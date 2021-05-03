涉嫌阴阳合同逃税 《倩女幽魂》或将面临取消播出

来源：北京青年报

作者：张恩杰

近日，明星郑爽被爆在2019年拍摄古装电视剧《倩女幽魂》（现更名为《只问今生恋沧溟》）时，索要了1.6亿片酬，并通过拆分阴阳合同的方式来躲避有关部门的限薪令及偷逃税款。根据相关规定，演员片酬超限，剧目可能面临永久取消播出。

天眼查App数据显示，涉嫌通过阴阳合同逃税的明星郑爽，实际控制着16家公司。北京青年报记者调查后发现，其中的7家由郑爽担任公司法定代表人。这7家公司中，4家已注销、一家公司的125万元股权被法院冻结。

郑爽担任法定代表人的7家公司中，目前4家已注销，3家存续——分别为注册资本100万元的上海噶咕娱乐发展有限公司以及九江酷酷熊影视文化工作室和九江羊群效应影视文化工作室。

至于郑爽担任股东的公司，目前有10家，其中注册资本最高的为2018年其与男友张恒共同投资创建的上海鲸谷座人工智能科技有限公司（下称鲸谷座），注册资本2000万，主营人工智能应用软件开发、大数据、文化体育娱乐活动与经纪代理服务等业务。郑爽为该公司第一大股东及疑似实控人，认缴金额为1360万元，持股68%；张恒认缴640万元，持股32%。

2019年年初，鲸谷座创建旗下子公司上海鲸乖乖人工智能科技有限公司（下称鲸乖乖），注册资本1000万元，法定代表人为张恒。

2020年年初，因借贷纠纷，郑爽将张恒起诉至法庭。案件由上海市静安区人民法院受理。8月及9月，鲸乖乖因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，先后被列为失信被执行人，法人张恒也因此被限制消费。今年1月19日，此案在上海市第二中级人民法院二审开庭审理，但郑爽、张恒二人并未现身。

此外，上海艾艺信息技术有限公司2006年4月11日成立，注册资本为625万元，郑爽认缴125万元，持股20%，为第二大股东。公司经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询等。但由国家市场监督管理局主办的国家企业信用公示系统显示，郑爽这125万元在今年3月17日被上海市松江区人民法院冻结，冻结期限至2024年3月16日。

北青报记者通过国家企业信用信息公示系统还可以查到，郑爽作为投资人以个人财产出资方式于2016年7月5日成立了上海跳耀影视文化工作室。令人诧异的是，公司成立刚满一个月，就于8月4日注销，注销原因为其他原因。

和上海跳耀影视文化工作室一样，上海郑爽影视文化工作室的注册地址也是上海市松江区富永路425弄212号。郑爽工作室2013年12月2日成立，一直存续到2017年11月23日注销。注销原因为其他原因。

上海市松江区富永路425弄212号是仓城影视文化产业园所在地。当北青报记者询问是否可以编剧身份注册工作室时，招商部马姓工作人员建议最好以公司的名义注册。

这位马姓工作人员介绍，仓城影视文化产业园由街道办事处管辖，成立至今已有十年时间，有近7000家影视文化公司在此注册。“我们不靠收取相关企业注册费用来盈利，但无法提供实际的经营场所地址。这里的大多数公司企业工商执照注册地和实际办公场所都是分开的。”

马姓工作人员介绍，在产业园注册公司，除了享受以前的返还公司所缴营业税金额的25%、所得税16%等返税政策外，如今还可享受个人所得税返税17%的优惠。

除了在上海，郑爽还在江西九江开办了三家公司（工作室），分别为九江羊群效应影视文化工作室、九江郑爽影视文化有限公司和九江酷酷熊影视文化工作室。

九江郑爽影视文化有限公司的法定代表人为郑爽的父亲郑成华，郑爽则以自然股东人的名义认缴出资680万元。该公司于2017年6月6日成立，2019年11月5日注销，注销原因为决议解散。九江酷酷熊影视文化工作室与九江羊群“毗邻而居”，两次更革注册地址，均于2017年11月28日注销。

2019年4月19日，中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会发布《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》，要求从业人员严格执行限薪政策，全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%，其中主要演员不得超过总片酬的70%。

通知还指出，若片酬情况不符合规定且无正当理由或隐瞒不报的，所属协会需上报国家广播电视总局，视情况依法采取暂停直至永久取消剧目播出、制作资质等处罚措施。

据了解，《倩女幽魂》投资方北京世纪伙伴文化传媒有限公司曾经是北京文化的全资子公司，2020年4月28日，北京文化以4800万元转让世纪伙伴100%股权。

2021年4月29日深夜，北京文化发布公告称，因被会计公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》，公司股票将于4月30日（星期五）停牌一天，并于2021年5月6日复牌。此外，公司股票自5月6日起被实施“其他风险警示”处理，股票简称由“北京文化”变更为“ST北文”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

此前，北京文化2020年业绩预告显示，“主要项目包括由公司投资制作的古装电视剧，受主要演员社会舆论事件影响，该剧能否播出存在重大不确定性”。

公司2020年年度报告显示：2020年北京文化净亏损为7.67亿；2019年净亏损26.06亿。

今年年初，北京文化发布公告称，近期因资金困难，未能按期归还银行贷款，发生贷款逾期，逾期贷款本金50000万元。针对这一情况，北京文化表示，目前公司正在积极与债权银行沟通，公司将通过出售资产、电影项目融资等方式，全力筹措资金，缓解公司资金紧张局面。