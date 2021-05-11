新一期中国国足集训名单出炉 武磊回归备战世预赛

来源：中新社

中国国家男子足球队10日公布新一期集训名单，其中最大的亮点是留洋西班牙人俱乐部的中国国脚武磊回归，他将随队一起集训备战2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛40强赛。

2022卡塔尔世界杯亚洲区预选赛2019年就已经拉开战幕，中国男足与叙利亚队、菲律宾队、关岛队、马尔代夫队分在A组。目前的A组积分榜中，中国男足以四战两胜一平一负积七分的成绩排在小组第二。

受新冠肺炎疫情影响，40强赛剩余比赛赛程一再更改。中国足协今年3月宣布，40强赛A组剩余比赛将于5月31日至6月15日在中国江苏省苏州市举办。

此次集训将于5月14日拉开帷幕。中国国家男子足球队方面表示，将定于2021年5月14日至6月16日期间赴上海市、江苏省苏州市组织集训并参加相关赛事。

武磊2019年留洋西班牙人俱乐部，本赛季随队从西乙联赛升级至西甲联赛。不过受伤病等因素影响，本赛季武磊的状态并不理想，截至目前在西乙出场30次，其中只有七场首发，其余23场担任替补，共打进两粒进球。

此次公布的名单中还有5名归化球员，分别是艾克森、阿兰、费南多、蒋光太、李可。其余球员还包括颜骏凌、张琳芃、于大宝、张稀哲、蒿俊闵、韦世豪、张玉宁等。

根据赛程，国足将在苏州进行四场比赛，5月30日对阵关岛队，6月3日对阵马尔代夫队，6月9日对阵菲律宾队，6月15日迎战小组最强对手叙利亚队。