西班牙人队重返西甲 武磊路在何方？

来源：北京青年报

2020-2021西乙联赛第38轮，西班牙人客战0比0战平萨拉戈萨，正是凭借本场比赛拿到的1分，西班牙人队在积分榜上巩固了领先优势，得以提前4轮锁定升级西甲席位。根据规则，西乙联赛前两名球队将获得直接升入西甲的资格，西班牙人队在联赛还剩下4轮的情况下，领先第三名球队12分，提前完成了球队的赛季目标。

西班牙人队一个赛季后重返西甲

值得一提的是，这是西班牙人队历史上第五次在降级后仅用一个赛季便重返西甲，球队历史上共有五次从西甲降级，每一次都实现了一年后冲甲。提前冲甲之后，西班牙队的队员们在球场内疯狂庆祝，球队中的中国球员武磊面对镜头用西语诉说着内心的喜悦，西班牙人队的球迷们纷纷走上巴萨罗那街头庆祝。距离上个赛季球队降级过去了整整10个月的时间，2020年7月9日，西班牙人队在输给了巴萨之后提前降级。时隔一个赛季，西班牙人队实现了赛季之初的目标。

武磊留洋已经是第三个年头

对于中国球迷来讲，在西班牙人队实现升级目标之后，最关心的莫过于武磊在球队的前景。在北京时间5月9日凌晨结束的这场冲甲之战中，武磊在第65分钟替补登场，这样的出场时间和这样的替补角色，是武磊在这个西乙赛季中的常态。武磊的留洋已经是第三个年头，他曾有过在西甲赛场上的高光时刻，但更多的是独自一人闯荡的不易。武磊和球队一起狂欢，一起分担，一起闯过每一个难关，这一切的前提，都是他用尽一切努力去适应、去坚持。本赛季，跟随球队征战西乙，但是由于球队打法的需要和他自身伤病的影响，武磊在多数时间里都只能扮演替补球员的角色。

在这场冲甲之战中，武磊继续替补登场，球队提前四轮重返西甲，他在赛后更新了自己的微博，感慨“我们回来了，真好！”本赛季截至目前，武磊在联赛中仅有7场比赛是作为首发登场，在替补登场的比赛中，他的出场时间大多在比赛后半程，共取得了2个进球2个助攻。这样的数据甚至还不及他在西甲赛场时的表现，跟随球队重返西甲，人们自然希望武磊能够继续征战欧洲五大联赛，毕竟他在留洋路上的每一步坚持，都会对中国足球产生不小的激励。

在球队中没有“舒适圈”可言

球队在西乙联赛和西甲联赛的目标不尽相同，因此教练会根据不同的对手、不同的目标制定不同的战略战术。但对于武磊来讲，在出场时间有限的时候，更需要他去适应这种竞争，争取更多的信任和机会，在球队中，没有“舒适圈”可言。

在下一赛季的西甲联赛中，西班牙人队的定位势必要和西乙有所区别，届时为了应对西甲赛场上的对手，球队会对阵容进行改造和升级，武磊则需要面对更加激烈的竞争。但无论如何，都希望武磊能够在这条留洋的道路上坚持，就如同初来乍到时的那份坚决和笃定一样，他虽只身一人闯荡欧洲，但却能带给更多中国的年轻球员勇气，中国球员太需要多走出去汲取新鲜的足球空气，中国足球也太需要这样的眼界和视野。