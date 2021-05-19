爱奇艺CEO回应倒奶事件：广告收入影响还在评估

来源：第一财经

牛奶倾倒视频曝光，饭圈打投乱象被推上热搜， 将给处在风口浪尖之上的爱奇艺带来多大的业绩影响？

第一财经记者了解到，在今晚刚刚结束的爱奇艺财报后电话会议上，爱奇艺CEO龚宇提到目前有关部门已有明确清晰的要求，未来选秀节目如果投票只能是全免费，对于爱奇艺的广告收入影响还在评估中，“有，但不会很大。”

今日爱奇艺公布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。财报显示，2021年第一季度，爱奇艺总营收达到 80亿元人民币（约合12亿美元） ，同比增长4%；归属于爱奇艺的净亏损为13亿元（约合1.934亿美元），较上年同期的净亏损29亿元收窄55%。

截至一季度末，爱奇艺订阅会员规模达到1.053亿，第一季度订阅会员环比增长了360万，会员服务收入环比增长12%。在这背后，离不开如独播剧《赘婿》、从第一季度开播的《青春有你3》等热门网综的带动。

但这场声势浩大的选秀节目背后，牛奶倾倒事件曝光，饭圈乱象被推上热搜，平台陷入巨大的争议。网友指责，投票的设置与销售直接绑定，打榜看似是借助粉丝的投入，来以市场的方式检验选秀选手大众接受度以及商业价值，但实际等于变相拉动销售。而粉丝氪金打榜背后，国内“饭圈”经济陷入畸形状态。

5 月 6 日晚，爱奇艺官方微博就“倒奶视频”一事发表致歉文章，并宣布《青春有你 3》的整改措施，包括原定 5 月 8 日的成团之夜停止录制和直播，蒙牛乳业旗下的真果粒也在微博上发布致歉，表示“无比痛心并坚决反对一切形式的食品浪费。对于由此产生的不良社会影响，我们深表歉意，并将深刻反思，积极整改，切实履行社会责任，避免此类事件再次发生。”

5月10日，北京市广播电视局印发《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》，要求节目中不得设置“花钱买投票”环节，严禁刻意引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票。严禁任何机构和个人以“花钱买票”“集资打投”等形式进行数据造假，干扰节目选拔。

此前交银国际曾在报告中预计《奇葩说7》、《青你3》等头部综艺带动爱奇艺广告收入环比增1%、同比增22%。伴随着买票打榜被叫停，选秀综艺如何探索商业化，影响的不只是爱奇艺一家，将对整个视频行业带来一定影响。

尽管会员收入和订阅会员用户环比实现了增长，但从同比来看，则出现一定下滑。第一季度爱奇艺会员服务收入为43亿元人民币（约合6.581亿美元），同比减少7%。爱奇艺订阅会员从截至2020年3月31日的1.189亿人下降到截至2021年3月31日的1.053亿人。

这一定程度受去年新冠肺炎疫情的影响，包括在线视频等在线娱乐产业迎来一波大范围的付费用户增长，但平台能否大批量持续留住这些用户面临考验。

当天财报电话会议上，当爱奇艺CEO龚宇被问到关于会员数的波动时，他提到视频行业内容缺乏时会员数下降，内容充足时就会有付费会员涌入，今年三四季度的内容比上半年有提高。

从营收来看，除会员收入外， 第一季度，广告营收实现收19亿元人民币（约合2.925亿美元），同比增长25%，得益于宏观经济的复苏，品牌广告预算和品牌广告主的数量都出现了反弹。

在会员与广告收入之外，本季度爱奇艺的内容发行实现收入 7.791亿元人民币（约合1。 189亿美元），同比增长29%，这是因为在本季度爱奇艺向其他平台发行了更多的内容。 其他营收第一季度贡献收入9.610亿元人民币（约合1.467亿美元），相比去年同期增长了10%。

在投资方面，爱奇艺关联公司开始投资新消费，第一季度投资了每日黑巧，持股比例达到了5.2%，成为了每日黑巧的第七大股东。

作为十年尚未实现盈利的行业，爱奇艺净亏损有所收窄背后，主要归因于内容成本和带宽成本的下降。其中，第一季度内容成本为54亿元人民币（约合8.296亿美元），与2020年同期相比下降8%。内容成本下降主要源于版权内容成本的下降。此外该季度销售、总务与行政开支以及研发开支都出现了同比下滑。

不久前龚宇曾在公开演讲提到，说影视行业是“穷庙富和尚”，很多人赚了钱，企业平台却在亏损。影视行业中存在很多问题，比如项目周期可控性差、影视项目管理有问题、缺乏客观标准、简单重复工作量大等。此外，短视频行业大量争夺用户时间，对长视频造成冲击。

龚宇认为，破局之道就是影视工业化，具体包括行业规则重构、智能制作等。

今日爱奇艺还首次发布致股东信。股东信提到，针对如何解决“优质内容匮乏”这一课题，爱奇艺称未来希望通过不断提升内容质量达到足够高的爆款概率，建立足够且具有战斗力的内部工作室是内容质量提升的重要前提。

股东信还提到，爱奇艺主要专注于两个视频类型，一是娱乐视频，二是兴趣视频。

爱奇艺预计今年第二季度的总净营收将介于72.1亿元人民币（约合11亿美元）至76.5亿元人民币（约合11.7亿美元）之间，相当于同比下滑3%至增长3%，这一预期根据爱奇艺当前的情况初步制定，未来可能会进行调整。

