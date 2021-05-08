这些红极一时的宝藏歌手为何“消失”了？

来源：中新网客户端

“我是书名号歌手，我是加号歌手，我是无穷号歌手……”

最近，综艺《谁是宝藏歌手》播出，歌手们的姓名全都用符号替代，他们有的歌红人不红，有的曾经红过，也有的还没有正式出道，但看完首期节目，最令观众印象深刻的两位选手，还要属金海心和满江。

提起他们，人们问到最多的常常是：这些年，他们都去哪儿了？

“我一直藏在时间里”

“这大街上来来往往的红男绿女，从不忘带出门的是面无表情，我那颗总爱唱歌的心灵，也就只好两手一摊坐在路边休息。”

1999年，年轻的金海心初亮相，一首《把耳朵叫醒》叫醒了所有人的耳朵。MV里，她抱着一只猫穿梭在大街小巷之间，率性无比，她甜美活泼而空灵的声音，给歌坛带来了一丝清新的气息。

而22年后，金海心在节目里再次演唱起爵士改编版本的《把耳朵叫醒》，仍然是当年那个独特的音色，令在场的张亚东眼眶红红。

“好感慨吧。”“你好吗？”两人的重逢问候，也成了节目里颇令人动人的一幕。当年，金海心第一张专辑正是张亚东参与制作的。

张亚东激动地不顾节目的规则，也要向大家说出她的名字和履历：金海心是第一个索尼签约的内地女艺人。

在1999年至21世纪初的几年间，华语乐坛星光熠熠，但初出茅庐的金海心一鸣惊人，除了《把耳朵叫醒》，她的第二张专辑《那么骄傲》也跟着电视剧《都是天使惹的祸》一起火遍大街小巷。

后来，金海心登上2000年的春晚舞台，与同样年轻的朴树、谢雨欣带来歌曲串烧。在2001年CCTV-MTV音乐盛典中，她还与那英、陈明、孙悦、韩红等前辈一起被选为“内地最受欢迎女歌手”候选人。

而现在，在被问到“你被____藏住了”的问题时，她说：“我一直藏在时间里。”

被“困住”的歌手

“当时我们还是没有修音的传统唱片制作时代”，金海心在节目里说。

在传统唱片时代，金海心与同期被发掘的歌手一样风光无两。2002年，金海心签约华纳唱片，彼时的她不仅登上年度各大音乐排行榜，更被业内人士评为“天后接班人”。之后，张亚东把《悲伤的秋千》送给她演唱，执导MV的还是导演宁浩。

但热闹之下，乐坛的危机已经逐渐露出。

从《那么骄傲》到《金海心》，金海心前后两张专辑的发布时间相隔了三年半，在更新速度极快的乐坛中，如此长时间的间隔对于一个正在上升期的歌手来说显然十分不利。

她自己也深知这一点：“原先签约公司的高层变动，直接影响到下面的歌手发片，改签华纳后，又用了一定的时间做音乐方面的沟通和磨合。所以这三年半的时间，真可以说是我最难挨的日子。”

尽管这时的金海心已经独自担纲作曲和制作人，可再一次遇到了瓶颈。2009年，与华纳期满后，她签约以网络音乐起家的华友金信子唱片公司，令许多人惊讶。

当年的采访中，金海心说：“有人跟我说‘你已经出道十年了’，我一下就蒙了。因为我其实只出了四张专辑，这十年中我有太多遗憾。我每出一张专辑，当时的公司就会发生高层变动，然后所有艺人的发片计划就搁浅。弄得我好像出道很久，但至少有五年以上时间是在等待。”

在漫长的等待中，她经历过愤怒、崩溃、忧郁症，也曾和公司吵架，讨公道，但最后还是只有无奈，脾气也在等待中被逐渐磨平。她坦言，在华纳期满后其实有很多大公司陆续来找，但她担心如果再发生类似高层变动的情况，答案依旧是没有保障。

