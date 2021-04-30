中国足球名宿、前国脚张恩华去世

来源：中国新闻网

中国足球名宿、前中国国家男子足球队队长张恩华29日因故在深圳去世，年仅48岁。前国家队队长徐弘向中新网记者证实了这一消息。

值得一提，4月28日是张恩华的生日，当晚他还在自己朋友圈发了自己切蛋糕的照片，并写道“感谢同门师兄，感谢团队，深圳起航！”

张恩华1973年4月出生于辽宁省大连市。作为国足功勋球员，他曾先后效力前大连实德、天津康师傅、香港南华俱乐部等。张恩华的职业生涯大部分时间是在大连实德以及前身大连万达队度过的，是大连实德队主力后卫，是大连夺得联赛“七冠王”和多次杯赛冠军的主要功臣之一。

1996年，张恩华入选国家队，为米卢蒂诺维奇带领的中国男子足球队征战2002年韩日世界杯中国队成员，共代表国家队出场59次，进5球。

退役后，张恩华也在海外学习，曾进入到比利亚雷亚尔教练组，一度成为中国足球年轻教练的希望。2016年12月，深圳佳兆业足球俱乐部发布公告，聘请张恩华为深圳佳兆业队领队兼中方教练，协助主教练埃里克森先生率队征战。

张恩华的离世令不少足球界人士和球迷悲痛不已。不少球迷纷纷在社交媒体上留言表达哀思。“愿天堂有足球，大黑兄弟，一路走好！”“不敢相信，他的离去是中国足坛的损失！”

中国足协执委、曾任大连万达足球俱乐部副总经理张嘉树表示，非常惋惜，非常痛心！张嘉树回忆称，他最近几年热心参与亚洲杯申办国脚签名、球迷超级联赛、国脚星光大道启幕等活动，每一次都与球迷真诚互动，表现出对中国足球的深切之爱。

“太可惜了！”对于张恩华的离世，前国家队队长徐弘说，他是真的想为国家和大连的足球做一些事情。

据悉，今年3月6日中国著名足球教练迟尚斌去世，3月12日，张恩华还现身大连，参加了恩师的追悼会。