范冰冰改变不了娱乐圈，郑爽也一样！超过1600家影视公司新成立了

来源：新浪网

作者：吴清功

序言：相信很多人都知道了，郑爽被前男友举报索要天价片酬、签订阴阳合同、偷税漏税。国家税务总局和国家广电总局，正在对郑爽进行调查，网友预感娱乐圈将迎来大地震，就像3年前的“范冰冰事件”一样。

果然，郑爽被调查后，众多明星影视工作室接连注销的消息也传来了，有媒体整理发现：75位艺人名下相关公司共有647家，其中已注销200家。非著名娱评人吴清功指出：网友纷纷猜测这些明星或许犯了和郑爽一样的错误，所以赶紧注册公司逃避处罚。

但是，这些明星注销这么多公司，并不是从“郑爽事件”曝光以后开始注销的，而是很早就开始了。比如下面这张表格，每个月都有明星注销公司，其实和“郑爽事件”没多大的关系，张恒是4月26日才举报郑爽的，而4月26日以后注销公司的，只有靳东一个人。

2021年5月10日，据公开数据显示，韩庚、陈思诚（原名陈思成）近期均在海南成立相关公司。此前，4月20日，何炅的“海南何乐不为文化科技有限公司”成立。公开数据显示，自2020年6月至今，海南影视文化相关的新公司注册量超2200家，其中今年以来新成立的超1600家。

为何明星们一边扎堆注销公司，一边又在海南扎堆注册新公司呢？一位税务律师告诉记者，“避税”或是背后的最大动因，但这个“避税”是合理的避税，并不是像郑爽那样依靠签订阴阳合同来避税。前几年，新疆鼓励大家来这里注册公司，所以很多明星去新疆开公司。

新疆对新公司的扶持是有一定年限的，过了这个年限，这些明星就把公司注销了，在全国各地寻找别的地区注册新公司——海南就成了第二个新疆。资料显示，仅在税费方面，目前海南企业所得税税率从25%降至15%。除此之外，海南当地政府还对影视业在海南的发展予以了一系列政策扶持。

所以，不要把“郑爽事件”看得太重，以为郑爽能影响娱乐圈，其实影响不了，明星注销公司是日常操作，和郑爽无关。3年前，范冰冰比郑爽的名气还大，但还是没有影响到娱乐圈。虽然有很多明星也补缴税款了，但还是有很多明星会继续铤而走险。