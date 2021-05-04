电影《色戒》取景之恋爱一条街

作者：上海帮帮主

上海有很多“一条街”，如过去“酒吧一条街”是衡山路、“家具一条街”是宜山路、“美食一条街”是吴江路等等。然后呢，上海也有两条浪漫的马路，都被封为是“恋爱一条街”，其中第一条的是因为名称就很浪漫：甜爱路。

另外一条呢，就是这篇要介绍的：桃江路、东平路。两条马路头尾相接，形成一个圆，刚好可以漫步一圈，如果加上周边的汾阳路、复兴中路，你会看到许多知名建筑如：宋子文故居、蒋介石爱庐、黑石公寓、克莱门公寓、公总官邸、白崇禧将军故居等等都在此处，正因为此地的租界风情，大导演李安在《色戒》电影中大量在此区取景喔！

要来到这里，可以搭乘地铁1、7号线到“常熟路”站，然后沿着衡山路往南，当你看到知名的“香樟花园”，就到了，上海桃江路无老锅香樟花园。

位在桃江路口的这栋建筑物，为了不破坏百年香樟树，特别围绕着它而建，形成一大特色，早年香樟花园可是衡山路的地标，现在由来自台湾的无老锅进驻。

在上海桃江路口，建议你抬头张望一下，这里还留有电车电线，仔细瞧，仿佛有着音符的五线谱～～我们先往东边的桃江路走起。

提供两个不同版本的风情：夏日的桃江路，整条的绿色隧道，是不是超级美的呢？！到了冬天则出现了萧瑟的美感，而且啊，这一排都是老洋房，是电影《色戒》中曾经入镜的喔。

这里的桃江路21号，是帮主旅居上海时曾经住过的地方：上海一圆老房子的梦。

本来隔壁还有上海最火红的打卡咖啡厅“老麦咖啡”，它在2016年底离开桃江路之后，这条恋爱一条街就开始走下坡了。走到桃江路底，有一间开了很多年的知名可丽饼店。

这间名为La Creperie的可丽饼店挺厉害的，帮主在当年开幕时就来过，这么些年下来它也开设分店且持续受到欢迎。

接下来，衡山路西侧的桃江路，路面很不一样，其实，这是上海传统的“弹格路”，是一种要用手工慢慢铺垫的工法，这是在2008年上海为了重现昔日上海风情特别重新铺设的喔！那时我也正好躬逢其盛。

说完了桃江路，接着来走走东平路，说到东平路，它有几个经典建筑：

首先是在衡山路口的大红色系显眼建筑，这是宋子文故居，电影大城小事的取景地，这里曾经是知名餐厅、酒吧，当年每个晚上都是老外聚集，现在风华不在，帮主最近去的时候已经处于歇业不开放的状态。

继续往东走，会经过上海音乐学院，在围墙内这栋建筑是“蒋介石爱庐”，这是宋子文买下送给宋美龄作为结婚陪嫁，蒋介石题名为爱庐。

可惜的是爱庐位在校区内，仅能隔着围墙拍拍照，偶尔警卫心情好的话，会让你近一点拍照，但无法入内参观。至于音乐学院的对面，则是来自台湾的Green & Safe。

这间主打有机料理的餐厅，很受到老外的喜爱。以前这个位置是法国面包Paul，然后，后排以前还有许多餐厅，像是滴水洞、Simply Thai天泰等等，现在几乎全面撤出，整个桃江路、东平路远不如当年意气风发，气场整个弱了下来。

不过话虽如此，气场是会轮动的，现在就有知名的花艺公司“野兽派”携手丹麦国宝级居家品牌“GUBI”在桃江路15号打造了一间BEAST x GUBI HOUSE。结合咖啡与旅店，打造了一间仅有两个房间的特色展示点，也许随着新一代的厂商店家进驻，恋爱一条街很快又会重现昔日风采！不论如何，你的上海行程可千万不要错过这一段舒服又充满租界风情的地方喔，找个下午轻松的带着相机缓缓散步，相信你的上海行程会有很不同感觉喔。