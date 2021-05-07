偶像的出道位，粉丝的血与泪

来源：华西都市报

作者：蒋璟璟

近日，粉丝为给选秀明星投票买27万瓶牛奶倒掉，持续引发关注。粉丝购买赞助商奶制品后，扫描瓶盖内的二维码才能为偶像助力。买得越多助力越多，喝不完又转卖不了，直接倒掉便成了最“快捷”的处理方式。对此，有法律人士表示，粉丝的行为违法《反食品浪费法》和环保相关法律，明星和选秀平台有义务制止粉丝。《反食品浪费法》主要针对机构和平台，无法对粉丝个人进行处罚，明星和平台知情后不制止，应承担相应违法责任。(中新社)

以自我疯狂助力偶像“通关”，宁可掏空钱包举债撸贷也要氪金应援。这届粉丝爱得很疯、入戏很深，颇有“杀身成仁”至死方休的意味。为了打投偶像，把牛奶倒到沟里。此等癫狂情景，又何止是一场事先张扬的“浪费”呢？某种意义上，这更像是某种鬼魅的仪式，用以宣示忠心，用以感召“信众”，用以递上投名状，用以献祭和祈愿。

无脑的粉丝，活成了人肉提款机而不自知。在一种魔怔、病态的应援文化中，他们成为了后援会等“组织”的一部分，逐步丧失了独立之人格，在集体无意识中沦为了另一个人。一个典型的脑残粉丝，必然是依附性取代了自主性。他们活在小圈子里，在同温层彼此共振，偶像是他们信仰的图腾，也是生活的全部重心。与此同时，这群人也往往易怒、好斗，极具攻击性，通过“蜂群战术”怒刷存在，以挑衅公序良俗来建构内在的认同。

在这种病态的应援文化下，在巧妙的商业包装操弄下，偶像们扮演着双重角色：一方面他们是“教主”，拥趸甚众、一呼百应；另一方面，他们似乎又像是“孩子”，被粉丝们供养着、呵护着一路成团出道。对于很多粉丝而言，能够给爱豆略尽绵薄之力打投应援，能够守护着爱豆一步步成长，就会有一种油然而生的幸福感。虚无的移情效应，可疑的精神寄托。很多粉丝痴信“我的一票能决定偶像的命运”，但殊不知，自己的命运早被别人玩弄于股掌之间。

为打投偶像倒掉牛奶，可恨之人亦有可怜之处。或许，系统性整治大厂娱乐工业的迷离致幻之术，才可叫醒一批人，才可拯救更多人。