网络音乐冲击？

与金海心有着相似境遇的歌手，在那个年代不在少数。歌手陈明就曾公开讲述自己与索尼唱片之间的矛盾，称公司的状态不稳定，对歌手不下力量，出唱片的日子遥遥无期。

新世纪起，曾经辉煌的唱片业开始面临转型的挑战，一些国际唱片公司逐渐撤离或者转向，而随着数字音乐的兴起，由于分配比例不合理，数据不透明，唱片公司无法了解音乐的销售情况，话语权逐渐式微。

对歌手们而言，最赚钱的事情并不是做自己热爱的音乐，录唱片发唱片，而是发行彩铃、商演走穴，另一边，网络音乐和选秀节目正在火爆，原创音乐市场进一步被挤压。

在签约新公司后，金海心推出全新EP《爱似水仙》，但没有得到所有歌迷的满意。

有网友评论“如网络歌曲一般烂俗，但声线还是好，勉强补到3颗星”，甚至有乐评人说：“流行并不可耻，口水歌也绝非低人一等。问题是当金海心的名字和网络音乐画上等号时，多么令人不可思议，这分明是对内地歌坛的莫大讽刺。”

对外界的评价，她回答说：“音乐毕竟是自己的事，我会按照计划把它做到最好。”

2013年，金海心建立了自己的音乐工作室。而当社交网络时代来临，明星们纷纷把微博数据算作KPI时，金海心出于种种原因注销了微博。

她的名字依然时常被人们想起，有人说，她是自己最期待上《我是歌手》的歌手，很多人跑到音乐平台留言：她怎么从乐坛“消失”了？

再次出发

如今，原创能力似乎也成为歌手的另一个加分项。张亚东说，好歌难求，从世界范围来看，不会写歌的纯歌手已经几乎没有了，创作比较有助于歌手未来找到属于自己的东西，不然尽管有很棒的声音，可如果一辈子都没等到让自己红的歌，可能才华就被埋没了。

2016年的《蒙面唱将猜猜猜》中，金海心以“猫黛丽·赫本”形象的歌手出现，她坦言这些年自己一直在写歌，参与专辑制作，想沉淀修炼后以更出色的姿态重回大家视线。

同在2016年重回大众视线的，还有蓄起长发蓄起胡须、“变了一个样子”的满江。

上世纪九十年代，与金海心同属索尼音乐的满江凭借《奇迹》《裙角飞扬》等歌曲走红，可谓是阳光帅气的“偶像派”。

“以前是唱抒情歌，一个特别开心快乐的邻家大哥哥的形象，唱了将近二十年的时间，我曾经挥霍甚至浪费掉了很多时间。”

2010年后，满江逐渐淡出人们的视线，直到6年后带着《归来》等歌登上综艺，转换了赛道的他，组建乐队、操刀词曲编曲，有条不紊地出专辑，歌曲里有了更多的自我表达。

节目里，满江说，感觉自己是“中年叛逆期”，从2012年后重新生成了一个自我的2.0版本，“我觉得我心不甘，我就要自己去尝试，哪怕是有困难，但我也要先把心里面这些想法讲述完”。

一个有意思的现象是，当张亚东、罗永浩、大张伟听到金海心唱《把耳朵叫醒》自动进入了怀旧模式时，95后的刘柏辛说，她是把这首歌当新歌来听的；而当陈粒等人对与非门乐队主唱蒋凡的出现激动时，00后的王源在一旁也显得有些茫然。

如歌曲里所唱，“公园要拆去，不要拆去记忆”。娱乐圈的更新迭代某种意义上是残酷的，人能保持常红也需要时机运气，几年不露面，甚至就有可能被一代人遗忘。但它也像是一个大考场，大浪淘沙终会留下经典，当这些“宝藏歌手”亮嗓时，在场的嘉宾无论对其熟知与否，都感到十分动容。

多年坚持的背后是多年持久的热爱，任时光流走，这些歌手的声音不减当初的质感，而他们在音乐上的新尝试和探索也让人眼前一亮。

这些宝藏歌手，是时候多露露面了。

