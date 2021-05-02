郎平：东京奥运会如能举行，将是一届伟大的奥运会

来源：新华社

作者：王子江

在3:0击败日本女排后，中国女排主教练郎平1日在这里表示，如果东京奥运会能够如期举行，将是一届非常伟大的奥运会。

郎平率领中国女排当天晚上在东京东部的有明体育馆，以3:0战胜了东道主日本女排，取得了这场奥运会测试赛的胜利。中国女排自4月25日抵达东京，就一直在这座奥运会排球馆中训练。

中国女排作为奥运会卫冕冠军和世界杯冠军，在日本吸引了很大的注意力，日本电视台对比赛进行了现场直播，日本奥委会主席山下泰裕也到场观看了比赛。

虽然日本疫情仍然严重，包括东京在内的多个地区还处在紧急状态中，但郎平表示，这次来日本没有感觉到什么变化，因为日本方面安排得非常好，全队基本与外界隔离。

她说：“日本方面给我们做了很好的安排和保护，我们在这里很安心。”

她还说：“每个国家都在控制疫情，如果东京奥运会能够如期举行，将非常有意义，也将是一届非常伟大的奥运会。它能够在疫情这么严重的情况下，让所有的运动员和教练员都参加比赛，我觉得是非常了不起的。”

为了准备奥运会排球测试赛，日本排球协会只邀请了中国女排和男排两支球队参赛。比赛在没有观众的情况下举行，除运动员外，包括裁判在内的所有工作人员和记者都要求佩戴口罩，遵守社交距离，入场测量体温。

对于奥运会在没有观众情况下举行的可能性，郎平表示能够理解。她说，即使没有观众入场，大家也会尽全力在场上互相鼓励，“给全世界的电视观众呈现最精彩的比赛”。

中国女排这场比赛赢得并不轻松，尽管5年前获得奥运会冠军的袁心玥、朱婷、张常宁、丁霞、颜妮、龚翔宇都悉数上场，但在以25:16、25:18赢得前两局后，第三局遭到了日本队强有力的挑战，大部分时间处于下风，最后以31:29险胜。

郎平认为“比赛难打”主要是因为好久没有打比赛，尽管选手很尽力，但“整个比赛打得不是很流畅”。

有日本记者问，中国队是奥运会冠军，这样的比赛对于日本队锻炼价值更大，中国队有何收获时，郎平说：“首先，我们已经有500多天没有出门了，我们也非常渴望出来与国外的球队交手。我们能看到这么漂亮的体育馆，能有机会在这里训练，对我们是很大的帮助。第二，我们也可以向日本女排学习，学习日本女排顽强的防守和快速的进攻，这是非常有好处的。”

她透露中国女排将在2日上午回国，并表示会遵守中国的防疫要求，回去进行为期三周的隔离。“我们也不能因为这个政策，就不出来比赛，我们会克服困难，也会遵守中国的防疫要求。”

对于奥运会卫冕的机会，她说：“这届奥运会，小组对手非常强，我们只能从零开始，一点一点去打，欧美这几个对手非常强，进步也很快，攻防的转换也非常棒，我们一直在努力进步。”

一同出席发布会的队长朱婷说，她很珍惜这次出来比赛的机会，因为很久没有打比赛了，一直希望找回状态。朱婷也对球馆表示了赞扬，称“灯光很舒服”。

中国男队当天下午以2:3不敌日本男排，男队主帅吴胜也对能够前来日本比赛感到满意，他说：“对于体育界来说，奥运会项目是大家的项目。因为疫情，这支国家队组建以来一直没有出来比赛，这次出来能够锻炼一下队伍，检验平时训练的结果。”

男队队长郭成表示，到达日本后，各方面吃住行保证非常好，“让我感觉非常安心和安全。”

中国男队将在2日晚与日本男队进行第二场较量，然后3日回国。