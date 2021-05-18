节目虽停“氪金”不停，是谁在推波助澜？

作者：秦川

因“倒奶”事件引发舆论谴责，选秀节目《青春有你3》已经终止录制，许多后援会紧急喊停了原定的集资计划。但据媒体调查，集资虽停，“氪金”不停，“爱奇艺为节目排名前20名的训练生打造的玩偶周边仍在开售”。

集资虽停，“氪金”不停，这说明所谓的“深刻反省”成色不足，更说明有关人员为求利益不顾公益的想法并未改变。

从调查可知，利用“饭圈”发财已经成为某些平台、商家和明星经纪公司共同的生意。在这个利益链条上，“饭圈”的圈不只是圈子，还是圈套。与之相伴，一追星必应援，一应援必掏钱，有关人员善于把握青少年的心理，他们不是直接从“粉丝”兜里掏钱，而是让“粉丝”乖乖掏钱。经过一番操作，“粉丝”争着掏钱，不掏钱或掏钱慢了就有负罪感，这是多么荒诞的逻辑？

有的人不仅控制“粉丝”口袋，还控制他们的头脑。他们操纵“饭圈”，有组织力，有号召力，分工明确，相互呼应，令出必行，指哪打哪，不仅搅乱网络空间，还在线下频频制造事端。危害实属不小，不容掉以轻心。

从媒体调查出的“氪金”游戏等问题看，整治“饭圈”乱象不能手下留情。有的人阳奉阴违，跟监管躲猫猫，要么新瓶装旧酒，要么换个“小号”从头再来，以为风头一过就可涛声依旧。

集资虽停，“氪金”不停，提醒监管部门重拳不停、力度不减。治理乱象除了拆解套路、拆穿把戏，更要剑指背后扭曲的利益链条。同时，也要通过部门协作形成治理合力，强化治理效果。只要全面发力，补短板、堵漏洞，针对问题根源各个击破，“饭圈”乱象就会大大减少。

“规范明星及其背后机构、官方粉丝团的网上行为，严厉打击网络暴力，引发网络粉丝群体非理性发声、应援等的行为”，有关部门已就“饭圈”乱象明确表态。事实证明，为了畸形利益把青少年往歪路上引，这种做法注定是不归路，必然付出惨重代价。担起社会责任，树立正确价值观导向，才有真正的出路。