傅园慧奥运参赛之路还没断 五年前往事会复制吗？

来源：新浪体育

陈洁和彭旭玮在全国冠军赛女子100米仰泳决赛上，双双达到奥运A标，按照国家体育总局游泳运动管理中心正式下发的东京奥运会游泳项目选拔办法的规定，她们俩人就将代表中国出战东京奥运会女子100米仰泳争夺。

虽然还有一个夏季补位赛，但傅园慧已经没有资格再去竞争这个名额。除非，国家体育总局游泳运动管理中心食言。

但是，能就此下结论说傅园慧就无缘东京奥运会了吗？还不是，所以在这里只能说主项无缘。

因为游泳运动管理中心在接力入选资格的规定上，还留给傅园慧一次机会，而且这次机会，绝不能说成渺茫，或者什么理论上的、数字意义上的机会。

这条规定是这么表达的：未获得单项入选资格的运动员，在选拔赛和补位赛各接力项目相应泳姿和距离的单项决赛中，达到奥运会A标或B标，按照决赛成绩汇总排名，获得只参加奥运会接力项目运动员备选资格。

结论是很明确的，傅园慧要做的，简单明了：在夏季赛上游出奥运A标，最好成绩上超出陈洁和彭旭玮这次冠军赛成绩，以傅园慧最近一年最好成绩59秒48来衡量，能拼出或者接近这个成绩，基本肯定会拿到接力资格。

我们再大胆设想一下，如果傅园慧在夏季赛不仅达标，而且成绩飙升到可以奥运争牌的高度，陈洁和彭旭玮的单项比赛位置会不会让出来？毕竟陈洁和彭旭玮现在的成绩，放在奥运会上争牌是不现实的。

要说五年前还真发生过这样的事情。2016年冠军赛只排名第八的傅园慧，其实连后来的夏季赛都没参加，完全靠平时的训练成绩，以及她在2015年世锦赛的表现（决赛第四），让高层最终拍板塞给她一个奥运参赛名额。再接着，就发生了洪荒少女的奥运经典镜头。而她当时顶替的，就是现在的冠军陈洁！