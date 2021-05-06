明星工作室兴衰记：起底郑爽们背后的娱乐圈之手

来源：中国新闻网

今年4月以来，演员郑爽成了舆论关注的焦点。此事发酵的同时，有报道称多个明星工作室注销，这引发公众对于中国内地娱乐圈资本的好奇：光鲜亮丽的明星背后，究竟存在多少隐秘的角落？中新网记者进行了梳理调查，试图一窥其中的资本秘闻。

不过，在我们即将要讲的这个故事里，眼下引发巨大关注的郑爽并非主角，如果真要选出一个主角的话，“明星工作室”也许更为合适。

内地工作室制度从何开始？

2005年，中国内地娱乐圈发生了一件大事。

这一年，知名经纪人王京花与华谊兄弟五年合作约满后，率领旗下包括陈道明、刘嘉玲、梁家辉、夏雨等在内的知名演员跳槽。

今天的年轻人也许对十几年前华谊兄弟在内地电影圈的地位没有直观感受。简而言之，说当年的华谊兄弟占据着圈内半壁江山，都稍显保守。世纪之交，导演冯小刚在国内开创的电影贺岁档影响至今，和华谊兄弟有着深入合作的他更是带火了相当一批演员。

王京花，也远非今天的普通经纪人。她曾一手捧红李冰冰、任泉、胡军等多位艺人，被业内称为“金牌经纪人”，据说也是杨天真的偶像。

在这样的背景下，王京花从华谊兄弟出走，可以说在当时引发了内地娱乐圈“地震”。

虽然华谊兄弟创始人之一王中军当时对外界表示“华谊缺了谁都可以”；但娱乐圈规则却实实在在地发生了变化。

华谊兄弟开始建立艺人工作室制度：将每位艺人都分配在一个量身定做的组里，每个组都由一个大经纪人、小经纪人、艺人助理、企宣组成，艺人被当成品牌打造。

工作室利用明星的知名度和影响力，借用公司的资源进行个人整合，而效益也与原公司分成。明星在签约的经纪公司旗下开工作室，到现在也是较常见的模式，艺人得到更好服务，公司也可借此绑定知名艺人。不过，这种模式较适用于大牌明星，而且公司与艺人之间的利益平衡问题难以解决。

也是在那段时间，还在北京电影学院上学的郑爽，开始进入影视圈并崭露头角。2009年，校园青春偶像剧《一起来看流星雨》让郑爽进入大众视野。她凭借楚雨荨一角，迅速从圈内新人成长为“流量担当”。那一年，郑爽18岁。

把明星当作IP

走红后的郑爽片约不断。2010年，她主演的《一起又看流星雨》播出；2011年，她出演的电视剧《武则天秘史》《凰图腾》以及电影《画壁》《无极限之危情速递》等作品播出或上映。这位才20岁的年轻演员，已有了“明星相”。

这当然不只是她自己努力的结果，背后还有电视台自制剧回归的大背景。

2008年前后，电视台自制剧重回观众视野。湖南卫视的《一起来看流星雨》就是这一时期“自制剧”的代表之一。有研究认为，此类“自制剧”一方面消化电视台选秀节目艺人，另一方面也培养有潜力的演员。《一起来看流星雨》中，曾经《快乐男声》的选手俞灏明、魏晨属于前者，张翰、郑爽则明显是后者。

乘着电视台自制剧发展的东风，郑爽在那几年出演了大量影视作品。

几乎与此同时，越来越多的艺人在合约期满之后，选择自立门户。

2010年前后，周迅、李冰冰、任泉、黄晓明、陈坤、苏有朋均成立个人工作室。当时在大多数人意识中，明星工作室大多依托于知名度较高的艺人。各家工作室也时常被媒体拿出来比较，甚至连员工年终奖等都被当作指标来对比。

梳理以往报道，当年内地的明星工作室规模还不大，一些工作室只有十几名员工，而明星本人则成为其工作室的符号乃至品牌。今天看来，在一定程度上，明星可以看作是其工作室支撑保障的一个IP。

