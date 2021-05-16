辽宁男篮：俱乐部将限制参加娱乐节目

来源：新华社

作者：张逸飞

有些遗憾并不会因为时光的流逝而被人们遗忘，它会沉淀为一种叫作经验的底蕴陪伴着你继续成长。在刚刚过去的CBA总决赛中，经过包含两个加时赛的三场大战，辽宁男篮最终未能如愿第二次举起至尊鼎。

辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部总经理李洪庆在接受新华社记者专访时总结认为，球队在漫长的联赛中经历了很多，也收获了很多。“我对球队整体表现是认可的，满分10分可以打9.5分。感谢来自各方面的支持和可爱的球迷，相信通过刻苦的训练，球队在下个赛季将得到全面提升。”他说。

在磨合中收获希望 球队整体框架将保持稳定

在赛季初，虽然辽宁男篮仍被广泛认为是冠军的有力争夺者，但李洪庆透露队伍准备期的备战其实并不充分。“教练组是全新的，他们从成立到’上战场’一共只有两个月时间，这期间新的教练组内部要磨合，教练组和队伍要磨合，实际上直到联赛开打，这个磨合过程也是没有完成的。当时我们定的就是以赛代练。”李洪庆回顾说。

不过外界对于辽篮的期待并没有因为新老交替而降低。“以赛代练”不能影响战绩，这也给主教练杨鸣带来了巨大的压力。李洪庆透露，杨鸣曾在总决赛后口头表达了辞职的想法：“他觉得对不起大家，也有过想辞职的表述。但一个优秀的教练成才从来不是一蹴而就的，我告诉他不要想太多，他要做的事情就是用更好的训练和更多的努力去回报球迷、俱乐部和领导的信任，争取把失去的夺回来。俱乐部也相信他未来有这样的能力。”

李洪庆同时表示，下个赛季辽篮的整体球队框架也将保持稳定。“对于给辽篮做出了巨大贡献的球员，我们都心存感谢，同时我们也希望所有人能够继续做出更多贡献。而且我可以说，在现在CBA联盟的规则下，辽篮在待遇上没有亏待过任何一名球员。他们都有一个体面的收入，能够有尊严地在辽篮打球。”他说。

后备人才培养存隐患

在过去的赛季当中，辽宁队不少年轻球员都展示出了不错的实力，张镇麟和吴昌泽逐渐成长为主力，马壮等年轻队员也表现出了不错的基础和潜力，其中表现最抢眼的无疑是张镇麟。

“其实在联赛开打之前，张镇麟并没有给教练团队带来太大的惊喜。因为他毕竟刚从美国回来，和辽宁队传统的技战术打法以及教练的要求还有一定的差距。但张镇麟的适应能力和学习能力都特别强，在过去的赛季中他不仅达到了我们的要求，甚至超出了我们预估。”李洪庆说。

不过李洪庆也表示，目前辽宁篮球后备人才培养已经出现隐患。“辽宁的青训和很多发达地区以及我们传统的竞争对手比，已经在不知不觉中存在较大的差距了。造成这种落后的原因，有体制方面的，有社会环境方面的，也有来自我们自身意识上的。”李洪庆说。

令人欣慰的是，辽宁省体育管理部门已经开始行动，与俱乐部积极探讨相关问题的解决，从去年到现在连续召开了多次青训专题会议，积极寻找破解办法。目前，辽宁省体育局已经发布《体教融合 振兴发展辽宁“三大球”实施意见》，并提出“辽小虎”计划，尽快加强低年龄段篮球梯队建设。“希望这个计划能够更快落地和实施。”李洪庆说。

大韩带伤坚持不易 俱乐部将限制参加娱乐节目

韩德君是辽篮过去近10年的内线支柱，不过在对阵广东队的总决赛系列赛中，他的表现与以往相比有所下滑，也错失了一些关键罚球。一些极端球迷赛后在网络上对韩德君进行了无端谩骂，这让李洪庆觉得必须为“大韩”说几句公道话。“大韩在常规赛期间就发现肘部出现了问题，但他个人一直表示要坚持带病上阵，但这也造成他投篮罚篮技术动作和以往有所区别，一定程度上影响了命中率。”李洪庆说。

在上个赛季中，部分球员和教练参加网络娱乐节目引发较大争议，对球队的训练和比赛都产生了一定程度的影响。对此，李洪庆表示，球队将有针对性地加强相关管理，减少场外因素对球队的消极影响。

“有些网络小众娱乐节目，纯粹是为了博眼球以达到经济目的。以后队员参加这种节目我们要增加纪律要求，这也是从保护教练员和运动员的角度。他们毕竟是公众人物，在做一些可能有风险的事件之前一定要报备。尤其是一些节目里面为了吸引眼球刻意进行了一些’无厘头’的设计，我是不赞成这种做法的。”李洪庆说。

不过李洪庆同时也表示，一些传播“正能量”的活动，他是举双手赞成的。“我们上个赛季参加了辽视春晚的录制，这是俱乐部行为。俱乐部对每个节目的每一个环节都进行了跟踪。从最终效果看，也是宣传辽宁，宣传球队，我们还希望能更多地去参加。”李洪庆说，辽篮还参与了录制《歌唱祖国》、部分运动员和教练也成为公益形象大使等，这些俱乐部不仅不反对，而且是大力支持的。