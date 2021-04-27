东京奥运会与疫情赛跑

来源：中国青年报

4月25日至5月11日，日本东京都、大阪府、京都府，以及兵库县再次进入“紧急事态”，这是日本政府继去年4月与今年1月后第三次发布“紧急事态宣言”，意味着日本正迎来第四波疫情冲击。而此时，距拟定于7月23日开幕的东京奥运会已不足百日。

“即使日本实施紧急状态，也不会考虑取消奥运会。”东京奥组委主席桥本圣子态度依旧坚定。但民调数据却不够乐观，据日本共同社4月发布的民调显示，有超过七成的人表示应取消奥运会或再次推迟（表示应取消的占39.2%，表示再次推迟的占32.8%），只有24.5%的人希望奥运会如期开幕，换言之，仅有不到四分之一的民众希望如期举办奥运会。

不过，民众对东京奥运会的态度也曾有过回暖。4月4日，罹患白血病的日本著名游泳运动员池江璃花子赢得日本游泳锦标赛蝶泳冠军，并入选奥运代表团，赛后她哭着说：“没想到我可以赢得比赛，真的很高兴，我知道我的努力会得到回报。”这一幕感动了很多人。再加上高尔夫选手松山英树成为首位获得大师赛冠军的亚洲人，日本社交媒体上多出不少支持举办东京奥运会的声音。

可随着新冠肺炎疫情愈发严峻，消极信号再次占据上风。近日，日本自民党干事长二阶俊博就东京奥运会作出表态：“如果实在不能举办，那就必须取消”，在日本政界首次公开言及取消举办奥运会的可能。尽管，他同时还表达了：“东京有很大机会举办奥运会，各方也需要继续努力保证奥运会的成功。”但日本媒体普遍认为，作为自民党二号人物，二阶俊博的发言把“将取消举办作为选项”放到了明处。尤其疫情迅猛、奥运会各项准备工作进展缓慢，都让二阶俊博的表态被赋予更多现实色彩，多出来的一个选项，让奥运会的前景再次晦暗不明。

“真的会迎来奥运会吗？”日媒《日刊体育》采访了乒乓球名将水谷隼、羽毛球选手丹羽孝希等选手，他们均表示：“缺乏真实感受。”丹羽孝希提到，奥运前景众说纷纭，希望官方给出时间表等更加明确的“信号”。铁人三项选手上田蓝也表现出“心在动摇”的一面，文章提到：4月24日，2021年亚洲铁人三项锦标赛在日本广岛廿日市举行，首日争夺中，日本选手不敌中国选手，赛后，上田蓝谈及奥运会时以“如果能举行的话”作为开场白，这一细节被日本媒体视作“就连一向对奥运会持乐观态度的上田蓝也掩饰不住内心的不安”。

文章强调：“现在国民舆论正对运动员产生影响，他们或会心生动摇，精神上处于痛苦的状况，可尽管如此，为了在奥运会上有完美的表现，仍在作着充分的准备。”这种特殊的备战状态被《日刊体育》形容为“正向着看不见的终点战斗”。

同样在这种状态下前行的还有志愿者。1997年出生的张峻铖是一名中国留学生，东京奥运会，他被分配到奥运村提供语言服务，他向中青报·中青网记者表示，从去年奥运会被推迟后，东京奥组委就停止了志愿者线下培训，但始终在后台保持培训内容的推送，例如，如何帮助残障人士、了解奥运会历史等。最近两天，志愿者可集中交流的线上培训也已经展开，包括红十字会进行的在线紧急救援培训、对相关负责成员流程把控、调动成员积极性、防止中暑等内容，但他注意到，从目前进行的培训内容来看，防疫部分占比不大，更多是戴口罩、用消毒水、场馆通风等常规操作。

张峻铖仍期待能为东京奥运会提供志愿服务，但不可否认，“疫情没控制好，疫苗接种跟不上，服务时间过长”也造成了部分志愿者流失的现象。疫苗接种推进缓慢正是日本民众对政府防疫工作不满的一个方面，根据路透社的一项追踪数据显示，日本目前已接种疫苗的人口仅占总人口的约1%，接种速度明显落后于政府制定的接种计划。

更重要的是，日本的防疫工作不仅要取得国民的认可，还需争取国际社会的信任。这不仅事关三个月后东京奥运会能否如期举行，也关乎当下的测试赛、预选赛都能否顺利举办。

国际奥委会此前透露，东京奥运会各项目资格赛体系已完成更新，有57%的参赛名额已经分配，余下43%将在新的资格赛体系中产生，而新资格赛将于2021年6月29日前全部结束。但跨国移动受限、不同国家和地区防疫成效不同，使得国际大赛很难举办，尤其需前往日本参加的赛事，也令部分国家运动队“望而却步”。延期至5月1日~6日举行的国际泳联跳水世界杯暨奥运资格赛，一度因各参赛国不满日本的防疫措施近乎取消，在东京奥组委的力争下才得以保留，但澳大利亚队仍宣布因疫情退赛，澳大利亚跳水协会在退赛声明中写道：“日本正在经历第四波新冠疫情高峰，奥运会举办城市东京并不安全，现阶段不太可能有公平和安全的奥运会资格赛。”

在东京都进入紧急事态后，东京奥组委会宣布将于5月1日举行的中日国际排球友谊赛与原定于5月9日在东京都国立竞技场举办的田径测试赛都将改为空场举行。据日媒此前报道，东京奥组委曾将田径测试赛定位为综合防疫措施试验场，原本计划让两万名左右的观众入场，对本土观众人数做相关测试。

如今，这一变动或将影响到东京奥运会本土观众入场上限的决策，目前，东京奥组委内部有多个选项，空场进行、入场数为场馆最多容纳人数的50%、已售出门票的所有购票者都能入场等方案都在讨论中。

因“悬而未决”心怀忐忑，是众多与东京奥运会密切相关者的常态。火炬手侯嘉怡算“幸运”的一个。虽然经过了重重波折，东京奥运会火炬传递活动还是如期展开，3月29日，中国女孩侯嘉怡就作为火炬手，参加了奥运圣火在日本枥木县的传递。200米的距离，让她真实感受到东京奥运会即将到来，赛时，她还将作为志愿者参与赛会服务工作。侯嘉怡对中青报·中青网记者表示，她最大的期待就是火炬能顺利传递下去，一直到开幕式的点火仪式，且赛会能顺利闭幕，“希望东京奥运会能在控制好疫情的情况下成功举办”。