随着行业从业者数量愈发庞大、影视综作品愈加丰富，明星工作室的注册数量也在逐年增加。

企业信息查询系统“企查查”统计了2011年至今十年间我国艺人经纪企业注册量的变化。结果显示，一直到2019年，艺人经纪企业注册量都呈现逐年增长态势。

2013年，上海郑爽影视文化工作室成立。根据企查查显示的内容，在郑爽曾经或仍旧担任法定代表人的7家工作室中，这家成立时间最早。

按当时情形分析，这家工作室应与和湖南卫视关系密切的天娱传媒有关，并未独立运营。

明星工作室的多重可能

但很快，明星工作室就开始显现出更加市场化的一面。

明星成立个人工作室，远不止为了经营好某一位艺人。除了拍戏，明星开始投资影视项目、签约其他艺人、经营副业；更有甚者，明星直接成为投资人。

比如黄晓明工作室曾投资《一场风花雪月的事》《锦绣缘华丽冒险》等影视剧，而黄晓明本人还开了火锅店、烤肉店，甚至还有科技、投资、贸易类公司。

2017年，陈坤与周迅共同成立文化经纪公司“东申未来”，签约了倪大红、海一天等多位艺人，去年舒淇也以合伙人身份加入。

此外，在明星的品牌效应下，资本也介入其中。华谊兄弟为绑定明星，曾高溢价购买冯小刚、郑恺、李晨、Angelababy、冯绍峰等明星的空壳公司。还有赵薇持股唐德影视，刘涛、邓超、孙俪等间接持股乐视网、暴风集团以15倍溢价拟收购稻草熊影业60%的股权(后被证监会否决)等。

2014年，杨幂与两位经纪人共同出资300万成立海宁嘉行天下影视文化有限公司。之后，其主演的多部影视作品都有旗下艺人迪丽热巴、高伟光、张彬彬等的参演。2017年，完美世界曾出资5亿元收购嘉行传媒10%的股份，嘉行传媒一度估值达50亿元。

2016年有研究者指出，明星不靠演戏，而是靠二级市场推动赚钱，已成为行业现象。

在这样的大环境下，2016年2月，郑爽宣布和天娱传媒不再续约，转而成立自己的工作室。此后还签约了一位新人，两人曾共同出演《翡翠恋人》《微微一笑很倾城》。

“合理避税”

今天，在法律界人士看来，明星成立工作室一方面可以摆脱经纪公司约束，更多元发展；另一方面也可以降低纳税标准，合理避税。

按照《个人所得税法》的超额累进制，年收入超过96万的部分，税率为45%。有媒体算了一笔账：按照这个税率，1.6亿的片酬需缴纳至少7195万税额；而以合法的工作室或者影视公司名义签订合约，至少能节省10%的税率，少了约1590万元。

《南风窗》的报道总结，无论怎样对比，成立个人工作室或影视公司，都是避税的“绝佳手段”。

当然，这还只是理论层面的算法。实际情况还应考虑一些工作室运用更复杂多样的合理避税手段。此外，如果再遇上地方税收减免政策，纳税额应更少。

一度被视为“避税天堂”的新疆西北端口岸小城霍尔果斯，就曾因此备受关注。相关文件曾明确，2010年至2020年，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征优惠。报道显示，目录涵盖了金融服务业、影视、文化传媒服务业、旅游业等多类行业。而这还只是优惠政策中的一部分。

在此类优惠政策之下，包括明星工作室在内的各类企业涌入这座小城。

这段时间，郑爽也新开了不少工作室。企查查显示，2016年，她任法定代表人的两家工作室在江苏新沂开张，后于2018年注销；2017年，另外两家郑爽任法定代表人的工作室在江西九江成立，并存续至今。

“天价片酬”与“限薪令”

当明星工作室规模越来越大、资本越来越雄厚、涉及业务越来越多，艺人的话语权在整个娱乐圈中的份量也越来越重，尤其是“一线明星”议价能力大增。而向流量低头的视频网站以及被裹挟其中的影视公司反倒变得相对弱势。

于是，在影视行业发展日趋繁荣的同时，“天价片酬”问题也渐渐浮出水面。

在一些业内人士看来，某些演员过高的片酬不仅推高影视作品制作成本，还严重压缩了剧集制作经费，导致作品围绕“明星”转、品质给“流量”让位等问题。也因此，粗制滥造、演技不精的作品一度频出，行业风气乃至社会风气受到影响。

面对这些问题，最先作出反应的是直接介入其中的影视公司和视频网站。

2018年8月，“爱优腾”三家视频网站联合六家影视公司发布声明，明确演员的总片酬最高不得超过5000万元。此后又有消息称，明星参与综艺节目的薪酬也受到调控，“单期节目单人片酬不超过80万元，常驻嘉宾一季节目总片酬不超过1000万元”。

