72岁张艺谋否认每天睡三小时

来源：新浪娱乐

《悬崖之上》上映之际，新浪娱乐与张艺谋导演进行了一场对话，他否认坊间关于他每天睡三小时的传闻，“如果那样的话人身体就垮了”。他还谈到自己高效创作的“秘诀”，首拍谍战片的挑战以及合作众多实力派演员的幕后：他们很信任我，二话不说就来到我们剧组，还打折，很感谢。

“张艺谋每天只睡三个小时”是真的吗？

张艺谋说自己不是每天都睡三个小时，只在极端忙碌的情况下会这样，平时会保持正常睡眠。但他会保持每天走路五公里的习惯，同时保持健康饮食。#张艺谋每天走路五公里#

保持高效的“秘诀”？

张艺谋希望自己能保持多元化、快速、准确地表达自己，所以喜欢去挑别人的剧本，也形容这个过程就像“逛商店”。但他也认为现在好剧本越来越少，碰到的几率不高。他解释自己接连有《一秒钟》《坚如磐石》《悬崖之上》《狙击手》四部戏的原因，是因为几年的积累，刚好赶上了。张艺谋自认精力可以保持一年拍一部电影的频率，如果剧本能积累，两年拍三部也是ok的。

首拍谍战片的感受？

谍战类型很难拍——要掌控一个故事，有反转、意外、烧脑、悬疑，还要让观众觉得不弱智、刺激，还要人物有感情……导演功课要做好。

谈合作众多实力派演员

很感谢演员们的信任，“没有人有二话，义无反顾，还打折来我们剧组，给我很大面子”。他认为演员的信任基于他们渴望好作品，这是导演在演员心中的招牌。

谈群像戏的塑造

爱国情怀、无名英雄这些词汇很好，但落实下来就是普通人的有血有肉的状态。在群像戏里更是要精准塑造角色，篇幅不能多，有时候就是寥寥几句台词勾勒出一个人物。张艺谋认为拍电影就是学习的过程，他至今仍在学习，向同行、演员、类型片学习，争取做一个好电影。

有的观众看《指环王》会睡着，艺谋导演如何看？

张艺谋认为，当今是个“影像世界”，人类接收信息的能力在进化，所以不能怪观众。他争取让《悬崖之上》“无尿点”。