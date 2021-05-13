张恒获得儿女抚养独立决定权 暗示将带儿女回国接受惩罚

来源：腾讯新闻

5月13日凌晨，张恒发长文就此前和郑爽争夺儿女抚养权一事终于给出了结果，他在帖子中写到：法院针对过去一年发生的各种事实，支持他的诉求，判他赢得儿子和女儿的抚养独立决定权，而郑爽也获得了少量的抚养时间，我很欣慰，也愿意相信郑爽女士在未来会尽到一个好妈妈的责任和义务，让孩子没有遗憾地长大。

拿到儿女的抚养权后，张恒还公开对孩子和自己的父亲道歉，他自认为自己不是一个好爸爸，没有给孩子一个完成的家，没有让孩子得到一天母爱，同时在做爸爸的这500多天，也一直思考爸爸的角色是担当，他承认曾经做了很多错事，只有面对它去道歉、去忏悔，才是对儿女做的一点微不足道的弥补，如果有一天你们长大了，爸爸要再次对你们说对不起，请你们接受。

另外，张恒还对自己的爸爸道歉，因为自己和郑爽的事，因为两个孩子，导致父母卖掉了房子，为了他夜不能寐食不下咽，消耗着父母辛苦半生打拼来的一切，张恒对爸爸亏欠的，一生也还不清。

注意到张恒发文中的最后重要点，他郑重承诺，愿意接受国家和法律对他的任何惩罚，这是不是也在暗示着接下来他将带着儿女回国接受惩罚呢？如果是这样，对两个孩子来说，回国生活也是最好的。

据悉，自从张恒1月18日公开曝光他与郑爽代孕了两个孩子一事后，两人关于孩子的争夺持续了近四个月，无数人也针对此事高度关注着，而此前郑爽为了赢回两个孩子的抚养权，已经前往美国做好了长期居住打算，最终的判决结果对两个孩子还是比较好的，毕竟身为妈妈的她可以亲自养育孩子，弥补自己的过错。

了解整个事件的网友也清楚，张恒与郑爽之间除了孩子的抚养权外，还有一个两千万的经济纠纷案，已经判了郑爽胜诉，这也是张恒这次发文中提到父亲为了他卖掉了房子的缘由，除此之外，张恒此前还曝光了郑爽涉嫌阴阳合同、天价片酬等事，因为事态很严重，已经有多家官媒发声将要严查此事，目前还在调查中，郑爽也愿意配合调查。

在抚养权案判决前，张恒还增加了多条限制消费令，也是此前与郑爽一起开公司而欠下的工人工资等，不知道张恒下一步有没有打算开始处理这些事宜，目前张恒也没有给出回应。

在两人的整个荒唐行为中，不管是郑爽赢得两千万的经济纠纷案，还是张恒赢得两个孩子的抚养决定权也好，两个人都没有赢家，甚至两败俱伤，所以好好弥补犯下的过错吧，终究最无辜的就是两个可爱的小生命，未来也希望两人能够真正去为孩子做一些事，当一个好父亲和好母亲。