这年10月，税务部门依法查处演员范冰冰“阴阳合同”等偷逃税问题。范冰冰被责令按期缴纳税款、滞纳金、罚款8亿余元。此事引发广泛关注。

同年，国家税务总局发布《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》。其中提到，近年来，我国影视行业快速发展，整体呈现出良好态势。同时，也暴露出天价片酬、“阴阳合同”、偷逃税款等问题，破坏了社会公平正义，损害了行业形象，影响了行业健康发展。

通知要求，从2018年10月开始，到2019年7月底前结束，按照自查自纠、督促纠正、重点检查、总结完善等步骤，逐步推进规范影视行业税收秩序工作。

值得注意的是，网上曝出的涉及郑爽“天价片酬”聊天记录的时间，正处于该通知中涉及的时间段。从这个角度看，有网友将其称为“顶风作案”并非毫无依据。

2018年11月，国家广播电视总局公布关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知。

通知要求，各电视上星综合频道19：30－22：30播出的综艺节目，每个节目全部嘉宾总片酬不得超过节目总成本的40%，主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的70%。每部电视剧网络剧(含网络电影)全部演员片酬不超过制作总成本的40%，主要演员片酬不超过总片酬的70%。

“限薪令”时代的工作室

“限薪令”之后，有报道引述业内人士说法称，“艺人片酬肯定降了。”甚至有人直言，“片酬过亿的时代已经终结。”

另一方面，明星工作室的纳税问题也渐被公众关注。

浙江东阳公布的2018年度企业纳税榜和纳税百强企业名单显示，在“纳税超千万元企业”和“纳税超五百万元企业”的两张榜单中，张艺兴、杨幂、景甜、华晨宇等9位明星，均作为艺人工作室的“企业法人代表”上榜。

有浙江媒体称之为“明星工作室首次上榜”。榜单中，东阳横店张艺兴影视工作室纳税额1913.62万元；东阳横店杨幂影视工作室，1553.33万元；东阳横店景甜影视文化工作室，1043.73万元。

而在税务部门规范影视行业税收秩序的大背景下，一些地方政策更直接地影响着明星工作室的去留。

同样是在2018年，一向被视为影视行业税收“洼地”之一的新疆霍尔果斯税收政策开始调整。报道显示，当年1月，霍尔果斯开始暂停增值税返还和个人所得税优惠两项地方性政策；4月，霍尔果斯再次要求企业注册“一址一照”，即要有实体注册地址和办公场地；当地税务部门开始对发票进行限制。

有媒体称，自当年6月份以来，有超过100家霍尔果斯的影视公司申请注销，其中包括徐静蕾等多位知名艺人担任法人和持股的企业。

不过从宏观数字来看，明星工作室数量的增长态势并未因此明显改变。

企查查数据显示，2016年艺人经纪企业注册增速开始加快，当年共注册1357家，同比增长128%；2019年是十年来艺人经纪企业注册量最高的一年，共2535家，同比增长14%。受疫情影响，2020年的艺人经纪企业注册量有所减少，仅1138家，同比减少55%。

事实上，就在近日一些明星工作室注销引发关注的同时，也有数据显示，包括沈腾、王千源、黄磊、徐峥、陶虹、陈思诚、黄子韬、侯鸿亮、袁泉、贾乃亮、那英、阚清子、白敬亭、何炅等在内的艺人自去年以来开始在海南注册新公司。

不少网友将这样的变动与明星工作室税务问题联系在一起。不过，北京天驰君泰律师事务所娱乐法律师徐晓丹指出，如果某工作室确实存在税务上的问题，即便注销之后，税务机关仍可对当时的不法行为进行查处与追缴。

今年4月以来，涉及郑爽片酬的聊天记录再次引发公众对明星工作室衍生问题的关注。

对此，上海税务和北京广电部门已依法调查，国家广播电视总局、国家税务总局、国家电影局等先后发声。

19岁时，刚入行的郑爽这样憧憬自己30岁时的生活——“希望拥有时间，周边的情况都比较安稳。演员对于我来说，我喜欢，但只是一个工作。”

2021年，郑爽恰好30岁了。作为局中人，她亲身经历了十余年间内地明星工作室的兴衰，只是不知道她是否还记得11年前自己说过的话。