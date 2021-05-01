史上最挤五一档 谁将站在“悬崖之上”？

来源：中新网客户端

“重头戏”五一档终于来了，但跟预测的有点不一样。

影片数量不仅超过今年春节档和清明档，也创下历年新高，外界称为“史上最挤五一档”。但与春节档大片云集又不同，五一档有不少“凑热闹的”。

春节档两部电影就拿下八成票房，五一档的拥挤也意味着竞争激烈。票房回报能否跟上片方热情，神仙打架还是沦为炮灰？

影市越来越“看节吃饭”？

自去年以来，国内电影市场愈发呈现一种趋势——“档期内大爆发，档期外静悄悄”。

多种数据可以印证。今年2月，中国电影市场共产出票房122.69亿元（人民币，下同），仅春节档就贡献超78亿元。据灯塔研究院报告显示，2021年春节档用不足8%的时间贡献了第一季度43%的票房。情人节仅单日票房就超14亿元，创下影史情人节档票房、场次、人次三项新纪录。

连一向不被看好的冷门档期清明档都迎来翻身仗，十部影片拿下超8亿票房，成为“史上最强清明档”。

但档期之外，影院却“无片可看”，除2月外，3、4月票房创下近5年来最低。受海外疫情影响，引进片数量也大幅下降。2020至2021年的10部票房10亿+的影片中，仅1部是引进片。

尽管影市越来越“看节吃饭”，但五一档还是显得拥挤了些。4月29日一部《丹顶鹤女孩》；4月30日5部：《你的婚礼》《悬崖之上》《冰雪大作战2》《爱情来时》《奔流到海》；5月1日8部：《秘密访客》《真·三国无双》《阳光劫匪》《扫黑·决战》《追虎擒龙》《猪猪侠大电影·恐龙日记》《寻汉计》《恐龙飞车》，同日还有5部重映老片《最可爱的人》《钱学森》《董存瑞》《杨善洲》《离开雷锋的日子》。

这还不算一直没有宣传的《古董局中局》《世间有她》。有消息称，前者与《悬崖之上》都是英皇电影出品的影片，由于档期相撞已经撤档。《世间有她》在3月份曾官宣于4月30日上映，但目前也无上映信息。外界猜测可能上映的《中国医生》，也无缘五一档。

“五一档票房预计不低于18亿”

从历年票房来看，五一档虽然比不上国庆档、暑期档这样的热门档期，但也算是小档期中的大档期，2018年和2019年的总票房在10亿-15亿量级。据灯塔研究院报告显示，2016至2019年，五一档的票房稳中有升，近两年日均票房在3亿以上，2021年五一档5天规模预计不低于18亿。

截至4月29日下午一点，五一档影片预售总票房达1.19亿元。其中，由许光汉、章若楠主演的爱情片《你的婚礼》排名第一，预售票房超5000万元。张艺谋的首部谍战片《悬崖之上》排第二，超过2800万元。陈正道执导，郭富城、段奕宏主演的悬疑片《秘密访客》位列第三，预售超1200万元。然后是《扫黑·决战》《追虎擒龙》《阳光劫匪》《真·三国无双》《猪猪侠大电影·恐龙日记》《寻汉计》。4月30日，五一档实时总票房（含预售）已超过1亿元，其中《你的婚礼》最高，累计票房超过1亿。

从淘票票想看数据来看，在五一档影片中，最受关注的还是《你的婚礼》，总想看人数超40万排名第一。虽高于清明档的黑马电影《我的姐姐》，但远落后于5月底将映的《速度与激情9》，也落后于前段时间的《哥斯拉大战金刚》。

相比春节档，五一档影片预售成绩差距并不大。但由于影片数量多，排片的竞争更加激烈。最被看好的《你的婚礼》首日排片占比就近40%，《悬崖之上》超过15%，同日上映的《冰雪大作战2》仅过5%。

5月1日影片多，排片分化更严重，《你的婚礼》《秘密访客》《悬崖之上》排片占比都在20%左右，《阳光劫匪》《追虎擒龙》排片占比超过10%，而《真·三国无双》《扫黑·决战》《猪猪侠大电影·恐龙日记》《寻汉计》均低于7%。由任素汐、李保田主演的喜剧电影《寻汉计》最低，首日排片占比仅在1%左右。

《人潮汹涌》在春节期间排片占比一度跌至3.9%，在“后春节档”反而逆袭，票房增加一倍多。但这样的案例并不多，需要的不止运气，还有影片本身的质量。

五一档票价如何？

春节档除了票房大丰收，受关注的还有票价和票仓。据《2021春节档市场数据洞察报告》显示，今年春节档全国平均票价为48.9元，比2019年春节档平均票价高出4.2元，其中一线城市涨幅明显。由于“就地过年”的大背景，上海、北京、深圳等一线城市也成为春节档票房最高的三个城市。

今年五一期间，电影票价或有所回落。从灯塔专业版数据来看，《你的婚礼》《悬崖之上》《秘密访客》等的预售平均票价都在40元以下。

二线城市也将代替一线城市成为观影主力，拿《悬崖之上》4月29日的淘票票想看用户画像举例，47.8%的用户分布在二线城市，18.4%的用户分布在一线城市，33.8%的用户分布在三、四线城市。

在受众群体上，五一档每部电影也各有划分。《你的婚礼》受众偏年轻女性，《悬崖之上》受众偏成熟，《真·三国无双》《追虎擒龙》《扫黑·决战》偏男性向，《冰雪大作战2》《猪猪侠大电影·恐龙日记》《恐龙飞车》受众为儿童。

另据灯塔研究院报告，在观影用户年龄上，2016-2018五一档的购票用户占比稳定，2019年《复联4》拉动年龄分布成熟化。2021年五一档，20-29岁的用户预计会重回六成占比。可见，抓住年轻人，仍是各个电影片方要做的功课。

