，最后电影成片会呈现出怎样的效果，目前还不能一棍子打死。等到9月电影上映，我们再来算算后账吧。

