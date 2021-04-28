《小舍得》宋佳：呈现真实生活不是贩卖焦虑

来源：华西都市报

“家长该如何爱孩子？”“孩子快乐吗？”“家长的焦虑源自何处？”……由张晓波执导，宋佳、佟大为、蒋欣、李佳航领衔主演的《小舍得》，在东方卫视开播后，话题谈论度和收视率居高不下。

该剧聚焦的“小升初”众生相，坚持“快乐教育”的南俪(宋佳饰)与笃信“爱拼才会赢”的田雨岚(蒋欣饰)不同的教育观点，更是敲打着观众的心。

“每个人都可能是南俪、田雨岚……有时候，生活就是琐碎的一地鸡毛，你还得去经历。”近日，宋佳接受媒体采访解析角色，同时也分享了自己的处事观念及人生态度。

谈角色：并不会因为“母亲”感到别扭

在《小舍得》中，宋佳饰演的南俪主张佛系养娃，比起“刷分”更看重孩子的全面发展。“南俪选择给孩子有爱的家庭氛围，而不是一味让她拿高分。”

不过，在后面剧情中，南俪会经历反转，宋佳透露：“可怕的南俪还没到来，这个角色会经历一次成长。”

也正是角色所面临的子女教育、家庭问题、职场困境等种种冲击，让人物身上具有极大的戏剧性，这深深吸引了宋佳。

出演《小舍得》之前，宋佳接演的“妈妈类”角色并不多，但科班出身的她表示不会因为“母亲”身份感到别扭。“我还跟蒋欣开玩笑说，就因为咱俩没当妈，所以演妈会更有意思。”为了找到当妈的感觉，宋佳留心观察了身边已为人母的好朋友。

剧中有这样一幕，南俪帮田雨岚运完商场周年庆所需的物资后，两人坐在展台前聊天，南俪对田雨岚说：“我有两个孩子，也没你妈气重”。

而像“妈气”这样极富生活化的词语，就是宋佳从身边朋友那儿学来并用于表演创作中的。

谈成长：我的父母更在意我是否快乐

《小舍得》可谓全景刻画了“小升初”阶段，家长为孩子忙前忙后的各类场景，培训班、学区房、亲子关系、情绪管理……不少观众边追剧边感叹“恐婚恐育感加重”，而宋佳认为真实呈现当下社会生活不等同于贩卖焦虑。

宋佳也分享了自己的成长经历：“我父母更在意我是否快乐，让我有安全感，成为自信的小孩。”

剧中，南俪的女儿夏欢欢数学考试不及格，勾起宋佳的回忆：“我上学时数学成绩不好，老师会把我留在班里等家长来接，我妈每次去的时候，会站在我的角度出发，当我紧张、害怕的时候，她给我鼓励和信心，那一刻，我特别有安全感，所以我特别感谢我妈，感恩我有这样的家庭环境。”

宋佳也表示，如果未来自己当了母亲，会像自己的妈妈一样，“更在意孩子成为什么样的人，希望孩子能有自信、有勇气和梦想。”

这次拍摄《小舍得》，给宋佳带来不同于以往的体验，她也希望这部剧能给观众带来温暖：“生活带给我们的东西，我们需要感受、反思、感悟，谁的生活都不容易。每个人都可能是南俪、田雨岚……有时候，生活就是琐碎的一地鸡毛，你还得去经历。”

谈工作：不想当一个“重复”的演员

入行多年，宋佳拿过金鸡奖、金鹰奖、白玉兰奖等各大表演类奖项，她在《闯关东》《悬崖》《萧红》《师父》等影视剧中塑造的角色，深入人心。

回顾职业历程，宋佳坦言：“初入行时，我就知道我不想当一个‘重复’的演员，这么多年，我也尽量让自己在作品的题材、角色上不重复，保持一颗想要突破和进步的心。我从没在舒适区待过，依然保持对表演的热情，而且越战越勇，越拍越觉得浑身充满力量。”

最近两年，宋佳戏量不减，《白色月光》《小舍得》《风平浪静》……她不断在各类角色中挑战自我。宋佳坦言：“我是一个工作狂，喜欢工作，在工作时会神采奕奕。”

休息时会做什么？宋佳说：“我每拍完一部戏都会休息一段时间，每年也定期给自己一两个月假期出去旅行。作为演员，我得保持警惕，保持对生活感受力的敏感，还是得扎根生活。好好生活，才能演好戏。”

《小舍得》中的每一个人，或多或少有焦虑感。反观自身，宋佳表示自己不是焦虑型的人：“焦虑解决不了问题，反倒会无端增加很多烦恼。”

宋佳认为做好职业规划，调配好生活、工作节奏十分重要，“作为一个职业演员，要可持续性发展，保持创作时的愉悦感。拍一场好戏，一个好镜头，你会开心得像小孩一样蹦，这种东西要保持。”

宋佳也对未来充满期待：“你演得好，自然有更多好角色找到你。你是什么样的人，就会吸引什么样的人来合作。所以，演呗！我一直演得挺高兴的。”